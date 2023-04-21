Военное обозрение
Войти Регистрация

Посол по особым поручениям МИД РФ: Есть необходимость в наращивании тактического ракетного потенциала России

2
Посол по особым поручениям МИД РФ: Есть необходимость в наращивании тактического ракетного потенциала России

Для России в настоящее время существует объективная необходимость в наращивании своего тактического ракетного потенциала и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений, чтобы иметь возможность действенно отвечать на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Машков.


В своей статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь", Машков подчеркнул, что с учетом существующих в настоящее время условий необходимо уделить особое внимание "ракетам средней и большей дальности, которые начинают приобретать стратегическое измерение".

Машков также отметил, что после развала ДРСМД сняты все ограничения, в связи с чем необходимо выяснить, насколько Россия за 30 лет участия в этом договоре отстала от остальных стран, обладающих этими типами вооружений, а также, какие меры должны быть приняты для того, чтобы устранить образовавшийся дисбаланс.

По мнению Машкова, после истечения срока действия ДСНВ не исключено образование своеобразного "вакуума" в сфере поддержания стратегической стабильности. Исходя из этого, необходимо подготовиться к любым сценариям. Поэтому крайне важными являются сохранение существующего арсенала ракетных средств, а также проработка возможностей наращивания стратегических вооружений с созданием единой интегрированной национальной системы противоракетной обороны (ПРО), способной успешно противодействовать внешним угрозам.

Посол МИД по особым поручениям резюмировал, что в настоящее время начинается гонка ракетных вооружений с непрогнозируемыми последствиями. Страны, обладающие такими вооружениями, вкладывают значительные ресурсы в совершенствование ракетных технологий.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:30
    +1
    Посол по особым поручениям МИД РФ: Есть необходимость в наращивании тактического ракетного потенциала России
    . Т. е. ракет тактического звена, назначения...
    Вопрос... а чем их снаряжать??? Переходим, готовим, ядреные аргументы?
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 19:36
      +1
      "Вопрос... а чем их снаряжать??? Переходим, готовим, ядреные аргументы?"
      Конечно готовим. Запад только аргумент силы понимает. Нужно, чтобы боялся, а то мы чесаться начинаем только тогда, когда нас перед фактом ставят. Они на все договора плюют когда им выгодно, а РФ из себя "правильных" строит. Нечего перед западными свиньями бисер метать am