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Министр обороны Украины сообщил о планах строительства в Польше центра по ремонту танков Leopard 2

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Министр обороны Украины сообщил о планах строительства в Польше центра по ремонту танков Leopard 2

Министр обороны Украины Алексей Резников, который принимает участие в очередной встрече Контактной группы союзников в Рамштайне, сообщил о планах строительства в Польше центра по ремонту танков Leopard 2, переданных ВСУ. По его словам, соответствующее соглашение уже подписано представителями Германии, Польши и Украины по результатам заседания так называемой «танковой коалиции».


Благодарен своему немецкому и польскому коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали письмо о намерениях открыть в Польше центр по обслуживанию и ремонту украинских основных боевых танков Leopard 2

— написал Резников в своем аккаунте соцсети.

Примечательно, что буквально перед публикацией этого восторженного поста Резников в интервью американскому журналу Newsweek высказывал совсем иное мнение по этой теме. Министр сообщил, что считает нецелесообразным таскать через полстраны поломанную или подбитую на линии фронта западную бронетехнику для ремонта в той же Польше. По его мнению, более целесообразным было бы организовать центры ремонта поближе к зоне боевых действий. Для этого всего-то нужно, чтобы западные партнеры наняли соответствующих специалистов и отправили их на Украину.

Если бы сюда приезжали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло

— заявил Резников американскому изданию буквально перед заседанием «танковой коалиции».

Но, видимо, такой вариант не устроил европейских партнеров Киева. Вот и пришлось украинскому министру обороны, как говорится, на ходу менять свое мнение. Что, впрочем, случается довольно часто с киевскими чиновниками.
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Использованы фотографии:
Аккаунт Резникова
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:36
    +1
    Похоже НАТОвцы прочитали мой коментарий .С приездом спецов по ремонту проблем не будет на Украину и с отъездом тоже - пропали безвести.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:38
    +2
    А что если собрать старые ту-143 и ту-141, нарисовать на них тризубы и жовто-блакитные флаги, дооборудовать их навигаторами с АлиЭкспресса и запускать из приграничья Курской области в сторону всяких таких центров?
  3. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:39
    +1
    Мельчают Великие У.ры. Танки латать- не Черное море копать и Карпаты насыпать.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:44
    +1
    Ух! Какое планов громадье! Не надорвались бы бедные! )))
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:13
    +1
    Министр обороны Украины сообщил о планах строительства в Польше центра по ремонту танков Leopard 2
    . Так то правильно, с такими водила и часть и до полей не доедет, поломают.
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 18:39
    0
    Цитата: tralflot1832
    Похоже НАТОвцы прочитали мой коментарий .С приездом спецов по ремонту проблем не будет на Украину и с отъездом тоже - пропали безвести.

    Лучше бы русский подтянули, а то складывается ощущение что комменты пятиклассник пишет))) Натовцы ржут с уровня вашей грамотности)))