Огромные потери в районе Артемовска не останавливают режим Зеленского от уже очевидно ставшей невыполнимой задачи удержать, а тем более вернуть город. Вчера на этом направлении ВСУ убитыми и ранеными потеряли почти полтысячи военнослужащих и наемников, сегодня было ликвидировано около трехсот боевиков, сообщает в сегодняшней сводке Министерство обороны России.В рамках слаженной работы штурмовиков «Вагнера» и подразделений ВДВ «Южной» группировки ВС РФ за сутки на Донецком направлении осуществлено восемь боевых вылетов ВКС РФ, артиллерией в общей сложности выполнено 69 огневых задач. Помимо потерь в живой силе, неприятель лишился РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и семи единиц легкобронированной техники. Огневое поражение было нанесено по городу Часов Яр, где командование ВСУ пытается сконцентрировать резервы для переброски в Артемовск. В самом городе бои продолжаются в западной части.На Южно-Донецком участке фронта наши били по позициям и местам дислокации противника в районе Угледара и села Пречистовка на временно оккупированной территории ДНР, здесь чаще всего применяются ТОС. В общей сложности уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, подавлена гаубица «Мста-Б».В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории разведкой выявлены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, один вблизи с Гуляйполем, другой в районе села Полтавка. Оба хранилища уничтожены. Еще одно место хранения боеприпасов накрыто в районе села Кисловка Харьковской области. Четвертый склад, теперь уже с ГСМ, был ликвидирован в Константиновке, которая используется как главный логистический узел ВСУ на Артемовском направлении.На Купянском направлении украинские военные продолжают прощупывать нашу оборону, используя вылазки ДРГ. Так, в районе сел Лиман Первый и Синькова в Харьковской области выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, еще по одной обезврежено вблизи с поселком Новоселовское и селом Стельмаховка в Луганской республике. В общей сложности ликвидировано более 60 украинских диверсантов.