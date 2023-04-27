ВМС США требуется больше фрегатов

Сокращение
В текущем году ожидается очередное сокращение корабельного состава.
Списывается 11 кораблей, вводится в боевой состав 9, если все пройдет благополучно.
Продлевают срок службы авианосцу «Нимиц» еще на год, до 2026 года, поскольку программа «Фордов» продолжает сдвигаться вправо. Для этого кораблю придется пройти пятимесячный ремонт, стоимостью около 200 млн долларов, которые еще надо выбить из Конгресса.
Учитывая ситуацию с экономикой и финансами, это будет не просто. Если все пойдет по графику, то в 2026–2027 гг. спишут сразу два атомных авианосца – «Нимитц» и «Эйзенхауэр».
Корабли сопровождения АУГ
Вторая насущная проблема – корабли сопровождения АУГ.
Количество кораблей сопровождения снизилось до опасно низкого уровня. Если в годы холодной войны авианосец сопровождала группа из одного-двух крейсеров УРО типа «Тикондерога», 4–5 эсминцев типа «Арли Бьерк». Сейчас, как правило, два-три корабля. Крейсер плюс пара эсминцев.
Однако в ближайшие два года будут списаны пять «Тикондерогов», далее процесс пойдет по нарастающей, и сопровождать АУГ будут в основном только «Бьерки».
Такая ситуация требует скорейшего вступления в строй большого количества фрегатов типа «Констелейшн». Руководство военно-морского флота хочет увеличить строительство серии новых фрегатов с управляемыми ракетами до четырех кораблей в год, как только это станет практически возможным – заявили руководители вооруженных сил комитету Сената по вооруженным силам во вторник.
К концу года флот ожидает, что кораблестроитель класса Constellation (FFG-62) Fincantieri Marinette Marine подготовит пакет технических данных для второго судостроителя, который начнет строить больше фрегатов – заявил министр ВМС Карлос Дель Торо.
Начальник штаба военно-морских операций, адмирал Майк Гилдэй сказал, что ВМС хотели бы, чтобы и Маринетт, и вторая верфь производили по два «Конни» в год.
«Я думаю, что это очень важно, чтобы мы могли организовать работы на второй верфи и получать двухгодичную [ставку] с каждой верфи»,
– сказал он комитету.
Маринетт начала изготовление первого корабля Constellation (FFG-62) в прошлом году после того, как в 2020 году было выделено 795 миллионов долларов.
Требование строить четыре «Созвездия» в год является отклонением от текущих долгосрочных перспектив ВМФ в отношении линейки фрегатов. Основываясь на двух из трех вариантов 30-летнего плана кораблестроения на 2024 финансовый год, поскольку первоначально флот планировал получать по три фрегата каждые два года. Нынешняя «пилообразная» схема чередует покупку от одного до двух фрегатов каждые два года до 2027 года, всего семь в текущем пятилетнем прогнозе бюджета.
В то время как план судостроения, также опубликованный во вторник, является промежуточным этапом перед запланированной оценкой структуры сил ВМС, которая должна состояться в июне, новый отчет дает представление о том, почему ВМС хотели бы ускорить строительство линии.
«Увеличение количества небольших многоцелевых боевых кораблей, таких как фрегаты класса Constellation (FFG 62), позволяет более эффективно распределять задачи по надводному флоту, высвобождая более боеспособные [эсминцы с управляемыми ракетами] для критически важных миссий высокого уровня».
Нынешним эсминцам класса Arleigh Burke были поручены миссии с низкой интенсивностью в рамках индивидуального развертывания, например, предоставление базовых платформ для миссий правоохранительных органов береговой охраны.
7 300-тонный фрегат создан на базе фрегата FREMM итальянского и французского флота, но был сильно модифицирован, чтобы соответствовать американским военным стандартам живучести, запасам роста и оборудованию, предоставленному правительством. Gibbs & Cox, дочерняя компания Leidos, переработала оригинальный дизайн.
Увы, удешевление проекта привело к тому, что новые фрегаты не могут использовать ЗУР SM-6 и КР БД Tomahawk.
Первоначальный проект 7 300-тонного фрегата предусматривал 32-элементную систему вертикального пуска Mark-41, которая должна была вмещать меньшую по размерам ЗУР Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) Block 2 и SM-2 Block IIIC. SM-6 и Tomahawk – более крупные ракеты, для них требуется более длинная версия VLS и дополнительное программное обеспечение, а в случае с Tomahawk – дополнительные станции управления.
Менеджер программы фрегатов класса Constellation капитан Кевин Смит сообщил, что программный офис, Командование военно-воздушных систем и Командование морских систем ВМС работают над внедрением новых требований в фрегаты, начиная со второго корпуса.
Военно-морской флот заказал фрегат УРО после интенсивного давления со стороны Конгресса под руководством покойного сенатора Джона Маккейна (республиканец от штата Аризона), который резко критиковал программу прибрежных боевых кораблей и хотел, чтобы военно-морской флот преследовал военный корабль с большими возможностями, такими как расширенные противовоздушные возможности и роль противолодочной обороны.
Вторая верфь
После того, как Fincantieri Marinette Marine выиграла первоначальный контракт в 2020 году, в условия договора было включено право собственности на пакеты технических данных, необходимые для постройки корабля, чтобы ВМС могли провести конкурс на вторую верфь.
Верфи на побережье Мексиканского залива Austal USA в Мобиле, штат Алабама, и Ingalls Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи, позиционируют себя как возможные верфи для фрегатов. Austal, которая когда-то строила только алюминиевые корабли, построила стальную линию, чтобы расширить типы кораблей, которые она может строить. Ingalls заканчивает последние катера национальной безопасности для береговой охраны, и у него есть строительные мощности.
Впрочем, программа «Созвездий», даст какой-то ощутимый результат только в отдаленном будущем, даже если судостроители смогут выдержать темп четыре корабля в год. Поскольку параллельное списание «Тикондерогов» идет опережающими темпами.