Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский эксперт раскрыл новые подробности о последствиях ночных ударов БПЛА ВС РФ по объектам в стране

10
Украинский эксперт раскрыл новые подробности о последствиях ночных ударов БПЛА ВС РФ по объектам в стране

В ночь на 21 апреля на территории Украины был поражен ряд целей беспилотными летательными аппаратами, выпущенными Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.


Украинский эксперт, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн раскрыл украинской прессе подробности о последствиях ночных ударов БПЛА по объектам в стране. По словам эксперта, этой ночью ВС РФ запустили новые, более мощные беспилотники. Украинская пресса называет их «Шахидами», намекая на якобы иранское происхождение дронов.

Куюн отметил, что два беспилотника сожгли нефтебазы в разных регионах страны, а еще два дрона попали в некие неназванные объекты. Не исключено, что речь идет об объектах военного назначения ВСУ.

Об этом не всегда сообщается, но прилёты и потери тысяч тонн топлива случаются каждый месяц

- рассказал Сергей Куюн, характеризуя последствия подобных атак украинской инфраструктуры.

Таким образом, потери украинской топливно-энергетической отрасли от подобных атак могут быть очень существенными. Кроме того, уничтожение большого количества топлива негативно сказывается и на снабжении ВСУ горюче-смазочными материалами.

Согласно официальной информации, этой ночью были поражены объекты инфраструктуры, расположенные на территории Полтавской и Винницкой областей. Также взрывы слышались в Киеве и Киевской области, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после этого написал в своем Telegram-канале, что взрывы были связаны с работой систем противовоздушной обороны, прикрывающих украинскую столицу.
Использованы фотографии:
Telegram-канал ГСЧС Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:43
    0
    Новость с той стороны ,священника УПЦ Обменяли на 28 ВСУшников ,кто чего знает.Украина пробила очередное дно,но с низу опять стучат!Или это разрывной снаряд от Цспошников.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:06
      +4
      прилёты и потери тысяч тонн топлива случаются каждый месяц

      Украинская военная техника практически полностью работает на топливе из российской нефти. Это происходит из-за перепродающих нефтепродукты третьих стран, в том числе Венгрии и Индии.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:08
        +2
        «Серые» поставки ГСМ на Украину идут из Прибалтики, Румынии, Польши и Болгарии, а грузы декларируются как казахстанские
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 18:19
          0
          Кому война, а кому мать родина... увы, такое бывало и раньше, будет происходить и впредь.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:53
    +2
    Небось по данным ВСУ, из сорока запущенных дронов сбили 39?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:57
      +4
      Цитата: alexoff
      Небось по данным ВСУ, из сорока запущенных дронов сбили 39?

      Неа! Сбили 139!
    2. Иван Пчелин
      Иван Пчелин Сегодня, 18:20
      +1
      Пишут, что сбили 8 из 12 в ночь на 21.04.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:15
        0
        И ведь что удивительно сбивают почти всё, но не бывает чтоб дроны прилетели в какой-то район и их всех сбили, один всегда прорвется. А от сбитых ничего не останется
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:12
    +1
    Дроны Geran 2 продолжают наносить сильный урон противнику
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:17
    +1
    два беспилотника сожгли нефтебазы
    . Топливные запасы противника надо уничтожать.