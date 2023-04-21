Турецкое издание: США могут прекратить военную поддержку украинской армии накануне планируемого контрнаступления

После утечки секретных документов Пентагона Соединенные Штаты могут изменить свой подход к поддержке украинской армии накануне предполагаемого весеннего контрнаступления.Обозреватель турецкого издания Yeni Şafak Кадир Устюн в своей статье отметил, что американское правительство начинает пересматривать свое отношение к украинскому кризису.На президента США Джо Байдена оказывается колоссальное давление, препятствующее дальнейшему оказанию военной поддержки боевикам киевского режима. По мнению турецкого обозревателя, это связано с нереалистичными стремлениями президента Украины Владимира Зеленского добиться полного поражения России на поле боя.Кроме того, Устюн добавил, что возвращение в состав Украины Крыма и Донбасса является таким же невозможным, как и победа украинской армии в этом вооруженном конфликте, невзирая на поставки странами НАТО вооружений и военной техники.Скорое контрнаступление украинской армии неоднократно анонсировали как представители киевского режима, так и западные официальные лица. Глава украинского Минобороны Алексей Резников прогнозировал его вероятное начало, когда это позволят погодные условия.Одним из наиболее вероятных направлений атаки считается Запорожская область. Здесь украинские формирования могут наступать с целью перерезания сухопутного коридора в Крым и выхода к побережью Азовского моря. Для широко анонсированного контрнаступления Украина скопила значительное количество живой силы и полученной от Запада военной техники.Российское руководство и военное командование неоднократно заявляли о том, что ВС РФ готовы к отражению украинского контрнаступления.