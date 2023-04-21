Военное обозрение
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Взятие села Тоненькое позволит ВС РФ наступать на Орловку, являющуюся логистическим центром снабжения ВСУ в Авдеевке

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Взятие села Тоненькое позволит ВС РФ наступать на Орловку, являющуюся логистическим центром снабжения ВСУ в Авдеевке

Вопреки не только военной логике, но и здравому смыслу, киевский режим продолжает перебрасывать все новые резервы в район Артемовска (Бахмута), где их в прямом смысле перемалывают бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников «Южной» группировки войск ВС РФ. Ситуация для бахмутского гарнизона осложняется и тем, что «музыканты» вплотную вышли к дороге на Часов Яр в районе Хромово (Артемовское), через которую осуществлялось снабжение украинских военных в городе.


По некоторым данным, наши бойцы взяли под непосредственный контроль участок трассы в несколько сотен метров. Как заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя эту новость, «крышка котла, по сути, захлопнулась».

В самом Артемовске продолжается продвижение штурмовиков ЧВК «Вагнер» к западу от центра города и в северо-западных кварталах. При этом окопы, которые в ожидании наступления в прошлом году украинцы понарыли в городе, оказались обманкой: всушники предпочитают держать оборону в высотках, которые приходится брать буквально пошагово.

Российские паблики сообщают, что по данным радиоперехватов оставшиеся в Артемовске украинские военные ждут команды на отход к западным опорникам за пределами города, где вроде как должна быть организована вторая линия обороны.

Вот так выглядит в динамике топография продвижения наших войск в агломерации Артемовск-Соледар по данным западных блогеров.



Следующей горячей точкой остается Авдеевка, где события наверняка будут развиваться по бахмутскому сценарию, включая взятие города в клещи и перерезание путей снабжения. Накануне там побывал Зеленский, что можно считать «плохой приметой». Ведь в Бахмуте основные проблемы у ВСУ начались в аккурат после приезда в декабре прошлого года президента Украины.

Сообщается, что наши ведут наступление на юго-западных подступах к городу в районе села Тоненькое. Южнее идет штурм Первомайского, накануне здесь были взяты под контроль еще две улицы. Взятие этих населенных пунктов даст возможность наступать на Орловку, а это крупный логистический центр, через который снабжается вся группировка противника в Авдеевке и ведутся обстрелы районов Донецка. Одновременно российские войска продвигаются к северным окраинам Авдеевки.



Военкор Александр Матюшин сообщил, что в Марьинке под контролем ВСУ остается не более двадцати процентов городской застройки в северной части. В южной части города бои сместились на западную сторону проспекта Дружбы, создав предпосылки для дальнейшего наступления.

С Херсонского направления сообщили, что противник удерживает небольшой плацдарм на нашей стороне реки. Местность отрезана от основного берега протоками и дачами, российские войска пытаются выбить неприятеля с занимаемых позиций, работают минометы и артиллерия.

На Луганском направлении российские штурмовики вновь продвинулись в Серебрянском лесном массиве со стороны Шипиловки. При поддержке артиллерии было несколько атак на позиции противника в районе Торского, Тернов и Невского. Севернее нашим бойцам удалось немного вклиниться в оборону ВСУ у Синьковки.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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14 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:11
    +3
    Вопреки не только военной логике, но и здравому смыслу, киевский режим продолжает перебрасывать все новые резервы в район Артемовска (Бахмута), где их в прямом смысле перемалывают бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников «Южной» группировки войск ВС РФ.

    Они утверждают обратное - мол, они перемалывают наших. Так что с их точки зрения всё вполне логично. Ведь всё в этом мире относительно, дедушка Эйнштейн это давно доказал.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:15
      +3
      Цитата: Аль Манах
      Они утверждают обратное - мол, они перемалывают наших. Так что с их точки зрения всё вполне логично.

      Праздник уничтожения ЧВК Вагнер совсем ,уже праздновали три раза . Это такая тактика ,отступая твердить о победах ,праздновать события которых не было ,выдумывать победы в сражениях
      1. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 13:57
        -1
        Если бы мы знали потери музыкантов, то могли бы что то судить. Потери ВСУ судя по всему огромны, но обратно же наши говорят о массе потерь по мобилизованным необученным. Т.е. потери обученных бойцов ВСУ могут быть минимальны, а мобилизованных малообученных им не жалко, чёрт с ними других загонят.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:14
    +3
    в Марьинке под контролем ВСУ остается не более двадцати процентов городской застройки в северной части. В южной части города бои сместились на западную сторону проспекта Дружбы, создав предпосылки для дальнейшего наступления

    я запутался - кто на ком стоял? о_О"
    С Херсонского направления сообщили, что противник удерживает небольшой плацдарм на нашей стороне реки.

    эээээ.... через Днепр переправились? О_о"
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 13:36
      -1
      эээээ.... через Днепр переправились? О_о"

      Сумели, гады, переправиться.
      Теперь придется сбрасывать их с плацдарма...
      Если накроют "шайтан-арбой" - Буратином, то плацдарм исчезнет и превратиться в пыль. Только вопрос, если ли Буратино под Херсоном!?
      Уничтожать плацдарм нужно немедленно, не дожидаясь наведения переправы.
      1. NKT
        NKT Сегодня, 13:48
        +1
        Какой плацдарм?
        Там в окружнии болот и стариц, в серой зоне, высадили посты для наблюдения и снабжают их по воде.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:00
      +1
      Кто то сильно утверждал,что всуки не смогут форсировать Днепр..Ага..Попробуй оттуда их сковырни теперь.Не хочу вангтвать,но похоже это будет как на плацдармах под Изюмом и Херсоном...Ясно же,что были у них средства и есть для переправы серез реку,даже в половодье.
  3. Комментарий был удален.
  4. Egeny
    Egeny Сегодня, 13:26
    +2
    Вот так выглядит в динамике топография

    ...насчёт Тоненького
    ...Донецкая Народная Республика
    Российские войска нанесли поражение командно-наблюдательному пункту батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

    ...а в Водяном Российские войска уничтожили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 13:54
      0
      До Тоненького очень далеко, не меньше двух месяцев. Перед ним еще Водяное и Северное.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:28
    +1
    Смысл в этом перемалывании несомненно есть, ибо оставленный в живых бандеровец или сочувствующий Украине с промытым сознанием селянин-это угроза жизни мирному населению России и Новороссии.
  6. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 13:33
    +2
    С Херсонского направления сообщили, что противник удерживает небольшой плацдарм на нашей стороне реки.


    А когда это случилось? Я что-то новости такой не видел.
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:33
    +2
    С Херсонского направления сообщили, что противник удерживает небольшой плацдарм на нашей стороне реки.

    Все-таки добрались до нашего берега, гады, и высадились.
    Теперь придется штурмовать и уничтожать их на плацдарме, чтобы не навели переправу через Днепр и не начали переправлять войска.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 13:48
      0
      А нас тут постоянно уверяют "эксперты" что через Днепр будет отстреливать врага как в тире, а вот как она бывает на самом деле по-другому.
  8. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:47
    0
    Информационно всё окончательно прояснится, когда "Вагнер" продавит оборону ВСУ по всему фронту Бахмута 100% до западной окраины города.
    Пару дней назад послушал украинских "аналитиков".
    Цитата: "ежедневно русские теряют до 1000 человек убитыми",
    "Бахмут, это капкан для русских", "вот-вот, в результате фланговых ударов, российская группировка окажется в котле, внутри города, и будет уничтожена", "в результате
    ожидаемого контрнаступа, противник будет уничтожен" и.т.д.
    Очень надеюсь, что "ВагнерА", при поддержке ВС России, в ближайшие дни смешают противника с остатками зданий, которые прекращены в опорные пункты. В пыль и пепел! Сил и удачи вам, бойцы!