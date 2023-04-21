Премьер-министра Венгрии удивили слова генсека НАТО, что Украину ждут в альянсе

Выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, будто бы все страны-участницы Североатлантического альянса ждут Украину в его составе, искренне удивило премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он опубликовал короткий пост в социальной сети.Орбан не был многословен. Он просто написал: «Что?!», комментируя публикацию о словах Столтенберга. Тем самым, венгерский премьер-министр ясно дал понять, что если кто-то и ждет Украину в составе Североатлантического альянса, то явно не Будапешт.Выступая перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины, которая сегодня проходит на авиабазе НАТО «Рамштайн» в ФРГ, Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс поддержат все страны-члены НАТО.Между тем, Венгрия неоднократно высказывала критическую позицию по данному вопросу. У Будапешта есть собственные претензии к Киеву, связанные с положением венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Хотя Венгрия открыто не обсуждает этот вопрос, но и претензии на часть территории Закарпатской области, населенной венграми, никуда не исчезли.Напомним, что 20 апреля Столтенберг приезжал в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский поднял на встрече с ним вопрос о вступлении страны в состав Североатлантического альянса. Генсек НАТО вразумительного ответа не дал, но Зеленский был приглашен на саммит альянса, который состоится в июле этого года в литовском Вильнюсе. Также Столтенберг пообещал, что Украина со временем займет полноправное место в составе Североатлантического альянса.