Глава европейской дипломатии: Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военнослужащих

В рамках поддержки Украине в странах Евросоюза прошли боевую подготовку более 16 тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.На заседании контактной группы по вопросам, касающимся военной поддержки Украины, Боррель представил обновленные данные о помощи украинской армии, в которых указано, что помимо подготовки военнослужащих, украинская армия получила от Евросоюза ракеты и боеприпасы на общую сумму, превышающую 600 миллионов евро.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии заявил, что входящие в военный блок страны обсуждают возможность поставок Украине боевых самолетов различных типов.Генсек НАТО также добавил, что все члены альянса согласны с приемом в военный блок Украины, однако это станет возможным лишь в случае победы над Россией, которой в настоящее время уделяется основное влияние Северо-Атлантического альянса.В сентябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении подать заявку на ускоренный порядок вступления в НАТО, которую помощник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан назвал несвоевременной. Комментируя стремления Зеленского, Столтенберг в очередной раз заявил о политике "открытых дверей", а также добавил, что в настоящее время альянс намерен сконцентрировать свои усилия на предоставлении поддержки украинской армии.