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Зампред Совбеза РФ: «Великобритания была, есть и будет вечным врагом России, пока не уйдет в пучину морскую»

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Зампред Совбеза РФ: «Великобритания была, есть и будет вечным врагом России, пока не уйдет в пучину морскую»

Великобритания останется вечным врагом России. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


Политик прокомментировал введение очередных антироссийских санкций со стороны Великобритании. В Лондоне объясняют их делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом в РФ), осужденного недавно на 25 лет лишения свободы.

Известно, что санкции были введены в отношении судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, следователей Дениса Колесникова и Андрея Задачина, оперативных сотрудников ФСБ РФ Александра Самофала и Константина Кудрявцева. Все эти должностные лица судебной и правоохранительной системы, по версии британской стороны, причастны к уголовному преследованию оппозиционно настроенного иноагента.

Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия

- написал Дмитрий Медведев, комментируя новые санкции.

Политик назвал «великолепной» веру британских «дегенератов» в то, что санкции являются очень суровым наказанием и в России будут сильно переживать по их поводу. Саму форму правления в Великобритании Медведев назвал «вырождающейся». Политик «прошелся» и по таким фигурам как Тереза Мэй и Борис Джонсон, а также по действующему премьер-министру Риши Сунаку, призвав «посмотреть на их лица». Вспомнил Медведев и о британском после, который пытался протестовать против приговора у здания суда.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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56 комментариев
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  1. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 15:07
    +5
    Жириновкого переплюнуть у него не получится, тот был гораздо круче, еще и провидец
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:35
      +4
      А что не так ? тут не надо быть провидцем. Зная историю нельзя не согласится с Медведевым. Британия самый злейший враг России за все время существования, они только из меркантильных соображений зубы спрятали в годы ВОВ, и то когда поняли, что без СССР они Германию не одолеют, а уже в 1945 г стали собирать трофейное оружие и готовить недобитков к походу против СССР, 1949 год их охладил, когда самолет разведчик зафиксировал повышенный радиационный фон после испытания в СССР ЯО. Браво Дмитрий Анатольевич, пусть читают, должен хоть кто-то озвучить основную мысль русского населения "пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую ".
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 15:43
        +3
        Цитата: Silver99
        они только из меркантильных соображений зубы спрятали в годы ВОВ

        И в годы ПМВ мы были союзниками. И в годы наполеоновских войн.
        А вообще - Англия была врагом той страны, которая могла объединить Европу против нее. Когда они видели в этой роли нас - становились врагами, других - союзничали.
        А Медведев со своей беспредельной бескультурностью и неспособностью в остроумие выглядел бы смешно, если бы не было так грустно. Политик не должен себя вести как сиделец после литрухи
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 15:49
          +4
          Вы забыли упомянут времена козней Британии со времен Ивана Грозного, многочисленные Крымские войны, войны на Балканах с турками кто там за ними стоял, причины начала первой и второй мировой войны...... а так да, "союзники" am По вашему политики Британии выглядят цивилизованней алкашей на лавочке когда публично говорят о смене власти в России и ее поражении ?
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 16:06
            0
            Цитата: Silver99
            .... am По вашему политики Британии выглядят цивилизованней алкашей на лавочке когда публично говорят о смене власти в России и ее поражении ?

            Ни британцы, ни штатники не стесняются гадостей и угроз в отношении России. Интересно, заметят ли они риторику Д.А.Медведева? Они ничуть ни вежливый изъясняются. Но и гейропа также хамски, как англобритты. Поехал в Китай "урегулировать" ---- охамели и угрожали fool Всё поехавшие laughing
          2. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 16:34
            0
            Цитата: Silver99
            Вы забыли

            Я ничего не забыл и знаю, о чем говорю. Вы- нет.
            Цитата: Silver99
            многочисленные Крымские войны

            Расскажите о деструктивной роли Англии в первых девяти.
            Цитата: Silver99
            причины начала первой и второй мировой войны......

            Тоже Англия виновата?:)))))) Ну-ну.
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 15:07
    0
    Ну явно место Жириновского занял, тот тоже любил грозить. Индийский океан, 200.000 иракских солдат.
    Роль придворного шута в общем.
    1. Master2030
      Master2030 Сегодня, 15:35
      +2
      Как говаривал Суворов:"Сегодня лакей, а завтра фельдмаршал."Явно на выборы 2024 целит.
      Centerum censo Washingtonium delendam esse
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 15:43
        +1
        Был он и фельдмаршалом 08.08.08 г. читайте учебник истории
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 15:44
      +1
      Жириновский имел вкус. У Медведева его нет
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 15:54
        +2
        О да am таскать журналисток за волосы, угомонитесь вы со своим "провидцем"
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 16:00
          0
          Цитата: Silver99
          таскать журналисток за волосы

          Да. Жириновский создал определённый образ, который импонировал определенной же части населения, и сделал это мастерски.
          Цитата: Silver99
          угомонитесь вы со своим

          С чего бы это он мой? Я отродясь в жириновцах не числился
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:18
        +1
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Жириновский имел вкус. У Медведева его нет

        У Жириновского была харизма ... Особое обаяние , что ли .. И великолепное чувство юмора . чего Медведеву не достаёт ..У генерала Лебедя тоже была харизма ... Сейчас во власти не хватает таких людей людей . Пригожин из Вагнеров ? Но здесь многовато уголовщины , жаргон , заявления ..
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:07
    -3
    Всё пытается заменить покойного Вольфовича...
  4. Комментарий был удален.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:10
    +2
    Вот как отключат ДАМу "западные партнеры" Твиттер - как он "глаголом жечь сердца людей"(с) тогда будет?? what
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:19
      +2
      Твиттер у Маска,этот может и подключить. laughing
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 15:10
    +8
    Как есть все так и сказал. Ну а физиономии Сунака, Мэй и Джонсона говорят сами за себя-дегенераты!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:14
      +2
      Да это было понятно после того как Боря Джонсон на встрече с Урсулкой и прочими предлагал всем оголиться и сосцами потрясти - типа показать что они круче ВВП.... Ну разве адекватные до такого додумаются??

      зы Кстати, а чего только сосцами то? Штаны бы тоже сняли и потрясли седалищами. Вот это крутотень была бы. wassat
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:21
      0
      Цитата: Игорь_Божко
      .....физиономии Сунака, Мэй и Джонсона говорят сами за себя-дегенераты!

      А слова их какие о России были? Культура ----- это не о них!
      кто владеет Хартлендом ---- владеет миром!,

      Этому английскому лозунгу более века и они не собираются отказаться от него! А Хартленд ----- это Россия. Вот последнее время их хитрые интриги против России и в Польше, и в Укропии, так из Польши и недобалтии против Белоруссии (против РФ, тоже), так и в Казахстане и Афганистане "работали" и "работают". Впрочем, ко всем бывшим Советским проникнуть стараются...
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:10
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия

    Это Медведев про "Посейдон" и " Скиф" рассказывает, так понимаю.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:27
      -1
      Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия

      Когда-то генералиссимус И.В.Сталин спросил маршала Г.К. Жукова, сколько нужно атомных бомб, чтобы покончить с Англией. Жуков подумав ответил, что 3-х будет достаточно, 4-ая на закуску...
      Вот, и считайте, сколько нам нужно Посейдонов, чтобы отправить на дно англичанку вместе со всеми ее пакостями...
  8. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 15:11
    -4
    Б....! Наркоман он что ли? Он не таксист и не грузчик и не в курилке под стакан такие вещи говорит. Чиновник высшего звена должен думать, прежде чем подобные перлы выдавать!
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 15:14
      +2
      В телеге не до политеса... wink а что он собственно такого сказал, о чем вы сами не думали.... и не раз.... winked или не думали? what
  9. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:12
    +6
    А Абрамович тоже уйдёт с Англией в пучину морскую или на его спасение будет отправлена бригада боевых пловцов Северного Флота? Он же очень ценен. Иначе бы его уже убили сто раз. Есть за что.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 15:20
      +4
      А Абрамович тоже уйдёт с Англией в пучину морскую
      У него вроде бы есть гражданство ещё и Португалии, если увидим или услышим, что Абрамович отказался от гражданства Великобритании, тогда значит всё, вопрос решён. laughing
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:28
      +3
      Абрамович уже избавился от активов в Англии,продал фазенду на карибах американским продюсерам.И так удачно продал ,хатынка при новых хозяевах очень сильно пострадала от тайфуна ,можете купить по дешёвке ,там уже долгое время ни кто не живёт.Одну яхту продал другу - русскому.Флот яхт перегнал в Турцию и разрывается бедняжка между Турцией и Португалией.Англичане его знатно пограбили ,а вот до детишек и бывших жён добраться не могут.Законов таких нету ,детей грабить. laughing
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 15:37
        +2
        Англичане его знатно пограбили ,а вот до детишек и бывших жён добраться не могут.
        Так Вы предполагаете, что Абрамович нашёл человека который сможет за его "поруганную честь" отомстить? laughing
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 15:45
          +1
          Мне очень понравилась речуха Дьдье Дрогба звезды Челси ,прошёлся отдуши после проигрыша Реалу с общим счётом 0:4.Челсюкам сказал все ваши победы это сделал Абрамович.Забудте что вы великий клуб,это было в прошлом.Кстати единственный кто о Абрамовиче сказал с теплотой.Уважуха. hi
          1. Gomunkul
            Gomunkul Сегодня, 15:56
            0
            .Кстати единственный кто о Абрамовиче сказал с теплотой.
            Ну почему же только один, наверное жители Чукотки тоже вспоминают его губернаторство. Если кто застал то время, может отпишется, правда это или придумки СМИ? hi
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 16:22
              0
              Судя по хатынкам с евро ремонтом на Авито многие не плохо живут,но цены на продукты запредельные.Абрамович хотябы пытался поставить заслон в спаивании чукчей ,на тут нарисовались " новые чукчи" и понеслась.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:14
    +3
    Надо посмотреть теперь английские сми,любят они когда их пугают ,что они утонут.Медведев прав,Англия самый главный враг, после США они же за ЛаМаншем - значит в домике.Коменты читаешь,наши егэшники отдыхают,полный идиотизм у большинства. Для народа самое главное футбол,скачки ,виски и пиво.Это им власть пока обеспечивает.Но уже кому-то туговато, но эти и так не очень жили,мыкались по съёмным квартирам.
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:15
    +2
    Endlich einmal Jemand der diese unumstößliche Wahrheit
    offen ausspricht! Jetzt fehlt nur noch eine klare Warnung
    an diese Inselaffen, dass der Tag ihrer Auslöschung schon
    im russischen Kalender vermerkt ist...!!!

    Dieser schon wieder von den Angelsachsen angezettelte Krieg
    darf nicht zu Ende gehen, bevor London und Washington
    endlich auch auf ihrem eigenen Territorium im Blut baden...!!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:34
      +3
      Не думаю что у Англии есть возможность выиграть " Битву за Англию",Ламанш им не поможет.Но думаю что после нашей победы на Украине они сдуются.Всё у них через одно место,даже ездят на машинах неправильно. hi
  12. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:18
    +3
    Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия
    - написал Дмитрий Медведев, комментируя новые санкции.
    Оно конечно было бы здорово посмотреть как это произойдёт в действительности, но вот только кто ему это позволит сделать. bully
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:36
      +2
      А он это говорит не для тех, кто может это сделать (потому что никогда этого не сделают), а для тех, у кого всегда под рукой возле боевого дивана мешок шапок, для забрасывания ими врагов.
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 15:42
        +2
        Согласен с Вами, я то хотел бы увидеть как он сам, лично от себя объявит войну Англии. smile
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 15:52
          +1
          Это будет плагиат! wink

          .........................................................
          1. Gomunkul
            Gomunkul Сегодня, 15:59
            +1
            .
            Это будет плагиат!
            Согласен, но было бы здорово. Он мог бы стать современным бароном Мюнхгаузеном, но есть но, он другой. laughing
  13. Mihail80
    Mihail80 Сегодня, 15:18
    -1
    Молодец, Дмитрий Анатольевич!
    Как всегда у него - не в бровь, а в глаз!
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:16
      +1
      Очень даже может быть, что сейчас он прав, и сделал очень сильное и своевременное заявление.
      Но окончательно поверю лишь тогда, когда отменят штрафы за подъезд к воде, вернут консервант красной икры Е-239 и этиловый спирт в стеклоомывающие жидкости. Эти неудобства и неприятности были введены при нём. Геополитика это хорошо, но для меня испорченная красная икра из-за запрета лучшего консерванта, всех времен и народов, важнее. Так что, утром деньги вечером стулья. Для меня утрата доверия возвращается только так.
      И таки, я поставил вам плюс, а не минус.
  14. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:19
    +4
    В пучину морскую это только Посейдон.. Ну значит так тому и быть, горевать не будем уж точно
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:24
    +4
    Эх, Дмитрий Анатольевич, твоими бы устами... где ж ты раньше был? что ж ты, родненький, раньше то молчал? в айфон игрался? понимаем :)
  16. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 15:27
    -1
    Нет ни каких вечных врагов, верных друзей, братьев на век и тд.
    Заботься о своих интересах и не тупи и будет тебе счастье.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:07
      0
      Ещё как бывают. Те же сербы помогали всегда. Даже в 1941-45 годах, бились до конца, тогда это им обошлось очень дорого, и даже не получив при этом поддержки от Сталина и СССР.
  17. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:32
    0
    сша не просто так подсунули снв-3. похоже слишком мало ядерных ракет на всех врагов осталось.
  18. spirit
    spirit Сегодня, 15:36
    +4
    Айфон Хряпнул уже с утра что ли?
    Иди расскажи свои мысли своим дружкам обожающим Лондон и Париж, как вы будете вместе бомбить собственных жен ,детей и любовниц в домах в центре Лондона,купленных на разворованные деньги такими же "патриотами/ворами"
    Дешёвый,лицемерный популизм для самых"недалёких" таких как и сам Айфон.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:51
      -1
      Знаете ,легко разбомбим.Там у них только дома а предприятия здесь и они сами здесь ,счётики та тю тю.можно конечно попробовать жить на 20 000 £ в месяц,но надо раздвинуть булки.Даже хатынку не на что отопить.Да там есть парочка наших ,которых англичане сами боятся тронуть.Потому что они время не теряли даром и влезли туда ,куда правительство Англии не имеет права лезть.Эти люди их поставили руководить страной.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 16:07
        0
        Такие как Айфон любят прекрасы и земли стран НАТО больше чем сами европейцы) Мне он напоминает горе каблука/обиженку от которого любимая жена ушла к другому и теперь он ее поливает на чем свет стоит, но в надежде в своих мыслях лелеет надежду что она вернётся,и он ей простит все на свете(предаст тоже всех на свете) этот флюгер 99левела развернуться на 180градусов и будет в засос целоваться с королем в центре Лондона(или в Риме в случае с дам)если это будет ему выгодно.Любимая жена как никак!
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 16:26
          0
          А вариант что Абрамович вернётся в Англию победителем ,после нашей победы - не рассматриваете?Налоги с своих российских предприятий он платит в России.Его офшорную компанию на Кипре уже давно хлопнули супостаты.
  19. Master2030
    Master2030 Сегодня, 15:37
    -1
    Дима переигрываеш!
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  20. отважный
    отважный Сегодня, 15:37
    +1
    У хоxлoв сегодня в методичке написано, что надо сравнивать с жириком. На всех ресурсах слюной брызжут про это.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:54
      0
      Точно подмечено,Медведев для них как укол в их задницу,игла при этом тупая родом из СССР.И укол делает практикант с дикого бодуна. hi
  21. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:38
    +1
    Для меня заявления Медведева говорят то , что он не знает как сделать выход из положения в которое он толкал Россию.
    Короче . СВО в этому году не закончится.
  22. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:54
    0
    Это говорит тот при котором сотни лярдов зелени плавно перетекли из России в Лондоны. Все те кого он поддерживал, по сути яростные поклонники и рабы Запада. Результат этого, понятен даже самому захудалому обывателю.
  23. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 15:59
    0
    Вот замапред жжжет ,а писали СМИ, 2е Русских олигархов опять там в Лондане судились/судятся ха деньги или акции, точно не помню. И детки русской элиты оттуда както не потянулись обратно. Так там и мелькают с их паспортами..
  24. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 16:06
    0
    А что же тогда все чиновники и бизнесмены рвутся в Англию миллиарды хранить, деток своих учить и сами жить на пенсии? 30 лет триллионы туда выводили и краденные и заработанные, а сейчас оказывается вечные враги? Лицемеры вонючие.