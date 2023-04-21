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Российские войска взяли штурмом позиции мотопехотной бригады ВСУ под Невельским на Авдеевском направлении

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Российские войска взяли штурмом позиции мотопехотной бригады ВСУ под Невельским на Авдеевском направлении

Подразделения российских вооруженных сил по-прежнему наиболее активно наступают на позиции украинских формирований на Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Это следует из анализа сообщений военных корреспондентов, заявлений пресс-служб группировок ВС РФ и традиционной вечерней сводки генерального штаба украинских вооруженных сил.


На Авдеевском направлении бойцы отряда «Шторм» и танковое подразделение 110-й отдельной мотострелковой бригады 1 Донецкого армейского корпуса смогли взять штурмом укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Невельское.

Под Невельским оборонялись подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Однако отвага российских воинов позволила быстро преодолеть сопротивление врага и занять важные позиции.


В районе Константиновки российские ракетные подразделения уничтожили склад горюче-смазочных материалов и пункт заправки техники 17-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, были нанесены удары по местам размещения боевиков 77-й отдельной аэромобильной бригады и иностранных наемников на Артемовском направлении.

Под Селидово на Авдеевском направлении артиллерия группировки войск «Юг» смогла уничтожить огневую позицию противника, на которой находилась реактивная система залпового огня «Град». Наконец, в районе Торецка были обстреляны позиции ротной тактической группы и гаубично-самоходно-артиллерийской батареи 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На Артемовском направлении фиксируется рост активности бойцов ЧВК «Вагнер» в районе Богдановки. Об этом сообщается в вечерней сводке генштаба ВСУ. Также украинское командование сообщает об атаках российских войск в районах Марьинки, Угледара, Степного, Невельского, Новокалиново.

Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что рассуждать о «захлопывании котла» для ВСУ в Артемовске пока преждевременно. Но украинские формирования практически попали в этом городе в оперативное окружение.
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3 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:16
    +1
    Молодцы бойцы. Как бы то ни было идут вперёд и давят укровермахт. good
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:21
      0
      Хотели сказать , медленно но верно? Или просто молодцы. По мне главное меньше потерь с нашей стороны и можно и ползти, а по хорошему , накрыаать артой и авиацией и потихоньку забирать руины
    2. Маз
      Маз Сегодня, 19:25
      0

      Публикуем комментарий Евгения Пригожина:
      «Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом «оперативном окружении», когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтает языком вперед — те только нам проблемы создают».