Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны: За сутки ВС РФ выявили и уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами и один с ГСМ в Константиновке

2
Минобороны: За сутки ВС РФ выявили и уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами и один с ГСМ в Константиновке

Огромные потери в районе Артемовска не останавливают режим Зеленского от уже очевидно ставшей невыполнимой задачи удержать, а тем более вернуть город. Вчера на этом направлении ВСУ убитыми и ранеными потеряли почти полтысячи военнослужащих и наемников, сегодня было ликвидировано около трехсот боевиков, сообщает в сегодняшней сводке Министерство обороны России.


В рамках слаженной работы штурмовиков «Вагнера» и подразделений ВДВ «Южной» группировки ВС РФ за сутки на Донецком направлении осуществлено восемь боевых вылетов ВКС РФ, артиллерией в общей сложности выполнено 69 огневых задач. Помимо потерь в живой силе, неприятель лишился РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и семи единиц легкобронированной техники. Огневое поражение было нанесено по городу Часов Яр, где командование ВСУ пытается сконцентрировать резервы для переброски в Артемовск. В самом городе бои продолжаются в западной части.

На Южно-Донецком участке фронта наши били по позициям и местам дислокации противника в районе Угледара и села Пречистовка на временно оккупированной территории ДНР, здесь чаще всего применяются ТОС. В общей сложности уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, подавлена гаубица «Мста-Б».

В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории разведкой выявлены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, один вблизи с Гуляйполем, другой в районе села Полтавка. Оба хранилища уничтожены. Еще одно место хранения боеприпасов накрыто в районе села Кисловка Харьковской области. Четвертый склад, теперь уже с ГСМ, был ликвидирован в Константиновке, которая используется как главный логистический узел ВСУ на Артемовском направлении.

На Купянском направлении украинские военные продолжают прощупывать нашу оборону, используя вылазки ДРГ. Так, в районе сел Лиман Первый и Синькова в Харьковской области выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, еще по одной обезврежено вблизи с поселком Новоселовское и селом Стельмаховка в Луганской республике. В общей сложности ликвидировано более 60 украинских диверсантов.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:59
    -2
    Какой то день сурка.Про это говорили год назад,и похоже это будет и через год..
  2. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 16:19
    -1
    Вопрос, дайте короткий исчерпывающий ответ.

    1.Есть РПО Шмель М, к нему прицепить спереди камеру, сзади электромотор и раскладывающиеся крылья.
    Для пехоты. Ориентировочный вес 15 кг, дальность 10-15 км.

    2. На базе Шмель М - увеличив огнесмесь с 3.2 кг до примерно 10 кг(эквивалент 15 кг тротила) тоже камера и электромотор и раскладывающиеся крылья.
    На робот Маркер и на Газели(при этом Газелям сделать противоосколочное бронирование)
    Ориентировочный вес 50 кг, дальность прибл 50 км

    3. Увеличив базу Шмель М в 6 раз, до 18 кг(эквивалент 35 кг тротила) все тоже самое как и предыдущие.
    Для Газелей, грузовиков доработанных с противоосколочным бронированием + на бпла Вертолет.
    Ориентировочный вес 80-100 кг.
    Дальность 100-120 км.

    Ps:
    С возможностью программируемого взрыва, т.е. например высотомер показывает 10 м до земли и в этот момент взрыв.

    -Это вообще нереально сделать?
    -Это каких то заоблачных денег стоит?
    -Это какие то сверхтехнологии которых у нас нет?

    Или это мой бред? Если да, то в чем?