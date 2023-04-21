Командующий ВС Нидерландов рассказал о секретном обучении украинских военнослужащих эксплуатации ЗРК Patriot

В течение последних нескольких недель на территории Нидерландов осуществлялась подготовка военнослужащих вооруженных сил Украины к эксплуатации зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сообщает издание Telegraaf, ссылаясь на слова командующего вооруженными силами Нидерландов генерала Онно Эйхельсхейма.По утверждению генерала, украинские расчеты ЗРК Patriot проходили подготовку в поселении Вредепил в провинции Лимбург. В этом месте размещается Объединенное наземное командование ПВО Королевской армии Нидерландов. Соответственно, здесь же несут службу опытные офицеры и унтер-офицеры нидерландской противовоздушной обороны, которые могли участвовать в подготовке украинских военных.Издание Telegraaf сообщает, что курс обучения эксплуатации ЗРК Patriot был рассчитан на 10 недель. По словам генерала Эйхельсхейма, обучение было очень интенсивным и ускоренным. Занятия длились от 12 до 15 часов шесть-семь дней в неделю.По соображениям безопасности обучение украинских военнослужащих в нидерландском учебном центре не афишировалось. Кроме того, из-за подготовки украинских военных возникли трудовые споры между министерством обороны Нидерландов и военными инструкторами. Дело в том, что нидерландским офицерам пришлось работать больше, чем положено, из-за очень интенсивной программы обучения.Военнослужащие королевской армии пожаловались в профсоюзы и военное ведомство было вынуждено выплатить надбавку участвовавшим в обучении украинских военных офицерам и унтер-офицерам.Отметим, что в конце января 2023 года стало известно о планах Нидерландов поставить Украине 2 пусковые установки ЗРК Patriot. В настоящее время пусковые установки уже находятся на территории Украины.