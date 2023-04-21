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Индийский телеканал: Пакистан начал закупки российской нефти

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Индийский телеканал: Пакистан начал закупки российской нефти

Пакистанские власти договорились с Россией о поставках нефти со скидкой. Первый груз российского черного золота уже в мае будет доставлен в пакистанский порт Карачи. В случае, если сделка пройдет успешно, предполагается наращивать объемы импорта нефти из России.


Как сообщает индийский телеканал WION, несмотря на западные санкции, предусматривающие потолок цен в размере 60 долларов за баррель российской нефти, власти Китая и Индии закупали у России нефть по ценам, превышающим введённые Западом ограничения. Благодаря поставкам в Пакистан, Россия получила еще один рынок сбыта своей сырой нефти.

Введенные правительствами США и западных стран ограничения вынудили Москву перенаправить экспорт своей нефти с западных рынков в другие регионы, к тому же отмечается рост спроса на продающуюся со скидками российскую нефть, в то время, как цены на мировых рынках на этот ресурс в последнее время остаются высокими.

На фоне серьезных финансовых трудностей, испытываемых Пакистаном, возможность закупать нефть по ценам, ниже общемировых стала серьезным подспорьем. Золотовалютные резервы Исламабада сократились до крайне низкого уровня и их достаточно лишь на обеспечение импорта необходимых товаров в течение трех недель.

Согласно оценкам аналитической компании Kpler, в 2022 году объем импорта нефти Пакистаном в среднем составлял 154 тысячи баррелей нефти в сутки. Помимо России, поставки нефти в Пакистан также осуществляют ОАЭ и Саудовская Аравия. В случае, если объёмы поставок российской нефти будут достигать 100 тысяч баррелей в сутки, объемы импорта из стран ближневосточного региона могут существенно снизиться.
Использованы фотографии:
Pixabay
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14 комментариев
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  1. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 13:47
    +2
    Главное что бы не в долг. Отдавать этим ребятам, скорее всего будет нечем в ближайшее время.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:48
      +1
      продукты маковых полей продадут и расплатятся за нефть. у них до сих пор выращивают и чуть ли не в открытую
    2. spirit
      spirit Сегодня, 13:56
      +1
      Отдавать этим ребятам, скорее всего будет нечем в ближайшее время.

      В смысле не чем?
      У них(то бишь у их прокси сил Талибов в Афгане) есть горы НАТОвского оружия.Там одних теплаков и ночников на пол нашей армии хватит.Пусть платят трофеями hi
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:57
        0
        Они ими и так приторговывают тихонечко..... Особенно любителям копировать из одной бооольшой страны с красным флагом и узкими глазами.....
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: Мини Мокик
      Главное что бы не в долг. Отдавать этим ребятам, скорее всего будет нечем в ближайшее время.

      Ага, мы им нефть будем в долг поставлять, а они за наличные поставляют боеприпасы на Украину. Вот такой эффективный бизнес.
  2. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 13:50
    +1
    Нормально, они снаряды-ракеты на Окраину, мы им нефть.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:51
      +1
      Бизнес. Мы тоже и индусам и пакистанцам и китайцам много чего продаем, несмотря на их противостояние.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    0
    Нефть высоколиквидный товар, с его реализацией проблем нет.Прикалывает ,США планируют пополнять свой стратзапас осенью- рассчитывают на снижение цены на нефть.Так ОПЕК + ,может опять добычу понизить.Им это нравится нефть - доллары ,а не доллары - нефть.Дообзывался бидон - все у него убийцы ,один он старичок - божий одуванчик.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:53
      +1
      Давно пора не обращать особого внимания на дементивного дедушку... Старый он и больной. Зицпредседательствует он.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:01
        0
        Дедушкой,такое впечатление управляют друзья наших " олигархов" ,что ни шаг у него всё идёт к краху гегемона.Уже и Бразилия культурно посылает ,не говоря уже про саудитов .Те вообще совсем не слушаются.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:03
          +1
          Дык сильно он саудитов обидел. Вот они дедулю и его хозяев и не слушают больше.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:52
    +2
    Индийский телеканал: Пакистан начал закупки российской нефти
    Что ябедничайте? И вам продадим... request
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:55
      0
      Индусам так то и так продают. Чего им пыхтеть то?
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:02
    0
    А у Пакистана есть бабло платить? Или мы им взаймы поставляем?