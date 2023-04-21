Министр обороны Украины сообщил о планах строительства в Польше центра по ремонту танков Leopard 2

Благодарен своему немецкому и польскому коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали письмо о намерениях открыть в Польше центр по обслуживанию и ремонту украинских основных боевых танков Leopard 2

Если бы сюда приезжали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло