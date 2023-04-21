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Московский суд заочно арестовал начальника военной разведки Украины

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Московский суд заочно арестовал начальника военной разведки Украины

Лефортовский районный суд Москвы заочно выдал ордер на арест начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова. Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на пресс-службу суда.


Генерала Кирилла Буданова обвиняют в совершении ряда серьезных преступлений на территории Российской Федерации. Ему вменяют в вину причастность к организации теракта на Крымском мосту, созданию террористического сообщества, незаконному обороту взрывчатых веществ и оружия.

Суд решил заочно избрать Буданову меру пресечения в виде заключения под стражу, учитывая тяжесть инкриминируемых ему деяний. Напомним, что ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации назвала Кирилла Буданова непосредственным организатором взрыва на Крымском мосту. Именно в ответ на этот теракт российские вооруженные силы приступили к регулярному нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Кирилл Буданов родился в 1986 году в Киеве, окончил Одесский институт сухопутных войск, после чего служил в спецподразделениях Главного управления разведки Минобороны Украины. С 2014 года Буданов участвовал в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, а в 2020 году в звании полковника возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как утверждает ряд источников, именно Буданов играет ключевую роль в подготовке и проведении различных диверсий, терактов, преступлений на освобожденных территориях – в новых регионах России, а также в других регионах страны.
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:17
    +3
    Оказывается не только Зе может повестки выписывать.А может всё таки не заморачиваться и Геранькой.Он же не в многоэтажки живёт - домик в Конче - Заспе должен быть. lol
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:20
      0
      Отланцетить его - было бы дело. Хотя "мопедом" бахнуть более позорно было бы
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 16:03
        0
        да если бы выкрасть и судить)))ну заодно познакомить со шваброй и бутылкой было бы прикольнее)))
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:18
    +7
    Буданов сразу расстроился, наверно....
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:35
      +1
      Он испугался и бежал куда-нибудь в Польшу.
  3. Kaiten
    Kaiten Сегодня, 15:18
    +1
    Нужно срочно ввести план Перехват в Киеве. Соответствующие указания необходимо переслать в МВД Украины и потребовать от них отчёт о проделанной работе.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:19
    +6
    ликвидация нужна.. это позволит страху сделать свое дело. а то они очень вальяжно последнее время себя ведут. когда начиналась СВО то боялись из бункера выйти..
  5. Alez
    Alez Сегодня, 15:20
    +6
    Арест заочный, весь мир содрогнулся. С евреев берите пример, мочат террористов по всему миру без пафосных речей и судебных актов. Нацистов до сих пор отстреливают.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:29
      -2
      Огласите весь список отстрелянных нацистов, а то там как конкретику начинаешь проверять так пальцев на одной руке тираннозавра оказывается достаточно
    2. Kaiten
      Kaiten Сегодня, 15:31
      -2
      Цитата: Alez
      С евреев берите пример

      С сионистов пример брать? Это как? Ирану это не понравится
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:22
    0
    Если он захочет айфон и поездку в Дубай, то может взять и сдаться в плен. Практика показала, что там хорошо, олигархи приходят руки пожимать
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:29
    +2
    "...А когда меня рядом нет, можетет меня даже побить..." (с)
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:32
    +6
    "суд Москвы заочно выдал ордер на арест ... генерал-майора Кирилла Буданова" (с)
    хмм... а так можно было?!
    А почему бы не арестовать и Зеленского? а заодно и Дуда, Байдена и прочую компанию?
    Не, ну правда, какая суду разница?
    А, и ещё весь состав ВСУ, пожалуйста! раз пошла такая масть)
    Пусть знают!
    Теперь десять раз подумают, стрелять в сторону России, или не стрелять

    Зато, представляю, с каким чувством хорошо выполненной работы судья выносил это решение...
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:40
    +1
    Ещё одна красная линия.)))
    А судить заочно и привести приговор в исполнение ледорубом слабо?
    Вымерли орлы Эйтингона. (((( Вечная им слава!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:31
      0
      А судить заочно и привести приговор в исполнение ледорубом слабо?

  10. korwalol
    korwalol Сегодня, 15:41
    +2
    Его не арестовывать заочно надо, а уничтожать как Дудаева. Он носит погоны,значит воюет против нас. Подлежит уничтожению.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:43
    +4
    Заочно арестовали? Этого мало! Надо заочно расстрелять или повесить. Да и закопать заочно было бы неплохо. А, если серьезно, то очень бы хотелось увидеть успешную операцию в стиле Мосад. Захватили, привезли, осудили, расстреляли.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:53
      0
      Хорошо бы увидеть успешную операцию хотя бы в стиле ГУР Украины
  12. termos
    termos Сегодня, 15:58
    +2
    Блин, достали эти клоуны уже свои уголовные дела заводить и заочно арестовывать. Таких людей убирать надо, а не позориьтся курам на смех. Причем убирать надо громко, с помощью терактов: подрывы, расстрелы, кирпич на голову, граната в окно и т.п. Их чиновников давно пора кошмарить, чтобы поменьше улыбались и боялись открыто ходить в любом уголке Украины, а ночью просыпались по 10 раз.
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:33
    0
    Ну что, упоротые салофаги на цензурятнике посмеются вдоволь над этой новостью... Результат как результат, типичный, к сожалению, для нас...