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Командующий ВС Нидерландов рассказал о секретном обучении украинских военнослужащих эксплуатации ЗРК Patriot

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Командующий ВС Нидерландов рассказал о секретном обучении украинских военнослужащих эксплуатации ЗРК Patriot

В течение последних нескольких недель на территории Нидерландов осуществлялась подготовка военнослужащих вооруженных сил Украины к эксплуатации зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сообщает издание Telegraaf, ссылаясь на слова командующего вооруженными силами Нидерландов генерала Онно Эйхельсхейма.


По утверждению генерала, украинские расчеты ЗРК Patriot проходили подготовку в поселении Вредепил в провинции Лимбург. В этом месте размещается Объединенное наземное командование ПВО Королевской армии Нидерландов. Соответственно, здесь же несут службу опытные офицеры и унтер-офицеры нидерландской противовоздушной обороны, которые могли участвовать в подготовке украинских военных.

Издание Telegraaf сообщает, что курс обучения эксплуатации ЗРК Patriot был рассчитан на 10 недель. По словам генерала Эйхельсхейма, обучение было очень интенсивным и ускоренным. Занятия длились от 12 до 15 часов шесть-семь дней в неделю.

По соображениям безопасности обучение украинских военнослужащих в нидерландском учебном центре не афишировалось. Кроме того, из-за подготовки украинских военных возникли трудовые споры между министерством обороны Нидерландов и военными инструкторами. Дело в том, что нидерландским офицерам пришлось работать больше, чем положено, из-за очень интенсивной программы обучения.

Военнослужащие королевской армии пожаловались в профсоюзы и военное ведомство было вынуждено выплатить надбавку участвовавшим в обучении украинских военных офицерам и унтер-офицерам.

Отметим, что в конце января 2023 года стало известно о планах Нидерландов поставить Украине 2 пусковые установки ЗРК Patriot. В настоящее время пусковые установки уже находятся на территории Украины.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ministerie van Defensie/Hennie Keeris
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2 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 16:53
    0
    странные люди, эти украинцы - ну вот дали их офицерам какие-о навыки по работе с Патриот-ами, и вот что дальше ? Смысл имеют знания работы с теми системами вооружения, которые приняты на основании военной доктрины, и сочетаются с всеми остальными системами оружия армии. А в данном случае мы видим именно европейский вариант Судана-а или Ирака: с миру по нитке, надергано куча разных систем по принципу " дарёному коню в зубы не смотрят", и вот так же в разных центрах наготовили окрошку из самых разноплановых кадров. В итоге - будет и низкий боевой уровень, высокая, а лучше сказать - полная зависимость от подачек извне, когда ты самостоятельно выбрал зависимость от устаревших систем оружия.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:03
    0
    Надают им разного, но хватит ли всего этого, что б создать серьёзную, эффективную ПВО? Это даже не вопрос, рассуждение на тему, сколько надо и сколько есть, по факту.
    Очевидно, что наша авиация, дальше определённой зоны работать не будет... но достаточно и других методов воздействия, нанесения противнику ущерба.
    С действием авиации это не сравнить, по эффективности и прочему, ну уж такая война, такова ситуация, надо искать новые методы, тактику, средства воздействия.