Военное обозрение
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Представители США и Евросоюза подвели итоги встречи по Украине на авиабазе «Рамштайн»

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Представители США и Евросоюза подвели итоги встречи по Украине на авиабазе «Рамштайн»

На авиабазе «Рамштайн» в ФРГ прошла встреча Контактной группы по поддержке Украины, в которую входят министры обороны стран Североатлантического альянса. Несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников уже высказались по итогам встречи.


Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над совместными закупками боеприпасов. Однако он признал сложности с реализацией ранее анонсированного плана по приобретению европейскими странами для Украины боеприпасов на 2 млрд евро.

Как отметил Боррель, сейчас самое главное – выполнить задачу в срок. Но, вероятно, с этим есть определенные проблемы. Европейская промышленность не может работать столь ускоренными темпами, да и внутри Евросоюза есть разногласия. Например, Франция хочет, чтобы средства распределялись между членами ЕС, а Польша и страны Прибалтики допускают закупку боеприпасов у США.

Министр обороны США Ллойд Остин посвятил свое выступление по итогам встречи описанию предстоящей военной помощи Украине. По словам шефа Пентагона, Украина получит минные катки, топливозаправщики и транспортные средства от Германии и Нидерландов. США, о чем сообщалось ранее, привезут в ФРГ танки Abrams для подготовки украинских танковых экипажей.

Начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли подробно остановился на вопросах подготовки личного состава для ВСУ. По его словам, 8 тысяч украинских военнослужащих уже завершили учебу в европейских учебных центрах и вернулись на Украину. Сейчас в Германии проходят подготовку 25 тысяч украинских военнослужащих различных военных специальностей, отметил Милли.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил по итогам встречи, зачем на Украине нужны системы противовоздушной обороны из запасов бундесвера. По словам руководителя немецкого военного ведомства, они защищают немецкие же танки, которые ранее были поставлены для нужд украинских формирований.

В целом встреча в Рамштайне носила «дежурный» характер. Никаких прорывных решений на ней принято не было, если не считать анонсированное Остином ускорение доставки танков Abrams в ФРГ, но об этом говорили в Пентагоне и до встречи.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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12 комментариев
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  1. Falx
    Falx Сегодня, 18:38
    +2
    мдя... показательно.
    может это излишне оптимистично (я по жизни оптимист), но складывается впечатление, что бандэрию сливают. последний шанс для убогих - это успешное проведение анонсированного наступа, причем от них ожидается серьезный успех, и чем быстрее, тем лучше!..
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 18:41
      +4
      Цитата: Falx
      мдя... показательно.
      может это излишне оптимистично (я по жизни оптимист), но складывается впечатление, что бандэрию сливают. последний шанс для убогих - это успешное проведение анонсированного наступа, причем от них ожидается серьезный успех, и чем быстрее, тем лучше!..

      Вы оптимист good
      Встреча была "дежурная", 2 лярда выделят, просто еще не пришли к окончательному согласию за чей именно счет "банкет"...
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 18:47
        +2
        Даму по кличке ,, Украина,, все кормят, но когда же все начнут ее « танцевать»?
      2. frruc
        frruc Сегодня, 18:55
        +1
        Никаких прорывных решений на ней принято не было.......

        Какие-то решения с большой вероятностью приняты, по которым, я думаю, мы узнаем позже. Иначе незачем было и встречаться.
  2. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 18:41
    +1
    Так это и есть обещанный контрнаступ или - ещё нет?! request
    Генеральное наступление, по некоторым сообщениям - планируется 30 апреля. what
    1. Falx
      Falx Сегодня, 18:46
      +1
      об этом заокеанские СМРАДы писали, значит 30-го точно уже не будет.
      вообще обещанный наступ постоянно откладывается, уже про "летнее наступление" разговоры пошли, а ведь не так давно рассуждали о зимнем...
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:43
    +2
    Весь капиталистический мир захватнический! Им не столько Россию победить, сколько бабла на этой войне заработать! Окраине просто задаром ничего не дадут, тут они работают с далеким прицелом! России они не дадут дойти до западных границ окраины ни при каких условиях! А из этого вывод: Им нужна земля окраины! Все правобережье! А на хо хлов им наплевать! Чем меньше их останется, тем лучше для матрасников и гейропы!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:48
      0
      Это и ежу понятно. Вы это только поняли?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:44
    +1
    Я то думал, что быть неготовыми это исключительная прерогатива России, но нет: есть и ещё более неготовые.
  5. A.TOR
    A.TOR Сегодня, 19:01
    0
    Никак не могу понять - где восторги по поводу взорвавшейся ракеты Маска?
    Жду-с
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:22
    0
    Полагаю что "контрнаступ" начнётся ближайшие 2 недели , скорее всего 2-го мая (Одесская Хатынь) , в Одесской области на Колбасную , где всу мечтают поживиться снарядами для основного удара.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:23
    0
    Евросоюз будет работать над совместными закупками боеприпасов.

    Далее будут дебаты кто и сколько должОн внести в общак.... smile