Основатель ЧВК «Вагнер» охарактеризовал реальную ситуацию для ВСУ в Артемовске

Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом «оперативном окружении», когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет

В настоящее время говорить об образовании котла для украинских формирований в Артемовске (Бахмуте) преждевременно. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя распространившуюся в медийном пространстве информацию об окружении украинских сил в городе.По словам Евгения Пригожина, в Артемовске в настоящее время идут тяжелые бои между российскими штурмовыми подразделениями и украинскими формированиями.- заявил Пригожин.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о прорыве штурмовых групп «вагнеровцев» к автомобильной дороге, связывающей Артемовск с городом Часов Яр. По этой дороге осуществляется значительная часть снабжения украинской группировки в Артемовске. Силы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и подразделений ВДВ ВС РФ оперируют в районе населенного пункта Хромово (Артемовск), расположенного прямо возле автомобильной трассы.Тяжелое положение украинских войск в районе Хромово признают и западные эксперты, в частности – аналитики американского Института изучения войны. Они пишут, что российские силы немного изменили тактику и сейчас основное внимание уделяют именно району Хромово, стремясь полностью перерезать сообщение между Артемовском и городом Часов Яр. Но до настоящего котла для украинских формирований еще далеко: он предполагает перекрытие всех дорог, связывающих город с другими населенными пунктами Донбасса, подконтрольными киевскому режиму.