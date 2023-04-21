Представители США и Евросоюза подвели итоги встречи по Украине на авиабазе «Рамштайн»

На авиабазе «Рамштайн» в ФРГ прошла встреча Контактной группы по поддержке Украины, в которую входят министры обороны стран Североатлантического альянса. Несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников уже высказались по итогам встречи.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над совместными закупками боеприпасов. Однако он признал сложности с реализацией ранее анонсированного плана по приобретению европейскими странами для Украины боеприпасов на 2 млрд евро.
Как отметил Боррель, сейчас самое главное – выполнить задачу в срок. Но, вероятно, с этим есть определенные проблемы. Европейская промышленность не может работать столь ускоренными темпами, да и внутри Евросоюза есть разногласия. Например, Франция хочет, чтобы средства распределялись между членами ЕС, а Польша и страны Прибалтики допускают закупку боеприпасов у США.
Министр обороны США Ллойд Остин посвятил свое выступление по итогам встречи описанию предстоящей военной помощи Украине. По словам шефа Пентагона, Украина получит минные катки, топливозаправщики и транспортные средства от Германии и Нидерландов. США, о чем сообщалось ранее, привезут в ФРГ танки Abrams для подготовки украинских танковых экипажей.
Начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли подробно остановился на вопросах подготовки личного состава для ВСУ. По его словам, 8 тысяч украинских военнослужащих уже завершили учебу в европейских учебных центрах и вернулись на Украину. Сейчас в Германии проходят подготовку 25 тысяч украинских военнослужащих различных военных специальностей, отметил Милли.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил по итогам встречи, зачем на Украине нужны системы противовоздушной обороны из запасов бундесвера. По словам руководителя немецкого военного ведомства, они защищают немецкие же танки, которые ранее были поставлены для нужд украинских формирований.
В целом встреча в Рамштайне носила «дежурный» характер. Никаких прорывных решений на ней принято не было, если не считать анонсированное Остином ускорение доставки танков Abrams в ФРГ, но об этом говорили в Пентагоне и до встречи.