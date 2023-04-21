Мы говорим о повстанческих бандах вне закона

Являясь одной из противоборствующих сторон вооруженного конфликта, суданская армия отказывается от переговоров со спецназом и требует его полной капитуляции. Армейское командование даже не рассматривает переговорный процесс как один из вариантов урегулирования ситуации.Такое заявление сделал представитель Вооруженных сил Судана Набиль Абдулла.Высокопоставленный суданский военный утверждает, что договариваться с Силами быстрого реагирования (СБР) ни о чем невозможно, так как они являются просто незаконным вооруженным формированием.- заявил Абдулла.Боевые действия в столице Судана, городе Хартуме, развернулись 15 апреля. В этот день Силы быстрого реагирования подняли мятеж против армии, вместе с которой ранее захватили власть в стране в результате военного переворота. Теперь за контроль над страной идет борьба между двумя местными политическими деятелями, оба из которых претендуют на главенствующую роль. Один из них – глава Переходного суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, а второй – его зам, генерал Мухаммед Хамдан Дагало.В результате конфликта в Судане уже погибло несколько тысяч человек. Предполагается, что большинство жертв – это мирные граждане.Вскоре после начала конфликта суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж заявил, что Вооруженные силы Судана способны самостоятельно добиться нормализации обстановки в стране.