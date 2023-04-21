Украинский эксперт раскрыл новые подробности о последствиях ночных ударов БПЛА ВС РФ по объектам в стране

В ночь на 21 апреля на территории Украины был поражен ряд целей беспилотными летательными аппаратами, выпущенными Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.
Украинский эксперт, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн раскрыл украинской прессе подробности о последствиях ночных ударов БПЛА по объектам в стране. По словам эксперта, этой ночью ВС РФ запустили новые, более мощные беспилотники. Украинская пресса называет их «Шахидами», намекая на якобы иранское происхождение дронов.
Куюн отметил, что два беспилотника сожгли нефтебазы в разных регионах страны, а еще два дрона попали в некие неназванные объекты. Не исключено, что речь идет об объектах военного назначения ВСУ.
Об этом не всегда сообщается, но прилёты и потери тысяч тонн топлива случаются каждый месяц
- рассказал Сергей Куюн, характеризуя последствия подобных атак украинской инфраструктуры.
Таким образом, потери украинской топливно-энергетической отрасли от подобных атак могут быть очень существенными. Кроме того, уничтожение большого количества топлива негативно сказывается и на снабжении ВСУ горюче-смазочными материалами.
Согласно официальной информации, этой ночью были поражены объекты инфраструктуры, расположенные на территории Полтавской и Винницкой областей. Также взрывы слышались в Киеве и Киевской области, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после этого написал в своем Telegram-канале, что взрывы были связаны с работой систем противовоздушной обороны, прикрывающих украинскую столицу.