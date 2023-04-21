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«Стало меньше на восемь человек»: под Авдеевкой российские военные взяли в плен подразделение теробороны ВСУ

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«Стало меньше на восемь человек»: под Авдеевкой российские военные взяли в плен подразделение теробороны ВСУ

Авдеевка по факту является пригородом Донецка и составляет с ним единую агломерацию. Отсюда украинские националисты регулярно обстреливают как столицу ДНР, так и прилегающие населенные пункты.

В последние дни российские войска ведут наступление на город с юга и севера, продвигаясь к находящимся западнее населенным пунктам. В частности, бои идут за овладение селами Первомайское и Тоненькое. От второго населенного пункта рукой подать до Орловки, расположенной в семи километров от важного железнодорожного узла — станции Авдеевка. Именно ее украинское командование использует для переброски резервов, подвоза боеприпасов, вооружений и техники авдеевскому гарнизону.

По последним данным, российские штурмовые группы уже продвигаются как в Первомайском, где накануне были взяты под контроль две улицы, так и в Тоненьком. Оборону данных укрепов держат в основном бойцы украинской теробороны, в частности, 110-й бригады ТрО ВСУ. Несколько из них, видимо, решив сохранить жизни, 18 апреля сдались в плен военнослужащим 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ (сформирован из ополченцев НМ ДНР) в селе Тоненькое.

Кадры видео с пленными украинскими теробороновцами попали в сеть. На них двое наших бойцов обыскивает военнопленных в помещении, в то время как третий вслух пересчитывает боевиков.

В 110-й бригаде стало меньше на… восемь человек.

— лаконично заключает российский военнослужащий, закончив подсчет.

В российских соцсетях уже неоднократно сообщалось, что как раз в районе Авдеевки украинские военнослужащие, попавшие на фронт в основном в результате принудительной мобилизации, сдаются в плен целыми отделениями. Видимо, пример сотоварищей, отдающих свои жизни в Артемовске ради амбиций президента Зеленского, сильно отрезвляет головы украинским воякам.

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Использованы фотографии:
Соцсети
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3 комментария
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  1. НСВ
    НСВ Сегодня, 14:05
    +1
    Меньше стало когда укросвиные перешли б в разряд удобрений для полей Донбасса!!!А так,лишняя трата моих налогов на прокорм этих недочеловеков!!!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:11
      0
      Какой вы кровожадный. am
      Пленных нужно работой загружать. Тем более тех, чьи предки выкопали Черное море. Раздать им кирки и лопаты: пусть копают трубопровод от Уренгоя до Шанхая. Или тоннель под Беринговым проливом: прокопали и на свободу, в США. А ещё лучше тоннель на Сахалин. good
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:11
    0
    Вопрос они сами сдались или после того как израсходовали весь боекомплект, посмотрите их автоматы, если в нагаре то ставьте к "стенке" и не заморачивайтесь, пленный бандеровец это ростки русофобии в будущем.