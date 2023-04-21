Минкульт Украины официально попросил YouTube «прекратить интернет-деятельность» ЧВК «Вагнер»

Такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира. Уверены, что наши партнеры с YouTube исправят ситуацию быстро

Будучи не в силах справиться с натиском бойцов «Вагнера» на поле боя, киевские власти придумывают альтернативные способы «мести» бойцам российских штурмовых отрядов. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, что направил исполнительному директору видеохостинга YouTube Нилу Мохану официальное письмо с просьбой «принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности» ЧВК «Вагнер».Министр считает, что через популярные во всем мире интернет-сервисы TikTok и YouTube «вагнеровцы» в частности и российская пропагандистская система в целом занимаются популяризацией военных организаций, участвующих в боевых действиях против вооруженных сил Украины. Более того, пишет Ткаченко, используя эти площадки ЧВК Евгения Пригожина занимается вербовкой молодых россиян для вступления в свои ряды.Глава Минкульта Украины выражает недоумение, почему крупнейший в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться такой организации, как ЧВК «Вагнер», которую в США официально признали «транснациональной криминальной организацией».— заканчивает свой пост Ткаченко.Впрочем, подобные поползновения украинской стороны не отразятся ни на высочайшем боевом духе бойцов, ни на деятельности компании, в том числе и по набору новых добровольцев в России или за ее пределами.Стоит отметить, что в конце февраля основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, отвечая в своем телеграм-канале на вопрос одного из российских изданий, высказал свое отношение к видеохостингу YouTube. Он сообщил, что выступает спонсором конкурса «Видеопереворот», цель которого — собрать группу молодых талантливых российских программистов, способных создать достойную отечественную альтернативу американскому «Ютуб». Пригожин также сообщил, что выступает за скорейшую блокировку YouTube в России.