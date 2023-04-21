Министр обороны Украины сообщил о планах строительства в Польше центра по ремонту танков Leopard 2

Министр обороны Украины Алексей Резников, который принимает участие в очередной встрече Контактной группы союзников в Рамштайне, сообщил о планах строительства в Польше центра по ремонту танков Leopard 2, переданных ВСУ. По его словам, соответствующее соглашение уже подписано представителями Германии, Польши и Украины по результатам заседания так называемой «танковой коалиции».
Благодарен своему немецкому и польскому коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали письмо о намерениях открыть в Польше центр по обслуживанию и ремонту украинских основных боевых танков Leopard 2
— написал Резников в своем аккаунте соцсети.
Примечательно, что буквально перед публикацией этого восторженного поста Резников в интервью американскому журналу Newsweek высказывал совсем иное мнение по этой теме. Министр сообщил, что считает нецелесообразным таскать через полстраны поломанную или подбитую на линии фронта западную бронетехнику для ремонта в той же Польше. По его мнению, более целесообразным было бы организовать центры ремонта поближе к зоне боевых действий. Для этого всего-то нужно, чтобы западные партнеры наняли соответствующих специалистов и отправили их на Украину.
Если бы сюда приезжали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло
— заявил Резников американскому изданию буквально перед заседанием «танковой коалиции».
Но, видимо, такой вариант не устроил европейских партнеров Киева. Вот и пришлось украинскому министру обороны, как говорится, на ходу менять свое мнение. Что, впрочем, случается довольно часто с киевскими чиновниками.