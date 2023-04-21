Индийский телеканал: Пакистан начал закупки российской нефти

Пакистанские власти договорились с Россией о поставках нефти со скидкой. Первый груз российского черного золота уже в мае будет доставлен в пакистанский порт Карачи. В случае, если сделка пройдет успешно, предполагается наращивать объемы импорта нефти из России.Как сообщает индийский телеканал WION, несмотря на западные санкции, предусматривающие потолок цен в размере 60 долларов за баррель российской нефти, власти Китая и Индии закупали у России нефть по ценам, превышающим введённые Западом ограничения. Благодаря поставкам в Пакистан, Россия получила еще один рынок сбыта своей сырой нефти.Введенные правительствами США и западных стран ограничения вынудили Москву перенаправить экспорт своей нефти с западных рынков в другие регионы, к тому же отмечается рост спроса на продающуюся со скидками российскую нефть, в то время, как цены на мировых рынках на этот ресурс в последнее время остаются высокими.На фоне серьезных финансовых трудностей, испытываемых Пакистаном, возможность закупать нефть по ценам, ниже общемировых стала серьезным подспорьем. Золотовалютные резервы Исламабада сократились до крайне низкого уровня и их достаточно лишь на обеспечение импорта необходимых товаров в течение трех недель.Согласно оценкам аналитической компании Kpler, в 2022 году объем импорта нефти Пакистаном в среднем составлял 154 тысячи баррелей нефти в сутки. Помимо России, поставки нефти в Пакистан также осуществляют ОАЭ и Саудовская Аравия. В случае, если объёмы поставок российской нефти будут достигать 100 тысяч баррелей в сутки, объемы импорта из стран ближневосточного региона могут существенно снизиться.