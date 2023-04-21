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Министр обороны США назвал количество обученных Западом танковых бригад ВСУ

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Министр обороны США назвал количество обученных Западом танковых бригад ВСУ

В течение последних нескольких месяцев Запад предоставил оборудование и возможности по обучению личного состава для девяти бронетанковых бригад вооруженных сил Украины. Такие показатели военной помощи Запада Киеву озвучил перед началом встречи Контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин.


Ранее именно о девяти танковых бригадах, подготовленных для украинских вооруженных сил, заявлялось в одном из «секретных документов», которые оказались в открытом доступе якобы после утечки в Пентагоне.

В документах утверждалось, что таких бригад должно быть 12. Из них девять бригад формирует, обучает и вооружает Запад, в том числе США и их европейские союзники, а три бригады Украина должна была подготовить с опорой на собственные возможности и ресурсы.

Впрочем, ускоренные курсы подготовки танковых экипажей уже вызывают много вопросов. Западные и российские военные эксперты сомневаются, что за пять недель можно подготовить хорошего командира танка или механика-водителя на бронетехнике немецкого производства. Появляющаяся в СМИ информация об инцидентах с танками Leopard на европейских полигонах лишь подтверждает эти сомнения.

Сегодня на авиабазе «Рамштайн» в Германии проходит очередная встреча Контактной группы по вопросам военной помощи Украине. В эту группу входят министры обороны стран Североатлантического альянса. На встрече присутствует и министр обороны Украины Алексей Резников.

В июле 2023 года Украину пригласят на летний саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе. Киевский режим ожидает от участия в саммите определенных шагов в направлении ускорения интеграции Украины в Североатлантический альянс, но пока США и ряд других государств не хотят рассматривать вопрос о членстве украинского государства в блоке.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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25 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:46
    +2
    А сколько стало быть танков на бригаду приходится?
    1. NKT
      NKT Сегодня, 15:01
      +1
      У них вроде в тбр - 1 мсб и 3 тб, в 1 тб - 31 танк (если наш штат остался) итого 94 танка
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:16
        0
        Откуда ж почти тысячу танков взяли?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 15:34
          0
          Я бы сказал откуда, но меня за это забанят.
        2. NKT
          NKT Сегодня, 15:36
          0
          Мое мнение - нет у них тысячи танков и танковые батальоны недоукомплектованны. Возможно, некторые тб вообще пока только на бумаге
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:47
    +2
    Посмотрим на сколько подготовлены НАТО й их отпусники.Это сообщение не для нас, а для самоуспокоения.Счас у них так народ воспрянет духом - любят у них свою пропаганду.А нам деваться не куда ,надо побеждать на Украине, чтоб.не было третьей мировой.
  3. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 14:49
    +4
    В течение последних нескольких месяцев Запад предоставил оборудование и возможности по обучению личного состава для девяти бронетанковых бригад вооруженных сил Украины.

    Девять танковых бригад, это около девятисот танков...
    Неужели ВСУ передали столько танков?
    Или эти бригады совсем не танковые, а мотопехотные.
    Или их совсем не 9.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:57
      -1
      Из 900 - половина это Леопард1, 2a4, 2a5, 2a6, по два десятка "Челленджеров" и "Абрамсов", а остальные - это польские и чешские Т-72 и PT-91.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:00
        0
        Предполагаете наличие 900 танков? belay
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 17:00
          0
          Может и не 900. Но с полтысячи будет. И, собственно, украинских Т-64 пара сотен там будет.
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:19
        0
        Откуда это четыре сотни леопардов появилось? Да и польско-чешские танки были не столь многочисленны, особенно с учётом что их немало выбили ещё в прошлом году
      3. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 15:34
        0
        Плюс Словенские танки М55S, модернизированные из Т55. Они еще не засветились на фронте.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 15:01
      +1
      А по вашему танковая бригада она только из танков и танкистов состоит?
      Ключевое здесь « Бригада » ,а как она организована и сколько там какой техники это совсем другой вопрос.
      Да и 900 танков для НАТО,это не сложный вопрос.
    3. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:17
      -1
      бригад должно быть 12. Из них 9 формирует, обучает и вооружает Запад, а 3 бригады Украина

      Из 12 точно минусуем 3 укробригады: либо ресурсы разворованы, либо сажают в танки с улицы хлопцев - захитников.. Т.о. реально укронацики соберут 9 бригад - те, что пришлют буржуи.
    4. yanus
      yanus Сегодня, 15:43
      0
      Девять танковых бригад, это около девятисот танков...
      Неужели ВСУ передали столько танков?

      По штату, да, должно быть около 900 танков.
      По факту... Ну, маємо те, що маємо (с)
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:59
    -1
    1000 танков? Естественно западных танков. Кто врет? Остин, наша пропаганда или "ихняя"? Или, это с учетом убыли, так сказать про запас?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:04
      0
      Есть мнение, что число реально переданных западных танков было несколько выше, чем задекларировано. Суммарно всех танков на направлении главного удара до 1 000 могут наскрести. И полтысячи "Брэдли". Причём пополнять потери будут оперативно, передавая всё новые и новые.
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 15:06
    -2
    Дождемся всеобъемлющего доклада Конашенкова на эту тему. Окажется что 9 бригад из 12 мы уже разбили...
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:06
    -1
    По нормативам НАТО, одна танковая бригада - от двух до трёх тысяч человек (2 000 - 3 000)
    Сколько будет в девяти бригадах - каждый может посчитать сам.

    И, пока наши шапкозакидатели из телевизора и интернета наперебой рассказывают нам об утонувших в болотах танках и взорванных суперсекретных бункерах и постят мемасики - ВСУ готовится

    Надеюсь, наших 300 000 мобилизованных всё это время достойно подготовили, а не просто заставляли убирать снег и красить траву, как это принято в армии...
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:16
    0
    "эксперты сомневаются, что за пять недель можно подготовить хорошего командира танка или механика-водителя" (с)
    Откуда вообще взялась эта цифра, в пять недель?
    Если верить нашем же СМИ - натовцы готовили Украину к войне с нами все восемь предшествующих лет
    За восемь лет можно, не спеша, всю Украину научить и на танках ездить, и на самолётах летать.
    Или всё сведётся к "ты не понимаешь, это - другое"?
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:21
    -1
    Цитата: PVV66
    Дождемся всеобъемлющего доклада Конашенкова на эту тему. Окажется что 9 бригад из 12 мы уже разбили

    Если мы про одного и того же Конашенкова, то Вы перепутали местами цифры в докладе
    Должны быть разбиты двенадцать бригад из девяти.
    Вот так - по-конашенковски!

    А вообще - грустно всё это(
    Над собой же смеёмся...
    1. PVV66
      PVV66 Сегодня, 15:28
      -1
      А мне из Белгорода только и остаётся, что смеяться... Вчерашний вечерний случай очень способствует поднятию юмора!
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 15:31
    0
    Сколько танков мы не знаем, но точно не стоит аперировать цифрами что всплывают в западных СМИ, там уж точно никакой точности.
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:35
    +2
    Цитата: PVV66
    мне из Белгорода только и остаётся, что смеяться

    Искренне сочувствую(
    Все мы на пороховой бочке сидим, если, конечно, это может послужить утешением
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:54
    +1
    Это если французские колесницы и немецкие куницы за танки посчитать. Тем не менее, надо не расслабляться, укробонщ аж пучит от "сюрприза".
    А что модет быть сюрпризом?
    Атакамсы в количестве, достаточном для массированного удара по Севастополю, например, и удар по ПМР через какую-нибудь химическую провокацию.
    Ударить же девятью танковыми бригадами по фронту думаю самоубийственно для них, их просто артогнем и бомбами распушат, это еще кроме УР и минных полей. Ланцеты, вертолеты, и прочее.
    Не думаю, что натовцы такое планируют, хотя... Кто их знает, может это в их планах так тоже сойдет.