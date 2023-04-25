НАТО в Финляндии – а нас предупреждали, и давно

Забытый договор

«уважать нерушимость границ и территориальную целостность друг друга» (статья 3);

«воздерживаться от применения силы против друг друга и не позволять использовать свою территорию для вооруженной агрессии против договаривающейся стороны и другой страны» (статья 4).

Граница без замка

«пока подспудно, но вызревают силы в пользу выдвижения территориальных претензий к СССР и сближения страны с НАТО. Сдерживающими факторами являются нейтралитет Швеции и масса выгод от экономического сотрудничества с СССР. Но сохраняется настроенность на попытки «вернуть утраченное», которая не будет ослабевать.»

Не бросайте Порккала-Удд

«досрочный уход с Порккала-Удд некоторые в нашей стране считают сигналом для постепенного перехода к политике претензий. А затем – и для наведения мостов с НАТО, полагая, что этот блок может поспособствовать возвращению Суоми к границам 1939 года.»

«так как они совпали по времени, создали у нас в стране мнение, что проявлением «культа личности» стал также сталинский диктат насчёт полувековой советской аренды этой базы и по новой границе с СССР.»

«возникают пока ещё не озвученные предложения по пересмотру этой границы, навязанной «культом» той же личности.»

«вредными для СССР и советско-финских отношений были и огульная критика Сталина его же «учениками», и уход с Порккала-Удд.»

Вступление Финляндии в НАТО радикально меняет линию соприкосновения России с этим блоком. Точнее, эта линия, с учётом морской финско-российской границы, увеличивается более чем в десять раз – почти до 1600 км. А проходит она, напомним, невдалеке от Ленинграда, Мурманска, Петрозаводска, Беломорско-Балтийского канала. И вблизи Выборга, Приморска, Печенги, Ладожского озера.Как известно, двусторонний договор 1992 года РФ и Финляндии «Об основах отношений», который действует поныне, предусматривает, что страны обязуютсяНо очень странно, что – как и в договорах РФ с прибалтийскими странами (1991-1992 гг.) – в этом документе не было обозначено, что, во-первых – обе стороны не будут участвовать в военных блоках, которые могут создавать угрозу безопасности для обеих стран. Или, это уже во-вторых – в связи с возможным участием этих стран в таких блоках, стороны будут проводить взаимные консультации об условиях участия какой-либо договаривающейся страны в таких блоках.Столь существенные изъяны в упомянутых договорах не могли не создать предпосылок для возможного – теперь уже фактического – участия Финляндии, как и ранее – стран Балтии в НАТО.Между тем ещё со второй половины 1950-х в некоторых финляндских СМИ периодически ведётся кампания за «уточнение» границ с СССР. Причём отмечается, что, во-первых, Суоми должна использовать «опыт» Японии, добившейся от СССР согласия в 1956 г. на передачу ей островов Шикотан и Хабомаи.А во-вторых – досрочное прекращение Москвой в 1956-м аренды советским ВМФ района Порккала-Удд вблизи Хельсинки показывало якобы готовность СССР и к территориальным уступкам в пользу Суоми. Напомним, что срок аренды здесь был установлен на 50 лет: 1947-1996 годы…На упомянутые информационные вбросы в Москве не реагировали, что создавало в Финляндии впечатление обоснованности означенной кампании. По имеющейся информации, активное реагирование СССР на эти «реваншистские всплески» предлагал глава компартии Финляндии (в 1944-1945 и 1948-1966 гг.) Аймо Аалтонен (1906–1987).Этот политик, который всегда держался несколько в тени Куусинена и даже нескольких финских лидеров, в том числе и маршала Маннергейма, справедливо полагал, что советское «молчание» по этим публикациям сподвигнет Хельсинки на развертывание более весомой реваншистской кампании. К которой вполне могут подключиться официальные политические деятели Финляндии.Аалтонен был и против досрочной ликвидации советской аренды Порккала-Удд, считая это решение стимулом для «великофинского» реваншизма и перспективного сближения Суоми с НАТО. В своих обращениях к МИДу СССР и в политбюро в конце 50-х и начале 60-х Аалтонен сообщал, что в ФинляндииПо оценке Аалтонена, такое положение сложилось потому, чтоЭту позицию Аалтонен изложил, например, и на встрече с Хрущёвым в ходе международного совещания компартий в Москве в ноябре 1960 г. Как и на встрече с ним и с министром обороны СССР Р. Я. Малиновским в октябре 1961 г., когда он возглавлял делегацию финской компартии на ХХII съезде КПСС.При этом Аалтонен указывал и на то, что дискредитация Сталина и досрочный уход с Порккала-Удд,В результате, как отмечал финский коммунист,ПоэтомуК аргументам Аалтонена тогда не прислушались. Более того: в феврале 1966 г. на XIV съезде финской компартии Аймо Аалтонена сместили с поста главы партии. Официально «», но не без эффективного, хотя и закамуфлированного, не слишком тщательно, «соучастия» советского политбюро.В 1970 году Аалтонен вышел из этой партии. Вскоре появились сообщения о его участии в создании в Суоми сталинистской, то есть промаоистской-проалбанской коммунистической группы. Вне зависимости от этого, именно его оценки и прогнозы фактически сбылись, пусть и так много лет спустя – тем более что Финляндия уже в НАТО…