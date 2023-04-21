Военное обозрение
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Российская компания разработала реактивный ударный FPV-дрон самолетного типа

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Российская компания разработала реактивный ударный FPV-дрон самолетного типа

Специальную военную операцию на Украине уже справедливо называют «войной дронов», наличие которых в войсках, как оказалось, в условиях современных боевых действий часто играет решающую роль для достижения успеха на поле боя. К началу спецоперации Россия, к сожалению, не располагала как большим количеством разнообразных БПЛА, так и широким выбором собственных технологий их разработки и массового производства.


Ситуация стала меняться к осени прошлого года, когда по поручению президента и при содействии правительства, Минобороны РФ, в стране началась массовая разработка беспилотников различного типа для нужд вооруженных сил. В программах по созданию и производству беспилотных летательных аппаратов сейчас задействованы как крупные научные центры и предприятия российского ВПК, так и частные компании.

Одно из таких предприятий, уральская компания «Беспилотные аппараты», разработало реактивный ударный FPV-дрон самолетного типа К-5, в просторечие называемый «дрон-камикадзе». Опытный образец нового БПЛА представлен на второй специализированной выставке «Экипировка», проходящей 21-22 апреля в одном из павильонов ВДНХ в Москве.

Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью

— рассказал представитель компании-разработчика корреспонденту РИА Новости.

Программное управление беспилотником осуществляется с использованием функции «искусственного интеллекта», что дает возможность аппарату работать в автономном режиме. Компьютерная оптика позволяет распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы.

По словам представителя компании, оператор должен будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно наведет его на конкретный объект поражения.

Дрон способен преодолевать расстояние до 90 километров, при этом развивая крейсерскую скорость до 200 км/час, в режиме форсажа — до 400 километров в час. Масса полезной нагрузки БПЛА (боевая начинка) составляет шесть килограммов.

Сейчас беспилотник проходит стадию летных испытаний, которую планируется завершить до конца года. В серии будет производиться как ударный, так разведывательный варианты БПЛА. Все комплектующие, за исключением двигателя, отечественные, сообщил представитель компании «Беспилотные аппараты».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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21 комментарий
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  1. astepanov
    astepanov Сегодня, 18:41
    +6
    Мы сделали БПЛА реактивным

    А на фотографии бойцы работают с винтовым аппаратом. Всё чаще вижу в статьях иллюстрации, не имеющие общего с текстом.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:17
      -1
      На дзене с утра новость висит, там и реальные фото. Меня беспокоит массы бч. Что может такой заряд?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:24
        0
        Фото.


        Боевая часть 6 кг примерно как у Ланцета-3(5,5 кг).

        Дрон оснащён искусственным интеллектом и компьютерным зрением, благодаря которому беспилотник может распознавать визуальные образы и тепловые сигнатуры. В ближайшее время разработчики намерены скорректировать инерциальную систему, чтобы окончательно избавиться от радиоканалов. Представитель компании пояснил, оператор должен будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно наведёт цель.

        https://life.ru/p/1573963

        Говорят что ночью отработали более мощные Герани.
        Четыре мощных БПЛА «Шахед» ночью поразили цели на Украине: два попали по нефтебазам в разных регионах страны.Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.Он заявил, что это новые, более мощные «Шахеды».


  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:42
    -1
    Реактивный дрон.Хорошо.Где комплектующие взяли?Китайские?Замечательно,что есть,рткуда купить.А то со своим совсем хана.От саморезв до малогабаритногт двигла.Зато ДАМ лезет в седло.И даже шашку достал.Со склада,наверное еще с императорских времен.А вот двигателя для этого дрона на складах,увы...А то бы ДАМ смотрелся лихо на коне,с реактивным двиглом в руке..
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:18
      -1
      Много вопоосов к дрону, да он нужен, но под такие нужна и инфраструктура и управление за обычными камера не поспевает. А это все цена такой игрушки.
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:45
    +5
    На выставке подобные вещи в военное время должны появляться после успешного появления в полях, а так это похоже на изображение кипучей деятельности .
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:35
      0
      Это видимо не военный завод, не факт что они вообще могут что-то испытать в боях и у них есть доступ к взрывчатым веществам. Пытаются так к себе внимание военных привлечь
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:45
    -1
    судя по статье - комплектующие все иностранные... crying ну не выпускают у нас малогабаритные компы, что бы на них ИИ работал... но хоть так!!! good
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:01
      +2
      Странно. Платы у нас выпускают под заказ, пайку производят, программное обеспечение под конкретные нужды пожалуйста, а малогабаритный комп нет? Вот электронные компоненты у нас почти не производятся, за некоторым исключением. И не скоро будут. Ладно хоть процессоры освоили, хоть и не передовой технологии. А комп или станок произведут пожалуйста. Но не крупными сериями. До этого ещё не дошло. Производства мелковаты
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 19:29
        0
        Вы сами ответили на свой вопрос wassat
        Цитата: igorbrsv
        Странно. Платы у нас выпускают под заказ, пайку производят, программное обеспечение под конкретные нужды пожалуйста, а малогабаритный комп нет? Вот электронные компоненты у нас почти не производятся, за некоторым исключением. И не скоро будут. Ладно хоть процессоры освоили, хоть и не передовой технологии. А комп или станок произведут пожалуйста. Но не крупными сериями. До этого ещё не дошло. Производства мелковаты


        А мой предыдущий пост читать - "Слава Богу, хоть на иностранных компонентах что то пойдет в серию" )))
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 19:08
      +2
      Выпускают на базе процессора Комдив и ИИ на нем будет работать
  5. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 18:46
    +1
    Российским военным - удалось захватить в зоне проведения специальной военной операции, барражирующий беспилотный авиационный комплекс Warmate. Фотографии захваченного бойцами дрона-камикадзе - уже опубликованы в телеграм-каналах. fellow

    По данным из открытых источников, радиус действия авиационного комплекса Warmate невелик – всего десять километров. Аппарат может находиться в воздухе не более получаса, развивая при этом скорость до 150 километров в час. what

    Он имеет максимальную взлетную массу 4 килограмма и может нести до 800 граммов взрывчатого вещества. При этом тип боевых головок может быть различным - в зависимости от цели, по которой должен отработать беспилотный летательный аппарат. am
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:49
    +3
    Разработан это хорошо, но год испытаний и только потом производство и поставка в войска... Как бы не устарела разработка к тому времени. Во время в̶о̶й̶н̶ы̶ СВО быстрее надо организовывать обеспечение вооруженных сил необходимыми средствами.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:37
      0
      Какая поставка в войска? Министерству обороны на такие лавочки плевать, им дроны не интересны, их по уставу нет же
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:49
    +2
    Хочется увидеть его в срок и самое главное: в ДЕЛЕ.
  8. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 18:49
    +1
    Сейчас беспилотник проходит стадию летных испытаний, которую планируется завершить до конца года. В серии будет производиться как ударный, так разведывательный варианты БПЛА. Все комплектующие, за исключением двигателя, отечественные
    А нужен ли разведывательному ВРД? Чей двигун - персидский или китайский? А лётные испытания надо бы на ЛБС проводить, прямо сейчас, а не 31 декабря.
    1. Комментарий был удален.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:05
    +1
    Цитата: Корона без вируса
    судя по статье - комплектующие все иностранные... crying ну не выпускают у нас малогабаритные компы, что бы на них ИИ работал... но хоть так!!! good

    Специалист по ИИ, не иначе...
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:06
    0
    . Специальную военную операцию на Украине уже справедливо называют «войной дронов»

    Надеюсь от нас одни дроны не останутся. А то с натой придётся воевать уже им. Зато на переговоры они не пойдут wassat
  11. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 19:20
    0
    Минус реактивного двигателя в его высокой температуре, что даёт возможность его сбить из Иглы и тп. Шахид этим и лучше, что не даёт температурного следа, его с Иглы не собьёшь. Единственный + это скорость. Надо конечно всё в боевых условиях проверить, что он покажет
  12. Комментарий был удален.
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:24
    0
    А есть у кого-то статистика по открытым источникам - сколько моделей дронов разработано, и сколько из них запущено в массовое производство? Устроит в процентном выражении, не числовом. А то сообщения о всё новых и новых разработках публикуются постоянно, а случаи применения связываются едва ли не с единственным "Ланцетом". Все остальные зарубаются комиссиями МО?
  14. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:30
    0
    Всё остальное собирается или покупается волонтёрами. А всё остальное -это попытки вытянуть деньги на разработку и доводку. Что бы производить и поставлять нужны не разработки( их полно готовых) а производственные мощности. А они пока есть только у Калашникова. Отсюда и ланцеты.