В космических силах США рассказали о проявившейся проблеме кадрового характера

Нам нужно около 700 новобранцев, но нам по-прежнему нужно около 700 межведомственных переводов из других служб. И хотя у нас очень хорошо получается набирать соискателей, поскольку у других родов войск есть проблемы с набором, им становится всё труднее высвобождать людей для межведомственного перевода.

В то время как сухопутные силы, флот и ВВС США испытывают проблемы с набором персонала, космические силы всегда были в этом плане своеобразной аномалией, отказывая тысячам претендентов, желающим присоединиться к рядам сил, связанных с военно-космической отраслью. Но это не означает, что проблемы с кадровым составом других служб не могут в конечном итоге повлиять на космические силы. Об этом в своём недавнем заявлении предупреждает заместитель начальника космических операций генерал Дэвид Д. Томпсон.По его словам, на переводы между службами могут сильно повлиять трудности с набором персонала. А такой обмен специалистами достаточно важен для формирования полноценного штата любого из видов и родов войск США.— сказал Томпсон членам подкомитета по готовности палаты представителей по делам вооруженных сил.Под давлением председателя подкомитета члена палаты представителей Майкла Вальца по вопросу о том, сколько именно военнослужащих для перевода может быть затронуто, Томпсон сказал, что еще слишком рано об этом говорить.Большинство личного состава Космических Сил начинали свою карьеру в ВВС, но многие перешли из армии, флота и корпуса морской пехоты. Космические силы в 2022 году приняли 720 солдат, моряков и морских пехотинцев и объявили, что в 2023 году они примут еще 511 человек.Пока неясно, будут ли переводы между другими службами США в 2023 или 2024 году. Заместители командующих другими видами и родами войск США подробно рассказали, как они решают проблему комплектации подразделений личным составом, отметив, что зачастую решение на данном этапе найти очень сложно. Генерал Рэнди Джордж сказал, что в текущем году его подразделение, вероятно, не наберет 10 000 солдат, в то время как адмирал Лиза М. Франкетти заявила в свою очередь, что проекты американских ВМС не наберут около 6 000 новых моряков.В 2022 финансовом году космические силы поглотили пять армейских центров управления широкополосной спутниковой связью, Центр управления спутниковой связью ВМС и некоторые другие армейские центры.