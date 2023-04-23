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В космических силах США рассказали о проявившейся проблеме кадрового характера

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В космических силах США рассказали о проявившейся проблеме кадрового характера

В то время как сухопутные силы, флот и ВВС США испытывают проблемы с набором персонала, космические силы всегда были в этом плане своеобразной аномалией, отказывая тысячам претендентов, желающим присоединиться к рядам сил, связанных с военно-космической отраслью. Но это не означает, что проблемы с кадровым составом других служб не могут в конечном итоге повлиять на космические силы. Об этом в своём недавнем заявлении предупреждает заместитель начальника космических операций генерал Дэвид Д. Томпсон.


По его словам, на переводы между службами могут сильно повлиять трудности с набором персонала. А такой обмен специалистами достаточно важен для формирования полноценного штата любого из видов и родов войск США.

Нам нужно около 700 новобранцев, но нам по-прежнему нужно около 700 межведомственных переводов из других служб. И хотя у нас очень хорошо получается набирать соискателей, поскольку у других родов войск есть проблемы с набором, им становится всё труднее высвобождать людей для межведомственного перевода.

— сказал Томпсон членам подкомитета по готовности палаты представителей по делам вооруженных сил.

Под давлением председателя подкомитета члена палаты представителей Майкла Вальца по вопросу о том, сколько именно военнослужащих для перевода может быть затронуто, Томпсон сказал, что еще слишком рано об этом говорить.

Большинство личного состава Космических Сил начинали свою карьеру в ВВС, но многие перешли из армии, флота и корпуса морской пехоты. Космические силы в 2022 году приняли 720 солдат, моряков и морских пехотинцев и объявили, что в 2023 году они примут еще 511 человек.

Пока неясно, будут ли переводы между другими службами США в 2023 или 2024 году. Заместители командующих другими видами и родами войск США подробно рассказали, как они решают проблему комплектации подразделений личным составом, отметив, что зачастую решение на данном этапе найти очень сложно. Генерал Рэнди Джордж сказал, что в текущем году его подразделение, вероятно, не наберет 10 000 солдат, в то время как адмирал Лиза М. Франкетти заявила в свою очередь, что проекты американских ВМС не наберут около 6 000 новых моряков.

В 2022 финансовом году космические силы поглотили пять армейских центров управления широкополосной спутниковой связью, Центр управления спутниковой связью ВМС и некоторые другие армейские центры.
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6 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:20
    +2
    Всех берут в космонавты? what wassat ....................
  2. Roust
    Roust Сегодня, 07:28
    +4
    Наберите трансов, - будет чем "бабам" груши околачивать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:39
    +2
    Нам нужно около 700 новобранцев, но нам по-прежнему нужно около 700 межведомственных переводов из других служб.
    При том, что по заявлениям у них тысячи претендентов, но ставку делают на межведомственные переходы. При этом другие ведомства жалуются на нехватку тысяч новых рекрутов. Все же в космические силы необходимы специалисты определенного профиля, которые нужны и др. ведомствам армии Сша. А вообще об этом пускай у них голова болит.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:43
    +1
    В то время как сухопутные силы, флот и ВВС США испытывают проблемы с набором персонала, космические силы всегда были в этом плане своеобразной аномалией, отказывая тысячам претендентов, желающим присоединиться к рядам сил, связанных с военно-космической отраслью
    . А что, "поиграться в звёздные войны", работа, видать, не пыльная, не опасная, пока, по крайне мере и ещё на долго, да ещё за это платят.
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 07:44
    +2
    Все хотят воевать сидя в офисе за экраном монитора, а не месить грязь на полигоне и быть живой мишенью врага. Вполне естественное желание с учетом набирающей обороты 3-й мировой войны.
  6. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 10:41
    0
    Новость ни о чём.
    Понятно, что в любой армейской сфере есть сложности. И у них и у нас.
    Но " персонал для космических сил" только звучит впечатляюще.
    А если разобраться, то персонал любых видов вооруженных сил
    имеет примерно похожий суммарный набор компетенций и знаний.
    И в авиации, и в артиллерии, и во флоте.
    (Посмотри на шкалу, переключи тумблер, увеличь подачу...).
    Уж если у кого реальные сложности, так это у учёных, конструкторов, инженеров.
    (Как повысить надёжность, эффективность. Как резервировать и обеспечить техобслуживание. Как устранить эффект ....).