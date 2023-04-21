Являясь одной из противоборствующих сторон вооруженного конфликта, суданская армия отказывается от переговоров со спецназом и требует его полной капитуляции. Армейское командование даже не рассматривает переговорный процесс как один из вариантов урегулирования ситуации.
Такое заявление сделал представитель Вооруженных сил Судана Набиль Абдулла.
Высокопоставленный суданский военный утверждает, что договариваться с Силами быстрого реагирования (СБР) ни о чем невозможно, так как они являются просто незаконным вооруженным формированием.
Мы говорим о повстанческих бандах вне закона
- заявил Абдулла.
Боевые действия в столице Судана, городе Хартуме, развернулись 15 апреля. В этот день Силы быстрого реагирования подняли мятеж против армии, вместе с которой ранее захватили власть в стране в результате военного переворота. Теперь за контроль над страной идет борьба между двумя местными политическими деятелями, оба из которых претендуют на главенствующую роль. Один из них – глава Переходного суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, а второй – его зам, генерал Мухаммед Хамдан Дагало.
В результате конфликта в Судане уже погибло несколько тысяч человек. Предполагается, что большинство жертв – это мирные граждане.
Вскоре после начала конфликта суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж заявил, что Вооруженные силы Судана способны самостоятельно добиться нормализации обстановки в стране.