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Министр обороны Германии допустил возможность нанесения ВСУ ударов по территории России

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Министр обороны Германии допустил возможность нанесения ВСУ ударов по территории России

Украинские вооруженные формирования могут наносить удары по российской территории, это – «приемлемая тактика». С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.


Как отметил глава германского военного ведомства, ВСУ не обязательно наносят удары по российской территории «по злому умыслу». Такими действиями они могут отрезать пути снабжения российских вооруженных сил в Донбассе или других регионах.

До тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость

- заявил Писториус.

Фактически слова немецкого министра оправдывают обстрелы мирных населенных пунктов украинскими формированиями. Ведь известно, что ВСУ обстреливают приграничные области России и те же освобожденные регионы наобум, стремясь нанести побольше ущерба гражданской инфраструктуре и спровоцировать панику среди населения.

Таким образом, Германия, которая в начале специальной военной операции довольно неохотно помогала киевскому режиму, сейчас по риторике уже мало чем отличается от традиционно агрессивных по отношению к России Великобритании или Польши. Однако Писториус забывает о том, что Россия все же обладает самыми разными видами вооружений и ответ на атаки российских территорий в конечном итоге может быть очень масштабным.

Руководству Германии стоило бы задуматься о том, что за подобную подстрекательскую деятельность может наступить и ответственность. Хотя со времен победы в Великой Отечественной войне прошло 78 лет, германскому руководству не следует забывать о том, чем закончилась та война и какими были ее последствия для германского государства и немецкого народа.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:07
    +4
    Это вполне ожидаемо от Германии.Собственно,а что они,только про это подумали?Эти удары ведутся не менее года.Очухались
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:13
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Это вполне ожидаемо от Германии.

      это вполне ожидаемо от ВСЕХ, между двумя странами идет война, было бы удивительно если бы одна из сторон имела возможность нанести удары по территории другой и этого не делала
      шумеры до сих пор этого нре делали в массовом порядке не от соей идейности или еще чего, а просто по тому что были не в состоянии, как только у них появится соответствующее оружие тут же последуют удары
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 16:24
        +2
        Им бы напомнить:
        Дессау – разрушен на 80%. Кемниц – разрушен на 75%. Маленькие и большие, промышленные и университетские, полные беженцев или забитые военной промышленностью – немецкие города, как и обещал британский маршал, один за другим превращались в тлеющие руины.

        Штутгарт – разрушен на 65%. Магдебург – разрушен на 90%. Кельн – разрушен на 65%. Гамбург – разрушен на 45%.

        Хотя о чем это я мы же добрые, а разрушали специально города их нынешние хозяева, ой партнеры.
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 16:58
        0
        Кабы это было официально объявленная война, то никто б не удивлялся взаимным бомбардировкам Москвы и Киева.
        А так, по американской терминологии это конфликт низкой интенсивности, по нашей СВО.
        Дип. отношения не разрываются, торговля продолжается. В строго определенном месте, строго определенные люди занимаются тем, что убивают друг друга.
        Эта СВО не нужна никому. Была б нужна - ВС РФ освободили бы Донбасс за месяц. Раздолбав в пыль всё что движется, но не убегает. Эта СВО - остаточное явления неудавшейся попытки смены власти в Киеве. Но никак не могут договориться как ее закончить.
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 16:28
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Собственно,а что они,только про это подумали?Эти удары ведутся не менее года.Очухались

      Они НЕ знают, что нас обстреливают постоянно. Дипломаты об этом не говорят, газеты об этом не пишут, правительство и президент молчат.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Это вполне ожидаемо от Германии.Собственно,а что они,только про это подумали?Э

      Интересно, а если министр обороны другой страны, скажет что можно нанести удары по немецкой территории, то как отреагирует министр обороны ФРГ Борис Писториус ?
  2. monetam
    monetam Сегодня, 16:07
    +3
    ну и неудивительно совсем...
    Хотя вот такая вот эволюция внешней политики Германии буквально за год: сначала не хотели Украине ничего давать кроме касок и медикаментов, сейчас - дают ну всё, кроме боевых кораблей и самолетов, а завтра - ну так вполне отправят части бундествера куда-нибудь под Славянск или Запорожье.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:10
    +3
    Какой смелый немец ,последний такой сначала отравился а потом пустил пулю в висок.Как ему рукоплещут немцы он же такой смелый.Это не для нас сказано .Надо уже привыкать.
  4. razved
    razved Сегодня, 16:10
    +2
    Своеобразный анонс поставок новых вооружений, в том числе с дальностью 100+ км.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:13
    +1
    Такими действиями они могут отрезать пути снабжения российских вооруженных сил в Донбассе или других регионах.

    То есть, исходя из этой логики, россия имеет право наносить удары по приграничным с укропией государствам так как это пути снабжения боевиков-укропов? То есть эта немецкая oбезьяна выступает за расширение зоны конфликта и на территорию европейских джунглей? belay
  6. al3x
    al3x Сегодня, 16:14
    +2
    Гансы они и есть гансы, какими были 80 лет назад, такими и остались. Так глядишь, скоро на горизонте замаячит новый фюрер.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:14
    +2
    Реагировала бы РФ на красные линии, немчик бы даже пёрднуть не посмел.
  8. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:14
    +3
    Это полный писториус. Так и хочется сказать "Борис, ты не прав!" И эта страна была гарантом Минских соглашений.....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:20
      +1
      Забудьте про "Минские соглашения".
      Даже Меркель призналась что они были лишь способом потянуть время для милитаризации Украины. Это был способ обмануть Россию.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 16:20
    0
    ФРГ Борис Писториус

    Писториус это местный ястреб, бывший глава МВД с большими амбициями.Этот и на место Канцлера может метить.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:21
    +2
    Германия видимо решила перехватить "пальму первенства" по тявканию у болонки дяди Сэма Польши .
  11. Yrec
    Yrec Сегодня, 16:23
    +2
    У немчуры прекратила действовать прививка от нацизма образца 1945 года. Следующий рецидив они могут не пережить.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:24
    +1
    Ну тогда они не должны возражать, если ВКС выведет из строя АЭС , например.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:27
      0
      Немцы отключили свои АЭС. Сами и добровольно.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:32
        0
        Цитата: Nexcom
        Немцы отключили свои АЭС. Сами и добровольно.

        Отключить, это не синоним слова безопасно когда касается аэс. Заэс в напоминание. hi
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:27
    0
    Руководству Германии стоило бы задуматься о том
    . О чем конкретно им стоит задуматься?
  14. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:05
    0
    Фашисты всех, кроме себя, считают унтерменшами. Не добили в 45-ом.