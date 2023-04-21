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Министр обороны США анонсировал скорое прибытие танков Abrams для ВСУ в Германию

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Министр обороны США анонсировал скорое прибытие танков Abrams для ВСУ в Германию

В течение ближайших недель в Германию прибудут танки американского производства Abrams. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, который сегодня принимает участие во встрече Контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.


По утверждению Остина, на танках Abrams будут тренироваться украинские экипажи. В короткие сроки инструкторы НАТО должны подготовить украинских командиров танков, механиков-водителей, наводчиков-операторов, чтобы они могли эксплуатировать танки Abrams американского производства.

В Пентагоне назвали и количество танков, которые будут доставлены в ФРГ – это 31 Abrams, как ранее и обещали Соединенные Штаты. После прохождения курса подготовки экипажей, танки с украинскими танкистами будут направлены на фронт. Таким образом, США ускорили выполнение своего обещания по передаче танков Украине. Ранее в Пентагоне говорили, что процесс поставки танков может затянуться до конца года.

Между тем, у многих военных экспертов – и российских, и западных, вызывает вопрос слишком короткая продолжительность обучения танковых экипажей. За несколько недель квалифицированных танкистов подготовить невозможно, к тому же на такие довольно сложные в эксплуатационном плане боевые машины как американские танки Abrams.

Но плохо подготовленные танкисты – это потери танков как во время боя, так и до него, в различных происшествиях. Например, на полигоне немецкому танку Leopard украинские танкисты уже умудрились «оторвать» башню. Нет никаких гарантий, что подобные истории теперь не будут происходить и с танками американского производства.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Pfc. Daniel Lograsso
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7 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 18:13
    +3
    ....плохо подготовленные танкисты – это потери танков как во время боя, так и до него

    Сомневаюсь, что в американских и европейских сми будут показывать обгоревшие Абрамсы .
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:14
    +1
    Слышал что эти две коричневые нашлёпки на лобовой проекции башни Абрамса служат для опознавания в " теплак" свой чужой .Как это работает и ВСУшных танков это будет?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 18:31
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Как это работает и ВСУшных танков это будет?

      Видимо два этих прямоугольника и планируется увидеть в теплак
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:06
        +1
        Да,идентификационные панели.В теплак видны как два черных прямоугольника.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:21
    +2
    Министр обороны США анонсировал скорое прибытие танков Abrams для ВСУ в Германию
    . Всё идёт своим чередом... а черёд танков из полосатии, последний.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:45
    +1
    В течение ближайших недель в Германию прибудут танки американского производства Abrams.
    Ну вот и "Абрамы" пошли, за ними через пару недель и Fighting Falcon, а за ними и F-35. И все прекрасно видим, что недалеко от ТЯО, хотя до этого весь "кодляк лимитрофов" во главе с поляками, за "ридну неньку украину".
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:30
    0
    Вот через пару недель после прибытия этих танков салофаги и попрут в наступление...