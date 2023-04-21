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В Италии началась забастовка работников транспорта, протестующих против трат на помощь Украине

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В Италии началась забастовка работников транспорта, протестующих против трат на помощь Украине

В Италии по инициативе профсоюза "Единая конфедерация базы" началась общенациональная забастовка работников общественного транспорта. Забастовка продлится 24 часа, что приведет к значительному осложнению ситуации в стране.


В опубликованном профсоюзным движением заявлении указывается на то, что итальянское правительство выделяет миллиарды евро на продолжение вооруженного конфликта на Украине, забирая эти ресурсы из зарплат своих граждан, урезая расходы на государственное здравоохранение, что отражается на благосостоянии пенсионеров и наименее социально защищенных слоях общества. Работники бюджетной сферы получают низкие зарплаты и не имеют возможностей для карьерного роста.

Работники транспортной сферы требуют от властей перезаключения коллективных договоров, повышения оплаты труда, введения минимального уровня заработной платы, а также прекращения регулярного повышения тарифов на коммунальные услуги.

Общенациональная забастовка охватила всю итальянскую транспортную отрасль, кроме железнодорожного транспорта, работники которого бастовали неделю назад. В забастовке принимают участие работники общественного транспорта крупных городов - Рима, Неаполя и Милана.

Итальянские СМИ предупреждают о возможных трудностях с авиасообщением. На интернет-портале национального авиарегулятора ENAC опубликован список гарантированных рейсов, которые будут выполнены, несмотря на стачку. В перечень входят авиарейсы гуманитарного и санитарного характера, а также рейсы, соединяющие с материковой частью страны крупные острова.

Помимо работников транспорта, к забастовке присоединились также некоторые сотрудники государственных медицинских и образовательных учреждений.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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3 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:17
    +1
    Европа понемногу "закипает" от метных "царьков" назначенных(избранными) штатами.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 16:46
      0
      какие царьки? Это наркоманы и клоуны. Уже центральное ТВ не стесняясь называет их 3,14 - расами. Всё дерьмо ещё и из РФ не выехало. Всякие Макаревичи, Хаматовы, Калныши...А лучший друг "короля шута- поп - жоп-. топ..филя" товарищ галкин со своей простигосподи... Как же был прав Владимир Вольфович
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:22
    +2
    общенациональная забастовка работников общественного транспорта.

    В СШП были очень мощные демонстрации против вьетнамской войны, но они ни к чему не привели, пока Вьетнамская Народная Армия не решила вопрос силой.