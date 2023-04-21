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Премьер-министра Венгрии удивили слова генсека НАТО, что Украину ждут в альянсе

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Премьер-министра Венгрии удивили слова генсека НАТО, что Украину ждут в альянсе

Выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, будто бы все страны-участницы Североатлантического альянса ждут Украину в его составе, искренне удивило премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он опубликовал короткий пост в социальной сети.


Орбан не был многословен. Он просто написал: «Что?!», комментируя публикацию о словах Столтенберга. Тем самым, венгерский премьер-министр ясно дал понять, что если кто-то и ждет Украину в составе Североатлантического альянса, то явно не Будапешт.

Выступая перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины, которая сегодня проходит на авиабазе НАТО «Рамштайн» в ФРГ, Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс поддержат все страны-члены НАТО.

Между тем, Венгрия неоднократно высказывала критическую позицию по данному вопросу. У Будапешта есть собственные претензии к Киеву, связанные с положением венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Хотя Венгрия открыто не обсуждает этот вопрос, но и претензии на часть территории Закарпатской области, населенной венграми, никуда не исчезли.

Напомним, что 20 апреля Столтенберг приезжал в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский поднял на встрече с ним вопрос о вступлении страны в состав Североатлантического альянса. Генсек НАТО вразумительного ответа не дал, но Зеленский был приглашен на саммит альянса, который состоится в июле этого года в литовском Вильнюсе. Также Столтенберг пообещал, что Украина со временем займет полноправное место в составе Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:19
    +4
    Есть у Столтенберга дурная привычка от своего имени "мы" говорить.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:22
      +5
      политики все так говорят.....
      обратите внимание - они не говорят "я"
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:41
      +3
      Сейчас начнутся опровержения Венгрия, Турция, Германия........ Столтенберг рано начал танцевать, гармошка еще не заиграла.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:47
        +5
        Украину ждут на свалке истории, а не в НАТО.
        За Украину!!! drinks
        Не чокаясь. drinks drinks drinks
        Умерла - так умерла.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 18:00
        +2
        Кто ждет, тот проголосует, а кто не ждет, тому вывернут руки. Как Вашингтон с Брюсселем укажут, так и будет. Пока перед мордой украины машут морковкой.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:21
    +6
    Премьер-министра Венгрии удивили слова генсека НАТО, что Украину ждут в альянсе
    . Да ладно... обещать, не значит женится.
  3. Falx
    Falx Сегодня, 17:22
    +7
    они и шведофинам рассказывали, что их все ждут...
    отнюдь не все, как быстро выяснилось. и ведь ничему не научились....
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 18:38
      +1
      Цитата: Falx
      они и шведофинам рассказывали, что их все ждут...
      отнюдь не все, как быстро выяснилось. и ведь ничему не научились....

      Финны вступили в НАТО
  4. Pablo Blade
    Pablo Blade Сегодня, 17:29
    -1
    Человек написал "what?" в твиттере и тут же новость на военном обозрении. Для чего? Зачем? Набивать рейтинг? Некогда хороший сайт в помойку превращается
  5. Goscha
    Goscha Сегодня, 17:31
    +5
    Надо будет и примут и Венгрию никто не спросит. НАТО не рисует красных линий, не выражает озабоченности, оно делает своё дело.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:37
    +2
    . Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс поддержат все страны-члены НАТО.
    Между тем, Венгрия ...

    Все я сказал am
    laughing
  7. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 17:44
    0
    Вступление Украины в НАТО это из одной и той же пьессы что и снаряды с обедненным ураном. Помочь нечем, запасы кончаются, вот и поднимают ставки шумихой на вход Украины в НАТО. И потом как кажется натовцам Украина получит мощнее и дальнебойнее оружие для защиты уже интересов НАТО.....
  8. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:50
    +2
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отобрать морковку у ВСУ (какая наглость, вай, вай, вай !!!).
  9. fif21
    fif21 Сегодня, 17:58
    +2
    Столенберг требует от России , стереть название Украина с карты Европы .
    Предупреждая Россию о том , что в противном случае ей будет очень плохо ! hi
  10. Тополь
    Тополь Сегодня, 18:00
    +2
    Такое ощущение, что лично Столтенбергу прям-таки не терпится замутить третью мировую.
  11. bandabas
    bandabas Сегодня, 18:05
    +2
    В июле? А как же планы чоботи обмыть в Крыму? Или не сезон?
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:07
    +2
    Украина не нужна НАТО, в качестве полноправного члена альянса: там прекрасно понимают, что это III Мировая война.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:32
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Украина не нужна НАТО, в качестве полноправного члена альянса:

      Назовем проще, НАТО нужен кусок пушечного мяса. Если з Запада едут наемники в Руину, Европа считает - "сами влезли, сами и разбирайтесь", но если правительство западной страны пошлет хотя бы свой взвод в Руины и из него половина погибнет, вы все представляете, сколько свиньячего визгу будет, ди плюс государство за каждого убиенного должно будет платить семьям (Афган, Ирак помним). Только начинают гибнуть все пеендосы, как было в Афгане, Вьетнаме, сразу штык в землю, и все до хаты.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:17
    +3
    Также Столтенберг пообещал, что Украина со временем займет полноправное место в составе Североатлантического альянса.

    Вот поэтому основная задача СВО, должна заключаться в том, чтобы Украина забыла раз на всегда, что такое НАТО или другой враждебный России альянс. И это делать нужно любым силам и способами. Она должна быть на уровне 1654 года. Любое отклонение от этих норм приведет к трагическим последствиям.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:42
      +1
      Согласен… Но гораздо лучше забыть о существовании государства ,, Украина,, Пусть это будет несколько маленьких, типа « суверенных « республик. По количеству районных центров, и по таким же, размерам.
  14. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:48
    0
    Зеленский был приглашен на саммит альянса, который состоится в июле этого года

    Может даст Господь Бог и зеля не доживет до июля...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:24
      0
      Да ладно Вам. Он никому не мешает laughing.....