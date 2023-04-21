Зампред Совбеза РФ: «Великобритания была, есть и будет вечным врагом России, пока не уйдет в пучину морскую»

Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия

Великобритания останется вечным врагом России. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Политик прокомментировал введение очередных антироссийских санкций со стороны Великобритании. В Лондоне объясняют их делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом в РФ), осужденного недавно на 25 лет лишения свободы.Известно, что санкции были введены в отношении судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, следователей Дениса Колесникова и Андрея Задачина, оперативных сотрудников ФСБ РФ Александра Самофала и Константина Кудрявцева. Все эти должностные лица судебной и правоохранительной системы, по версии британской стороны, причастны к уголовному преследованию оппозиционно настроенного иноагента.- написал Дмитрий Медведев, комментируя новые санкции.Политик назвал «великолепной» веру британских «дегенератов» в то, что санкции являются очень суровым наказанием и в России будут сильно переживать по их поводу. Саму форму правления в Великобритании Медведев назвал «вырождающейся». Политик «прошелся» и по таким фигурам как Тереза Мэй и Борис Джонсон, а также по действующему премьер-министру Риши Сунаку, призвав «посмотреть на их лица». Вспомнил Медведев и о британском после, который пытался протестовать против приговора у здания суда.