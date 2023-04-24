БПЛА RQ-170 Sentinel над Черным морем

RQ-170 Sentinel на аэродроме. Фото Medium.com
В течение нескольких последних лет в регионе Черного моря наблюдается повышенная активность разведывательной авиации НАТО. После начала российской Спецоперации интенсивность ее полетов заметно выросла. Самолеты и беспилотные летательные аппараты практически без перерыва присутствуют в тех или иных районах и ведут наблюдение за ситуацией. Недавно стало известно, что к подобным миссиям привлекались даже секретные БПЛА RQ-170 Sentinel.
По новым данным
Страны НАТО давно следят за Черноморским регионом при помощи всех доступных средств. В частности, большую роль в этих процессах играет разведывательная авиация. Самолеты специального назначения и БПЛА регулярно совершают вылеты по разным маршрутам, барражируют в определенных районах и т.д. В зависимости от поставленной задачи, воздушные разведчики используют оптические, радиолокационные или радиотехнические средства.
В миссиях такого рода задействуются авиационные комплексы ряда типов, состоящих на вооружении ВВС стран НАТО. Недавно появилась новая любопытная информация на этот счет. Если она соответствует действительности, то зарубежные армии используют более широкий круг платформ, чем было известно ранее.
В первых числах апреля в свободный доступ попал некий пакет документов за авторством разных структур Пентагона. Военное ведомство называет это утечкой секретных данных, но есть серьезные поводы для сомнений в правдивости этой версии. Как минимум, часть «секретных документов» имеет признаки вброса дезинформации. В то же время, в прочих содержатся весьма интересные данные, но неясно, соответствуют ли они действительности и в какой мере.
Один из документов обозначен как «Black Sea ISR Sorties, 29 Sep 22 – 26 Feb 23» («Разведывательные полеты над Черным морем, с 29 сентября 2022 г. по 26 февраля 2023 г.») В нем приведены сводная таблица по задействованным типам техники и количеству вылетов, особенности некоторых миссий, а также карта района полетов.
Согласно этому документу, в указанный период над Черным морем работали самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании и французские Mirage 2000 с подвесным контейнером разведки. Суммарно они выполнили 16 полетов. Кроме того, 73 вылета выполнили беспилотные комплексы – RQ-4, MQ-9 и RQ-170 американских и натовских сил.
Данные о воздушной разведке из недавней утечки
Наибольший интерес представляет информация о применении БПЛА RQ-170 Sentinel. Ранее США или НАТО не сообщали о привлечении такой техники к ведению разведки в регионе. Их развернули и применяют негласно и без какого-либо освещения. Российское Минобороны тоже не говорило о появлении этих беспилотников.
Согласно утечке, секретные БПЛА выполнили девять полетов. Пять первых миссий состоялись в ноябре прошлого года, и это был период самых интенсивных полетов. В декабре имел место перерыв, а в январе состоялось всего три вылета. Почти за весь февраль «Сентинел» применялся только однажды. Нельзя исключать, что применение таких БПЛА после 26 февраля продолжалось. К настоящему времени они могли сделать еще несколько вылетов с неизвестной целью.
Секретный объект
Полеты американских БПЛА над Черным морем давно не вызывают удивления. Однако информация о привлечении к такой работе изделия RQ-170 Sentinel представляет большой интерес. Дело в том, что этот беспилотник является одной из самых секретных американских разработок, и его используют только в особых случаях.
Согласно открытым данным, проект RQ-170 разрабатывался отделом Skunk Works компании Lockheed Martin в первой половине двухтысячных годов. В середине десятилетия прошли необходимые испытания, и в 2007 г. «Сентинел» поступил на вооружение ВВС США. В дальнейшем для заказчика построили, по разным оценкам, не менее 20-30 беспилотников.
Впервые о существовании RQ-170 стало известно в 2007 г. благодаря фотографиям плохого качества из Кандагара. Позже Пентагон подтвердил принятие на вооружение нового БПЛА. В дальнейшем такие аппараты несколько раз были замечены на других базах. В 2011 г. один из беспилотников оказался на территории Ирана. Он подвергся тщательному изучению, а кроме того, теперь после этого стал известен его точный облик.
Единственное официальное фото "Сентинела". Фото Минобороны США
По разным данным, RQ-170 состоят на вооружении нескольких разведывательных эскадрилий ВВС США. В зависимости от текущих потребностей, подразделения и отдельные комплексы работают на американской территории или развертываются на заморских базах. За полтора десятилетия службы Sentinel применялись в Афганистане, Ираке, Сирии, Южной Корее и т.д. По понятным причинам, подробности службы и эксплуатации беспилотников остаются неизвестными.
Технические тайны
RQ-170 Sentinel был разработан достаточно давно, но подробная информация о нем до сих пор отсутствует. Фактически известен только общий облик и некоторые особенности архитектуры. Тактико-технические характеристики, полезные нагрузки и их возможности и т.д. все еще неизвестны. При этом имеются разнообразные предположения разной степени достоверности.
Беспилотник построен по схеме «летающее крыло». Имеется единая стреловидная плоскость размахом ок. 20 м с выступающим сверху и снизу фюзеляжем. По бокам от центрального «горба» находятся дополнительные обтекатели. Общая длина изделия не превышает 5 м. Оперение отсутствует. Взлетная масса, судя по размерам, должна составлять несколько тонн. Облик БПЛА указывает на использование стелс-технологий и возможность скрытного нахождения в воздушном пространстве.
Внутри фюзеляжа имеется место для одного турбореактивного двигателя. Аэродинамический облик аппарата позволяет совершать полет только на дозвуковых скоростях, в т.ч. высоких. Одновременно с этим схема «летающее крыло» обеспечивает высокую дальность и продолжительность полета, необходимую для ведения разведки на удалении от баз.
Судя по известным данным о применении. RQ-170 способен нести полезные нагрузки разных типов. В крыле и в обтекателе под днищем могут находиться оптика, РЛС, в т.ч. бокового обзора, или станция радиотехнической разведки. Модели и характеристики таких приборов неизвестны.
Насколько известно, в Афганистане такие беспилотники использовались для визуального обнаружения объектов противника и последующего целеуказания. Согласно недавней утечке, полеты над Черным морем осуществляются на удалении от суши, что говорит о ведении радиотехнической разведки.
Предполагаемая схема БПЛА. Графика Wikimedia Commons
Особые цели
В целом БПЛА RQ-170 Sentinel можно рассматривать как особое средство разведки со специфическими характеристиками и возможностями. Он отличается от других авиационных комплексов сниженной заметностью, а также может иметь преимущества рабочего характера. При всем этом, летные, технические и эксплуатационные характеристики должны быть на достаточно высоком уровне.
«Сентинел» способен решать те же задачи, что и другие разведывательные БПЛА американской разработки. Однако специфический облик и характеристики позволяют ему работать в более сложной обстановке. Вероятно, он имеет возможность без риска ближе подходить к зонам ответственности ПВО. Кроме того, такой БПЛА способен нести более сложные и эффективные варианты нагрузки.
Таким образом, RQ-170 может использоваться в качестве дополнения к другим БПЛА на случай возникновения сложных ситуаций. Его используют, когда существуют какие-либо угрозы или когда необходимо скрыть факт вылета и ведения разведки.
Если RQ-170 действительно работали и, возможно, работают над Черным морем, то это можно объяснить именно желанием Пентагона собрать необходимую информацию без рисков обнаружения. Какие именно данные собирали – большой вопрос. При этом потребовалось всего несколько вылетов. Впрочем, речь может идти и о простой ротации комплексов или наработке опыта операторов.
Приоткрытая тайна
По известным причинам, США и НАТО следят за текущими событиями на Украине и действиями российской армии. Для этого используются все доступные средства разведки, включая разнообразные БПЛА. Теперь стало известно, что для сбора информации используются не только хорошо известные и распространенные авиационные комплексы, но и секретные образцы.
Вполне возможно, что в феврале применение БПЛА RQ-170 не завершилось, и такая техника вновь будет появляться над Черным морем. Российской армии следует учитывать это и принимать соответствующие меры. Как будут противодействовать такой деятельности третьих стран, неизвестно. Но в наличии есть разные средства и методы, вплоть до самых необычных, – и многие уже проверены практикой.