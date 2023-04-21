В Одессе силой гребут мужиков прям с улицы вечером, где-то против их воли удерживают всю ночь, а утром везут в военкомат и ведут на медкомиссию, особо не вникая в показания «пациента» ставят «годен» и отправляют в учебку, а оттуда через очень короткое время — в зону боевых действий

В украинских социальных сетях продолжается обсуждение принудительной мобилизации лиц мужского пола в ряды ВСУ. Жительница Одессы Алена Шоломей рассказала подробности о том, как проходит принудительная мобилизация, в одном из городских пабликов.По словам одесситки, вечером сотрудники военкоматов начинают «хватать» мужчин на улицах города. Их свозят в определенное место, там держат всю ночь, а на утро отправляют на медкомиссию и затем распределяют по воинским частям.- пишет жительница Одессы.Горожане выяснили и то, в каком именно месте собирают принудительно мобилизованных мужчин. Оказалось, что для этой цели используют вместительные помещения Малиновского территориального центра комплектования (так на Украине официально называются военкоматы).Отметим, что это уже не первое подобное сообщение. Ранее другая одесситка сообщала, что ее мужа насильно захватили и удерживали в Суворовском территориальном центре комплектования, а выпустили лишь после того, как приехала полиция.Кстати, сотрудникам полиции стоило бы задуматься насчет помощи военкоматам в таких неприглядных делах, ведь ранее украинская пресса сообщала о планах Киева мобилизовать до 20 тысяч украинских полицейских в штурмовые подразделения.