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Жительница Одессы рассказала подробности о принудительной мобилизации мужчин в ВСУ

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Жительница Одессы рассказала подробности о принудительной мобилизации мужчин в ВСУ

В украинских социальных сетях продолжается обсуждение принудительной мобилизации лиц мужского пола в ряды ВСУ. Жительница Одессы Алена Шоломей рассказала подробности о том, как проходит принудительная мобилизация, в одном из городских пабликов.


По словам одесситки, вечером сотрудники военкоматов начинают «хватать» мужчин на улицах города. Их свозят в определенное место, там держат всю ночь, а на утро отправляют на медкомиссию и затем распределяют по воинским частям.

В Одессе силой гребут мужиков прям с улицы вечером, где-то против их воли удерживают всю ночь, а утром везут в военкомат и ведут на медкомиссию, особо не вникая в показания «пациента» ставят «годен» и отправляют в учебку, а оттуда через очень короткое время — в зону боевых действий

- пишет жительница Одессы.

Горожане выяснили и то, в каком именно месте собирают принудительно мобилизованных мужчин. Оказалось, что для этой цели используют вместительные помещения Малиновского территориального центра комплектования (так на Украине официально называются военкоматы).

Отметим, что это уже не первое подобное сообщение. Ранее другая одесситка сообщала, что ее мужа насильно захватили и удерживали в Суворовском территориальном центре комплектования, а выпустили лишь после того, как приехала полиция.

Кстати, сотрудникам полиции стоило бы задуматься насчет помощи военкоматам в таких неприглядных делах, ведь ранее украинская пресса сообщала о планах Киева мобилизовать до 20 тысяч украинских полицейских в штурмовые подразделения.
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11 комментариев
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  1. Void
    Void Сегодня, 15:38
    +2
    Интересно а как они без документов призывают людей ? Я Федя Пупкин ну поди докажи что я не он...ну а после с передовой убежит Федя а не я..
    1. razv35
      razv35 Сегодня, 15:46
      +3
      После передовой Федя пойдет либо на удобрение почвы, либо на органы... зачем тут документы??
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:49
      +6
      Цитата: Void
      Интересно а как они без документов призывают людей ? Я Федя Пупкин ну поди докажи что я не он...ну а после с передовой убежит Федя а не я..


      Без документов даже лучше.В случае чего пропал без вести неизвестный солдат и попробуй докажи что он был на фронте и что его родственникам что то полагается платить.Концы в воду.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:24
      +1
      Цитата: Void
      Интересно а как они без документов призывают людей ? Я Федя Пупкин ну поди докажи что я не он...ну а после с передовой убежит Федя а не я..

      Не уверен, что они поступают именно так, но, например.
      Дают позвонить жене, запрещая говорить где он или заставив сказать, что сидит в полиции, что в чём-то по ошибке обвиняют.. Она, как верная жена, с документами прибегает "освобождать" мужика, доказывать, что он - это он. У неё берут документы "на минуту, для проверки" - и всё...

      Меня в 1989-м по ошибке на трамвайной останове "приняли". Привезли в отделение. Документов с собой нет. Ничего не предъявили. Вытряхнули сумку, заставили вывернуть карманы, снять рубашку (лето было) и повернуться спиной (видимо, по "ориентировке" подошёл и искали на спине "портаки" или ещё чего). Нашли на спине и на груди след от сквозного пулевого. Повезли в ближайший травмпункт в наручниках. Там им врач при мне сказал, что это пулевое. а не ножевое. Извинились и отвезли на "бобике" туда, откуда взяли.
      Не всем так везёт и то была советская милиция, а не украинский военкомат. Был бы украинский сегодняшний военкомат - неужели родители с документами не прилетели бы выручать (жены тогда не было)?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:03
    +1
    особо не вникая в показания «пациента» ставят «годен»

    Из биографии Я. Гашека, послужившей прообразом романа о Швейке:
    Медкомиссия. Фельдшер ефрейтор:
    - Что у тебя?
    - Один глаз слепой.
    - У меня тоже один глаз слепой. Годен. Следующий! Что у тебя?
    - Я хромой.
    - Я тоже хромой. Годен. Следующий! Что у тебя?
    - Мне уже 80 лет.
    - Мне тоже уже 80 лет. Годен. Следующий! Что у тебя?
    Гашек:
    - Я полный идиот!
    - Я тоже полный идиот. Годен. Следующий! Что у тебя?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:37
      +1
      Цитата: Румaтa
      Из биографии Я. Гашека, послужившей прообразом романа о Швейке

      Анекдот про наш военкомат из начала 90-х вспомнился.
      Заходит призывник в военкомате в кабинет. Врач что-то пишет, говорит ему:
      - Садись.
      И кивком головы показывает на стул. Сам при этом что-то дописывает. Призывник садится, врач поднимает глаза и говорит призывнику:
      - Годен!
      - Как же так? Вы ж меня даже не осматривали...
      - Услышал - значит, не глухой. Понял приказ - значит, не идиот. Мимо стула не сел - значит, не слепой. Годен, зови следующего...
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:12
    -1
    а на утро отправляют на медкомиссию

    Ага. Без документов.
    Под конвоем в наручниках в столыпине?
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:38
    0
    ранее украинская пресса сообщала о планах Киева мобилизовать до 20 тысяч украинских полицейских в штурмовые подразделения.

    Автор немного отстал от жизни: их уже больше 30 тыс. добровольно записалось в "гвардию наступления" - ибо там обещаны неслабые льготы и хорошие зарплаты, не говоря уже о дозволении открыто и безнаказанно мародёрить имущество "сепаров".
  5. sepal81
    sepal81 Сегодня, 16:40
    0
    Цитата: Румaтa
    а на утро отправляют на медкомиссию

    Ага. Без документов.
    Под конвоем в наручниках в столыпине?

    А где там написано, что без документов? У них военное положение, все обязаны иметь при себе удостоверение личности.В крайнем случае Дия(цифровой паспорт) в телефоне, а он там почти у всех. Военник могут сразу в военкомате выдать.
  6. Normann
    Normann Сегодня, 16:57
    0
    Малиновского территориального центра комплектования (так на Украине официально называются военкоматы).

    Т.е. так называются все военкоматы на Украине? Вы редактора когда-нибудь найдете?
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:04
    0
    выпустили лишь после того, как приехала полиция

    Вот был бы прикол, если бы приехала полиция, и её тоже мобилизовали good