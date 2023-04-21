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Зампред Совбеза РФ Медведев: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине»

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Зампред Совбеза РФ Медведев: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине»

Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о допустимости нанесения украинскими формированиями ударов по российской территории встретили соответствующую реакцию со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Политик опубликовал пост в социальной сети.


Напомним, что Писториус назвал «приемлемой тактикой» нанесение ударов украинскими формированиями по российской территории, если эти удары не специально наносятся по гражданским объектам. Медведев иронично отметил, что Писториус, видимо, «завидует славе военачальников Третьего рейха».

Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине

- написал Дмитрий Медведев.

Таким образом, немецкому министру напомнили о том, что менее восьмидесяти лет назад Германия потерпела от СССР сокрушительное поражение. Об этом надо помнить и современным немецким политикам, отгоняя от себя вредные мысли о возможности нападения на Россию с каким-то иным финалом, кроме страшного поражения Германии и присоединившихся к ней стран.

Ранее зампред Совбеза РФ назвал Великобританию «вечным врагом» России до тех пор, пока она не погрузится в «пучину морскую». Очевидно, Медведев намекнул на такое оружие как торпеда «Посейдон», способная создать огромную волну, которая может «накрыть» Британские острова.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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43 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:22
    +11
    Честно говоря несколько притомил ДАМ со своими ястребиными речами..... Делать надо, а не трындеть.
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 16:28
      +4
      Цитата: Nexcom
      Делать надо, а не трындеть

      Не, ну тук кто на кого учился. Как говорил Киса Воробьянинов -"...работа такая"...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:30
        +4
        Мне просто любопытно - ДАМ осознаёт как его люди "любят"? Или у него святое неведение??
        1. Комментарий был удален.
    2. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 16:30
      +1
      Ну так вообще-то надо хоть как-то ответить на приезд Столпенберга на Украину для населения России, добавлю только эти высказывания не на внешнее окружение направлены, а на внутренне население России показывая различного рода бравады, они шапоказакидательством занимаются, а т.е. быть вредительством. Германия в НАТО, как и все гос-ва перед ними, а это война будет стоить нам очень дорого, это будет в любом случае пировой победой для нас, и для них .
      1. Normann
        Normann Сегодня, 16:42
        -1
        После этой войны останется только Африка, Южная Америка(за некоторым исключением), Австралия( потому что она никому не нужна) и страны типа Новой Зеландии(((
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 16:55
          +1
          Есть Австралийский фильм ..на последнем берегу.не останется никого
    3. ААК
      ААК Сегодня, 16:30
      +3
      Ну что же Вы, коллега! С началом СВО ДАМ себя только-только Человеком почувствовал, дело по себе нашёл... а Вы ему про трындёжь да про дела... абыдна-да :)))))
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:31
      +1
      Цитата: Nexcom
      ДАМ со своими ястребиными речами.....

      Разное пишут, вроде как 08.08.08 ДАМ, а не ВПП принял решение.
      1. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 16:39
        +2
        Да и вообще, это тот самый Медведев, который в свою бытность президентом России, подарил нынешнему Генсеку НАТО российскую часть акватории Баренцева моря или это уже другой???
        1. Aken
          Aken Сегодня, 16:49
          +1
          И который из лампочек в 100 Вт сделал 95 Вт.
        2. Комментарий был удален.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 16:48
        -1
        Да, разное пишут.
        Например, как он забыл отдать приказ авиации. Два дня летала только грузинская. Все привыкли, что нашей нет. А когда появилась, её свои же начали активно сбивать.
    5. Aken
      Aken Сегодня, 16:46
      0
      Его до дел допускать опасно. Пусть лучше кулаком грозит.
    6. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 16:47
      +1
      Цитата: Nexcom
      Делать надо, а не трындеть.

      "Делать" - это вопрос не к Дмитрию Анатольевичу, а к другому.
      Назначили на должность говорливого ястреба, вот и трудится человек.
    7. роман66
      роман66 Сегодня, 16:49
      +2
      Зря старается, не быть ему больше президентом
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:53
        +1
        роман66, да сплюньте три раза.
        ‐-----------------
    8. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: Nexcom
      Честно говоря несколько притомил ДАМ со своими ястребиными речами..... Делать надо, а не трындеть.

      Ну в отличие от сегодняшнего его войска за 3 дня дошли до тбилиси принудили к миру гордых чачиков через поедание галстуков.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:01
        0
        Извините, ДАМ лично командовал и планировал операцию тогда?
    9. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:55
      +2
      Читая высказывания нашего Маккарти вспоминается армейская поговорка о замполитах (все аналогии случайны, сравнение условно) - "рот закрыл - рабочее место убрано!"
      Так и хочется уточнить, а некто Илья М будет личным участием этот парад приближать ?
  3. spirit
    spirit Сегодня, 16:23
    +4
    Айфон после утреннего/опохмелного потопа Британии добрался до Берлина!А пятница только началась ,к вечеру в Вашингтоне будет однозначно!если не заснёт от принятого ближе к вечеру drinks
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:23
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине

    Истина, подтвержденная историей.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 16:51
      +2
      Не тем народом это было сделано
      Задолбали!! Не короткий, а хоть бы и короткий, тут не всё граф- Толстые
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:25
    -1
    Один раз: 1760 - случай.
    Два раза: 1945 - совпадение.
    Три раза: 20..... - закономерность.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:28
      -3
      Бог любит троицу. Надеюсь это будет последний раз, выкорчевывать надо с корнями.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:38
        +4
        Для того что бы взять Берлин в 45-ом,наши воины освободили Киев и Варшаву.Мы готовы сейчас к этому?Вопрос,без неумных речей ДАМа,кидания чепчиков в небо.Сами мы,наша страна,наши руководители готовы к этому?Напомню,мы до сих пор на Своей Земле сражаемся с утырками,которые решили ,что это Их Земля.И сражаются порой похлеще той же самой немчуры восемьдесят лет назад.А мы говорим о параде в Берлине...
      2. Normann
        Normann Сегодня, 16:44
        +1
        Боюсь у нас сил недостаточно для этого...
    2. spektr9
      spektr9 Сегодня, 16:48
      +3
      Три раза: 20..... - закономерность.

      урякать каждый гаразд, вот что-то только СВО уже год идет, а тут все победа сидят, урякают ...
  6. Germanboy
    Germanboy Сегодня, 16:27
    +6
    Россия сама готова к этаму параду? На украине удары не наносит где надо. Зеля везде бегает где хочет! А он парад...
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:27
    0
    Зампред Совбеза РФ Медведев: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине»

    Хватит парадов, надо чтобы на тысячелетия исчезла угроза с того направления, а то в 1812 году пожалели париж - привезли домой революцию. В 1945 дали немцам ещё один шанс - сейчас снова имеем угрозы и презрение с той стороны. negative
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: Хорон
      привезли домой революцию

      - "Это мятеж? "
      - "Нет Сир, это революция! "

      Не путайте мятеж декабристов с революцией... hi
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:55
        -1
        Революция 17го года, это продолжение декабристского мятежа.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 16:46
      0
      Я так предполагаю Вы решили нанести ядерный удар, чтобы неповадно было, так?
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: Normann
        Я так предполагаю Вы решили нанести ядерный удар, чтобы неповадно было, так?

        Нет, предлагаю в шахматы сыграть.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:29
    +3
    Я так понимаю - скажем Медвед-младший первым встанет из окопов на пулемёты? what
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:01
      0
      Само собой! Если только интернет не отрубится.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:30
    +2
    Пятница.
    Можно за айфоном сидеть))
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:30
    -1
    ДАМ назначен недипломатическим языком доводить позицию Кремля.Это не просто так.
  11. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:33
    +3
    Цитата: Nexcom
    несколько притомил ДАМ

    Парад в Берлине..Еще бы про Ла Манш прибавил. Фейсбучный боец,больше года воюем,от Донецка так и не отошли what request
  12. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:34
    -1
    ДАМ с годами становится всё жёстче! .......
  13. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 16:35
    +3
    А кроме выкрикивания голословных угроз он что-то делать ещё умеет? Уже даже не смешно. Щечки надул, бровки нахмурил и каааак ударил кулаком по столу, что вся натовская техника обратно по своим странам разъехалась
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:47
      0
      А заечем и для чего ему делать что-то другое?
  14. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:40
    +2
    Об этом надо помнить и современным немецким политикам,

    Так. Мы не СССР. Мало того, мы сражаемся с Украиной, с которыми мы рядом в окопах сидели. И современные военные политики об этом прекрасно знают.
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:02
    0
    Кто-нибудь, отберите у него телефон sad
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:02
    0
    Есть исторический случай, это реальная история: на манёврах Русской Императорской Армии, приглашённый Кайзер Вильгельм II был назначен шефом Выборгского пехотного полка, увидев в руках трубача редкое отличие, серебрянную трубу: он поинтересовался, за что награждён полк, трубач лихо отрапортовал:" ...За взятие Берлина, Ваше Императорское Величество!..." На что Вильгельм через какое то время ответил: "...Ну это было давно и впредь не повторится..." Когда гость отошел подальше, стоящий рядом поручик процедил сквозь зубы: "... Поживём увидим..."