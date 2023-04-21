В Киевском апелляционном суде рассмотрели жалобу стороны защиты наместника Киево-Печерской Лавры

В Киевском апелляционном суде состоялось заседание, в ходе которого была рассмотрена апелляционная жалоба стороны защиты наместника Киево-Печерской Лавры Митрополита Павла, с начала апреля содержащегося под домашним арестом.Митрополита обвиняют по ставшей популярной на Украине статье уголовного кодекса в "оправдании российской агрессии". Следствие установило, что это "преступление" священнослужитель совершал "путем общения с прихожанами монастыря".Прокуратура сослалась на телефонные разговор митрополита Павла с некой Тамарой Федюк, в котором Павел высказывал мнение, "оправдывающее агрессию РФ". Украинским Минюстом была проведена лингвистическая экспертиза разговоров митрополита, которая также подтвердила, что Павел "оправдывает начатую в 2014 году вооруженную агрессию России против Украины".Священнику избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Кроме того, митрополиту запретили "записывать видео с публичным обращением к гражданам Украины и публиковать их в социальных сетях и интернете".Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным в попытке отстранить его от руководства монастырем, чтобы беспрепятственно отобрать помещение у канонической православной церкви и передать его раскольникам.Рассмотрев апелляцию стороны защиты, суд оставил в силе свое решение, предполагающее меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Митрополит Павел после заседания суда подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.