Взятие села Тоненькое позволит ВС РФ наступать на Орловку, являющуюся логистическим центром снабжения ВСУ в Авдеевке

Вопреки не только военной логике, но и здравому смыслу, киевский режим продолжает перебрасывать все новые резервы в район Артемовска (Бахмута), где их в прямом смысле перемалывают бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников «Южной» группировки войск ВС РФ. Ситуация для бахмутского гарнизона осложняется и тем, что «музыканты» вплотную вышли к дороге на Часов Яр в районе Хромово (Артемовское), через которую осуществлялось снабжение украинских военных в городе.
По некоторым данным, наши бойцы взяли под непосредственный контроль участок трассы в несколько сотен метров. Как заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя эту новость, «крышка котла, по сути, захлопнулась».
В самом Артемовске продолжается продвижение штурмовиков ЧВК «Вагнер» к западу от центра города и в северо-западных кварталах. При этом окопы, которые в ожидании наступления в прошлом году украинцы понарыли в городе, оказались обманкой: всушники предпочитают держать оборону в высотках, которые приходится брать буквально пошагово.
Российские паблики сообщают, что по данным радиоперехватов оставшиеся в Артемовске украинские военные ждут команды на отход к западным опорникам за пределами города, где вроде как должна быть организована вторая линия обороны.
Вот так выглядит в динамике топография продвижения наших войск в агломерации Артемовск-Соледар по данным западных блогеров.
Следующей горячей точкой остается Авдеевка, где события наверняка будут развиваться по бахмутскому сценарию, включая взятие города в клещи и перерезание путей снабжения. Накануне там побывал Зеленский, что можно считать «плохой приметой». Ведь в Бахмуте основные проблемы у ВСУ начались в аккурат после приезда в декабре прошлого года президента Украины.
Сообщается, что наши ведут наступление на юго-западных подступах к городу в районе села Тоненькое. Южнее идет штурм Первомайского, накануне здесь были взяты под контроль еще две улицы. Взятие этих населенных пунктов даст возможность наступать на Орловку, а это крупный логистический центр, через который снабжается вся группировка противника в Авдеевке и ведутся обстрелы районов Донецка. Одновременно российские войска продвигаются к северным окраинам Авдеевки.
Военкор Александр Матюшин сообщил, что в Марьинке под контролем ВСУ остается не более двадцати процентов городской застройки в северной части. В южной части города бои сместились на западную сторону проспекта Дружбы, создав предпосылки для дальнейшего наступления.
С Херсонского направления сообщили, что противник удерживает небольшой плацдарм на нашей стороне реки. Местность отрезана от основного берега протоками и дачами, российские войска пытаются выбить неприятеля с занимаемых позиций, работают минометы и артиллерия.
На Луганском направлении российские штурмовики вновь продвинулись в Серебрянском лесном массиве со стороны Шипиловки. При поддержке артиллерии было несколько атак на позиции противника в районе Торского, Тернов и Невского. Севернее нашим бойцам удалось немного вклиниться в оборону ВСУ у Синьковки.