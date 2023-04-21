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Турецкое издание: США могут прекратить военную поддержку украинской армии накануне планируемого контрнаступления

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Турецкое издание: США могут прекратить военную поддержку украинской армии накануне планируемого контрнаступления

После утечки секретных документов Пентагона Соединенные Штаты могут изменить свой подход к поддержке украинской армии накануне предполагаемого весеннего контрнаступления.


Обозреватель турецкого издания Yeni Şafak Кадир Устюн в своей статье отметил, что американское правительство начинает пересматривать свое отношение к украинскому кризису.

На президента США Джо Байдена оказывается колоссальное давление, препятствующее дальнейшему оказанию военной поддержки боевикам киевского режима. По мнению турецкого обозревателя, это связано с нереалистичными стремлениями президента Украины Владимира Зеленского добиться полного поражения России на поле боя.

Кроме того, Устюн добавил, что возвращение в состав Украины Крыма и Донбасса является таким же невозможным, как и победа украинской армии в этом вооруженном конфликте, невзирая на поставки странами НАТО вооружений и военной техники.

Скорое контрнаступление украинской армии неоднократно анонсировали как представители киевского режима, так и западные официальные лица. Глава украинского Минобороны Алексей Резников прогнозировал его вероятное начало, когда это позволят погодные условия.

Одним из наиболее вероятных направлений атаки считается Запорожская область. Здесь украинские формирования могут наступать с целью перерезания сухопутного коридора в Крым и выхода к побережью Азовского моря. Для широко анонсированного контрнаступления Украина скопила значительное количество живой силы и полученной от Запада военной техники.

Российское руководство и военное командование неоднократно заявляли о том, что ВС РФ готовы к отражению украинского контрнаступления.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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9 комментариев
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  1. Старый_войн
    Старый_войн Сегодня, 18:10
    +11
    Как же надоели эти новости высосанные из пальца!!!

    Никто не прекратит поддержку. Для запада важнее всего нанести больший урон России чужими руками и на средства потраченные на это им всё равно. Напечатают. Нам воевать уже нормально надо, а не сюсюкаться!
    1. monetam
      monetam Сегодня, 18:14
      +6
      Полностью согласен! НАТО будет воевать с Россией пока у ВСУ полностью не закончаться солдаты. Поэтому воевать надо и жёще, и масштабнее.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:23
      +4
      Просто частное мнение турецкого журналюги.Проходим мимо.Там как раз все наоборот.На Байдена оказывает огромное влияние оружейное лобби,концерны ВПК,а они не прочь погреть руки от пожара на вна,да и у нас ,в России.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 19:23
        0
        А я грешным делом подумал , что слив доков был именно для этого!
  2. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:22
    +1
    Вы посмотрите сколько США потратили на Афганистан когда они там находились, там за 20 лет безумные деньги, что они сейчас вкладывают в Украину это вообще намного меньше, поэтому деньги и оружие у них ещё с запасом.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Ghost1
      Вы посмотрите сколько США потратили на Афганистан когда они там находились, там за 20 лет безумные деньги, что они сейчас вкладывают в Украину это вообще намного меньше

      Все дело в том ,что они их тратили 20 лет. около 10 млрд. в год. А тут за год влупили более 30 млрд. Поэтому таки да, меньше... но чаще:)))))
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:24
    +1
    Турецкое издание: США могут прекратить военную поддержку украинской армии накануне планируемого контрнаступления
    . А почему? Что им может помешать?
    Это бизнес и ничего лишнего.... кто ж от такого откажется за просто так?
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:30
    +1
    "Игривы Блинкина остроты, но где же мексиканцев роты" и "Голым профилем на ежа не сядешь!"
    Кажется, так было у классика, про то, как кому-то рожу в Киеве щупали... История любит повторяться...
  5. Клон
    Клон Сегодня, 19:21
    0
    Как только штаты полностью удостоверятся в том, что от Украины в перспективе не будет никакой прибыли, они без тени сомнения переключатся на иной субъект международного права, где ущемляются "истинная" демократия и права человека в либеральном исполнении. Желательно, чтобы там наличествовали полезные ископаемые, дешевая рабочая сила и продажные власти. Поэтому ничуть не удивлюсь кадрам с цепляющимися за последний самолет данилюками, гаврилюками и прочими подоляками.
    А то, что новость вызывает сомнение... так ныне тренд такой - придумать, запугать себя, авось и противнику страшно станет. Бисмарк шутил, что никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов.