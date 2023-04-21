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Основатель ЧВК «Вагнер» охарактеризовал реальную ситуацию для ВСУ в Артемовске

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Основатель ЧВК «Вагнер» охарактеризовал реальную ситуацию для ВСУ в Артемовске

В настоящее время говорить об образовании котла для украинских формирований в Артемовске (Бахмуте) преждевременно. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя распространившуюся в медийном пространстве информацию об окружении украинских сил в городе.


По словам Евгения Пригожина, в Артемовске в настоящее время идут тяжелые бои между российскими штурмовыми подразделениями и украинскими формированиями.

Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом «оперативном окружении», когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет

- заявил Пригожин.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о прорыве штурмовых групп «вагнеровцев» к автомобильной дороге, связывающей Артемовск с городом Часов Яр. По этой дороге осуществляется значительная часть снабжения украинской группировки в Артемовске. Силы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и подразделений ВДВ ВС РФ оперируют в районе населенного пункта Хромово (Артемовск), расположенного прямо возле автомобильной трассы.

Тяжелое положение украинских войск в районе Хромово признают и западные эксперты, в частности – аналитики американского Института изучения войны. Они пишут, что российские силы немного изменили тактику и сейчас основное внимание уделяют именно району Хромово, стремясь полностью перерезать сообщение между Артемовском и городом Часов Яр. Но до настоящего котла для украинских формирований еще далеко: он предполагает перекрытие всех дорог, связывающих город с другими населенными пунктами Донбасса, подконтрольными киевскому режиму.
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17 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:50
    +1
    Надо бы ещё ОДАБ-1500 попробовать в Артёмовске применить.Чтобы дело быстрее пошло.Бахмут.Карта на вечер 20.04.2023 г.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:19
      -2
      Цитата: Orange-Bigg
      Надо бы ещё ОДАБ-1500 попробовать в Артёмовске применить.

      Почему не сразу сталинские ФАБ-9000 или т.н. АВБМП.
      Я бы аплодировал стоя.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:25
        +4
        Почему не сразу сталинские ФАБ-9000 или т.н. АВБМП.
        Я бы аплодировал стоя.

        Наверное, что бы у Вас ноги не устали и ладони не отбились. hi
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:39
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Orange-Bigg
        Надо бы ещё ОДАБ-1500 попробовать в Артёмовске применить.

        Почему не сразу сталинские ФАБ-9000 или т.н. АВБМП.
        Я бы аплодировал стоя.


        ФАБ-9000 излишни ,к тому же тактические истребители её не поднимут,а вот УМПК с ФАБ-1500 уже применяется с тактических истребителей,а значит можно и УМПК с ОДАБ-1500 применить.Я вот ещё что думаю может создать УМПК для ФАБ-3000 и пулять ими с бортов Миг-31,которые разгоняют те же 4-ёх тонные Кинжалы. ФАБ-3000 весит на тонну меньше 4-ёх тонного Кинжала.Это уже будет аргумент.По крайней мере разгонит он этот чугуний неплохо, да если ещё с большой высоты.Миг-31 самый скоростной истребитель-перехватчик,который к тому же может выше других истребителей подняться в воздух.Получим ФАБ-3000 с возможностью планировать на цель километров на 100 от точки сброса. fellowПрямо как у ракеты дальность ,ну и конечно боевая часть.
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 16:35
      0
      .Бахмут.Карта на вечер 20.04.2023 г.

      Да похоже котла и не будет уже.
      Негде ВСУ в котел попасть, если только у ЖД станции.
      Остальные сидят на окраине и если их окружать, то не в городе, а отсекая весь район по линии Часов Яр - Калиновка- Богдановка- Берховка.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:45
        +1
        Котёл ещё может быть если по украинским позициям в Хромово и Красном устроить ковровые бомбардировки при помощи ОДАБ-500/1500 и потом через эти два посёлка замкнуть окружение.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:57
    +2
    Пригожин вот звезда английских сми последнее время,но все его заявления они переворачивает с ног на голову.Но сути это не меняют ,Артёмовск будет наш.И как он зажигательно отвечает западным сми,читаю с удовольствием.
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:57
    +1
    Надеюсь ВКС должным образом поддержит "ВагнерОв".
    В пыль и пепел опорники врага, в мелкий щебень!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:58
    +5
    По словам Евгения Пригожина, в Артемовске в настоящее время идут тяжелые бои между российскими штурмовыми подразделениями и украинскими формированиями.
    . ВСУ обороняются упорно, планируют и контрнаступа.... лёгкой победы не будет.
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 15:58
    0
    Про артемовский котел уже с утра всем было известно.
    Один только Пригожин еще ничего не знает.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 16:15
      0
      Это Гагин как всегда решил попариться,что интересно но его начальник Пушилин,только что окружение опроверг
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:27
      +1
      У Пригожина нет под рукой охапки шапок, есть только трезвая оценка реальной ситуации.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 16:10
    +1
    Вот есть немало таких деятелей, которые бегут впереди паровоза, и спешат трудить о желаемом как о действительном. Так что очень даже здорово, что есть Пригожин - который не боится говорить правду, и не потакает чересчур оптимистичным ожиданиям.
  7. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 16:11
    0
    Два трепла это Гагин и Марочко,и вреда от них больше чем пользы.иногда кажется что они на украинцев работают
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:45
      +1
      неправильный термин употребляете, коллега, эти люди - всего лишь маленькие Конашенковы, работа у них такая - "вселять в души..."
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:30
    0
    Правду все равно не узнать. Если котёл и есть, можно глушилку поставить и всу туда ещё неделю покрепления отправлять будут. А мы с вами об ожесточенных боях читать.
    Возможно я через чур мнительный what
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:44
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    .Я вот ещё что думаю может создать УМПК для ФАБ-3000 и пулять ими с бортов Миг-31,которые разгоняют те же 4-ёх тонные Кинжалы. ФАБ-3000 весит на тонну меньше 4-ёх тонного Кинжала.Это уже будет аргумент.

    Точность будет-км. туда-км.обратно А то и больше.Своим на голову.Чудесно! wassat what