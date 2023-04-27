ВМС США требуется больше фрегатов

Сокращение

Корабли сопровождения АУГ

«Я думаю, что это очень важно, чтобы мы могли организовать работы на второй верфи и получать двухгодичную [ставку] с каждой верфи»,

«Увеличение количества небольших многоцелевых боевых кораблей, таких как фрегаты класса Constellation (FFG 62), позволяет более эффективно распределять задачи по надводному флоту, высвобождая более боеспособные [эсминцы с управляемыми ракетами] для критически важных миссий высокого уровня».

Вторая верфь