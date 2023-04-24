Что такое хорошо и что такое плохо: кого вербуют украинские спецслужбы в России

Источник: dnr-news.ru
Потерянные десятилетия
Прежде всего, необходимо определиться с терминологией. Все истошные крики о потерянном поколении не имеют под собой почвы. Да, с молодежью необходимо работать, и не просто работать, а тратить на это миллионы человеко-часов и миллиарды рублей. А в условиях событий, которые именуют общим словом спецоперация, работа с молодежью становится приоритетной. В то же время, если бы вся наша молодежь была «пропащей», как говорят многие с высоких трибун, спецоперация закончилась бы уже к лету. Разгромным поражением России – и никак иначе. Элита российской молодежи сейчас рвёт глотку националистам на западных рубежах Родины. Даже удивительно, как они смогли проскочить мимо десятилетий патриотического безвременья нашей страны. Старались делать как можно более неправильно, но работало далеко не на всех.
Продолжая вступление, остановимся на истории 90-х, когда государственная идеология вроде бы отсутствовала, но на самом деле работала во всю силу. Можно сказать, что именно тогда Россия пережила свой Майдан, всеми силами старалась осуществить «розовую мечту российского космополитизма» и стать частью Европы. С экранов и со страниц школьных учебников лилась ненависть к собственному прошлому. Запад, само собой, активно потакал таким историям. Вот, например, первый оскароносный фильм современной России – «Утомлённые солнцем». Блестяще снятая драма повествует не о полёте человека в космос, не об индустриальном рывке Советского Союза, не об уникальном проекте «Энергия-Буран» – да мало ли было славных страниц в отечественной истории. Режиссер Михалков старательно и мастерски подсветил феномен Большого террора в 30-е годы прошлого века. И Оскар не заставил себя долго ждать. Это было модно в стране и в мире – имперское прошлое и великодержавие были оскорбительными словами. История СССР в 90-е казалась одним большим преступлением. Сталина сравнивали с Гитлером, большевиков с нацистами, а ГУЛАГ с Освенцимом. Всего за несколько лет разрушили всё до основания и, само собой, любые проявления патриотизма.
Обратите внимание, что впервые объяснять молодежи «что такое хорошо, а что такое плохо» принялись только в 2001 году с появлением Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005». Получилось в итоге или нет, судить сложно, но старт был дан.
Стоит ли после всего вышесказанного удивляться современной России с её Дарьями Треповыми, штурмовиками пограничных переходов и прочей шушере? Совершенно не стоит – и этим отлично пользуются украинские спецслужбы. Так сказать, достали из запасников старые натовские методички.
От восьмого класса и старше
Мягко выражаясь, сложности с воспитанием патриотических чувств и гражданского самосознания усугубляются в России тотальной информационной зависимостью. Человек, в том числе и ребенок, не может прожить и получаса, чтобы не получить новую дозу новостей, общения в чате и другого примитивного контента. Информация настолько разжёвана, что постепенно ведёт к атрофии любого критического мышления. Манипуляции не считываются, и люди охотно идут на контакт со злоумышленниками. И хорошо, если это очередной мошенник, от которого убытки измеряются рублями. А если это реальные человеческие жертвы, как в истории с убийством Владлена Татарского? Когда посеяли зёрна безразличия к собственной стране – сейчас пожинаем истинную бурю.
Идеология неонацизма и терроризма, пусть и активно маскирующихся, к сожалению, глубоко проникли в молодежную среду. По данным российских спецслужб, с начала спецоперации было предотвращено почти 120 преступлений, организованных по заказу украинских спецслужб. Исполнителями во всех случаях должны были стать или подростки, или молодые люди. Сложно даже представить, сколько сейчас в онлайн-пространстве ведётся диалогов украинскими спецслужбами с представителями «целевой группы». Надо признать, карты сейчас в руках киевского режима. На стороне врага мощные вычислительные ресурсы, позволяющие выявлять настроения и тренды в российском обществе. Что бы мы ни говорили, но наличие пронизывающих всё социальных сетей – это конкурентное преимущество Украины. Заменяет ВСУ не одну бронетанковую дивизию, образно выражаясь. Через соцсети удаётся искать жертв, вести диалоги, шантажировать или просто подкупать. Как, например, двух восьмиклассников в Чехове, которые согласились за вознаграждение на диверсию на железнодорожных путях. Представители спецслужб утверждают, что малолетки повредили рельсы и успели даже снять это на камеру.
О масштабах террористической деятельности говорят и частые проколы неонацистов. Набирают, видимо, уже по объявлению в такие структуры, и профессионализмом в ряде случаев даже и не пахнет. Работают с фиксируемых номеров, злоупотребляют дешёвым шантажом и не скрывают свои личности. На Украине сейчас вообще очень легко стать шпионом. Это лет сорок назад объект вербовки необходимо было несколько недель изучать, вести слежку, искать уязвимые места. Сейчас достаточно познакомиться с социальными сетями, чтобы узнать о человеке почти всё, а вездесущие Google, Android и iOS расскажут, где, когда и что делал человек за последние несколько лет.
Источник: pobedarf.ru
Несколько козырей у неонацистов связаны с территориальной и этнической близостью Украины. Родственные связи есть чуть ли не у каждого второго россиянина. Да, совершенно разные по степени важности и близости – но их очень много. И этим не могут не воспользоваться. Родственникам на вражеской стороне могут угрожать физической расправой, а могут и они сами выступать в качестве агентов вербовки – таких случаев предостаточно.
Пленные российские военнослужащие активно используются украинскими террористами для давления на родственников в России. О том, к чему это может привести, говорить излишне. Поэтому вызволять наших ребят из плена нужно. Даже отдавая взамен головорезов из «Азовстали». И не только из человеческого сострадания, но из прагматичных соображений – каждый вернувшийся из плена россиянин отнимает у врага рычаг для организации диверсий внутри страны.
Угрозы, обрушившиеся на российское общество, требуют не только новых методик от спецслужб, но и нового самосознания россиян. В первую очередь, молодых россиян. Помимо раскручивающейся воспитательной работы в школах, необходимы новые предметные области. Настало время не просто объяснить на пальцах «что такое хорошо, а что такое плохо», но и показать, в чём особенности именно украинского терроризма. Об этом сейчас в школах не говорят, а если и говорят, то кулуарно, лишь прибавляя флёр романтизма всей ситуации. Ни на одном уроке в старшей школе не рассказали, каким надо быть идиотом, чтобы пройти по пути Дарьи Треповой. Или как сейчас легко и просто наработать на реальный тюремный срок, просто исполнив пару якобы «невинных» поручений от недобрых украинских друзей. На той стороне давно поняли, что только целенаправленной работой с молодежью можно получить то, что мы видим сейчас на Украине.