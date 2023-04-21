Зампред Совбеза РФ Медведев: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине»

Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о допустимости нанесения украинскими формированиями ударов по российской территории встретили соответствующую реакцию со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Политик опубликовал пост в социальной сети.
Напомним, что Писториус назвал «приемлемой тактикой» нанесение ударов украинскими формированиями по российской территории, если эти удары не специально наносятся по гражданским объектам. Медведев иронично отметил, что Писториус, видимо, «завидует славе военачальников Третьего рейха».
Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине
- написал Дмитрий Медведев.
Таким образом, немецкому министру напомнили о том, что менее восьмидесяти лет назад Германия потерпела от СССР сокрушительное поражение. Об этом надо помнить и современным немецким политикам, отгоняя от себя вредные мысли о возможности нападения на Россию с каким-то иным финалом, кроме страшного поражения Германии и присоединившихся к ней стран.
Ранее зампред Совбеза РФ назвал Великобританию «вечным врагом» России до тех пор, пока она не погрузится в «пучину морскую». Очевидно, Медведев намекнул на такое оружие как торпеда «Посейдон», способная создать огромную волну, которая может «накрыть» Британские острова.