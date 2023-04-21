Московский суд заочно арестовал начальника военной разведки Украины

Лефортовский районный суд Москвы заочно выдал ордер на арест начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова. Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на пресс-службу суда.
Генерала Кирилла Буданова обвиняют в совершении ряда серьезных преступлений на территории Российской Федерации. Ему вменяют в вину причастность к организации теракта на Крымском мосту, созданию террористического сообщества, незаконному обороту взрывчатых веществ и оружия.
Суд решил заочно избрать Буданову меру пресечения в виде заключения под стражу, учитывая тяжесть инкриминируемых ему деяний. Напомним, что ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации назвала Кирилла Буданова непосредственным организатором взрыва на Крымском мосту. Именно в ответ на этот теракт российские вооруженные силы приступили к регулярному нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Кирилл Буданов родился в 1986 году в Киеве, окончил Одесский институт сухопутных войск, после чего служил в спецподразделениях Главного управления разведки Минобороны Украины. С 2014 года Буданов участвовал в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, а в 2020 году в звании полковника возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как утверждает ряд источников, именно Буданов играет ключевую роль в подготовке и проведении различных диверсий, терактов, преступлений на освобожденных территориях – в новых регионах России, а также в других регионах страны.