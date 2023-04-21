Украинский эксперт раскрыл новые подробности о последствиях ночных ударов БПЛА ВС РФ по объектам в стране

Об этом не всегда сообщается, но прилёты и потери тысяч тонн топлива случаются каждый месяц

В ночь на 21 апреля на территории Украины был поражен ряд целей беспилотными летательными аппаратами, выпущенными Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.Украинский эксперт, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн раскрыл украинской прессе подробности о последствиях ночных ударов БПЛА по объектам в стране. По словам эксперта, этой ночью ВС РФ запустили новые, более мощные беспилотники . Украинская пресса называет их «Шахидами», намекая на якобы иранское происхождение дронов Куюн отметил, что два беспилотника сожгли нефтебазы в разных регионах страны, а еще два дрона попали в некие неназванные объекты. Не исключено, что речь идет об объектах военного назначения ВСУ.- рассказал Сергей Куюн, характеризуя последствия подобных атак украинской инфраструктуры.Таким образом, потери украинской топливно-энергетической отрасли от подобных атак могут быть очень существенными. Кроме того, уничтожение большого количества топлива негативно сказывается и на снабжении ВСУ горюче-смазочными материалами.Согласно официальной информации, этой ночью были поражены объекты инфраструктуры, расположенные на территории Полтавской и Винницкой областей. Также взрывы слышались в Киеве и Киевской области, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после этого написал в своем Telegram-канале, что взрывы были связаны с работой систем противовоздушной обороны, прикрывающих украинскую столицу.