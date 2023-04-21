Подразделения российских вооруженных сил по-прежнему наиболее активно наступают на позиции украинских формирований на Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Это следует из анализа сообщений военных корреспондентов, заявлений пресс-служб группировок ВС РФ и традиционной вечерней сводки генерального штаба украинских вооруженных сил.
На Авдеевском направлении бойцы отряда «Шторм» и танковое подразделение 110-й отдельной мотострелковой бригады 1 Донецкого армейского корпуса смогли взять штурмом укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Невельское.
Под Невельским оборонялись подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Однако отвага российских воинов позволила быстро преодолеть сопротивление врага и занять важные позиции.
В районе Константиновки российские ракетные подразделения уничтожили склад горюче-смазочных материалов и пункт заправки техники 17-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, были нанесены удары по местам размещения боевиков 77-й отдельной аэромобильной бригады и иностранных наемников на Артемовском направлении.
Под Селидово на Авдеевском направлении артиллерия группировки войск «Юг» смогла уничтожить огневую позицию противника, на которой находилась реактивная система залпового огня «Град». Наконец, в районе Торецка были обстреляны позиции ротной тактической группы и гаубично-самоходно-артиллерийской батареи 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
На Артемовском направлении фиксируется рост активности бойцов ЧВК «Вагнер» в районе Богдановки. Об этом сообщается в вечерней сводке генштаба ВСУ. Также украинское командование сообщает об атаках российских войск в районах Марьинки, Угледара, Степного, Невельского, Новокалиново.
Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что рассуждать о «захлопывании котла» для ВСУ в Артемовске пока преждевременно. Но украинские формирования практически попали в этом городе в оперативное окружение.