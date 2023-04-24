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Что такое хорошо и что такое плохо: кого вербуют украинские спецслужбы в России

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Что такое хорошо и что такое плохо: кого вербуют украинские спецслужбы в России
Источник: dnr-news.ru




Потерянные десятилетия


Прежде всего, необходимо определиться с терминологией. Все истошные крики о потерянном поколении не имеют под собой почвы. Да, с молодежью необходимо работать, и не просто работать, а тратить на это миллионы человеко-часов и миллиарды рублей. А в условиях событий, которые именуют общим словом спецоперация, работа с молодежью становится приоритетной. В то же время, если бы вся наша молодежь была «пропащей», как говорят многие с высоких трибун, спецоперация закончилась бы уже к лету. Разгромным поражением России – и никак иначе. Элита российской молодежи сейчас рвёт глотку националистам на западных рубежах Родины. Даже удивительно, как они смогли проскочить мимо десятилетий патриотического безвременья нашей страны. Старались делать как можно более неправильно, но работало далеко не на всех.

Продолжая вступление, остановимся на истории 90-х, когда государственная идеология вроде бы отсутствовала, но на самом деле работала во всю силу. Можно сказать, что именно тогда Россия пережила свой Майдан, всеми силами старалась осуществить «розовую мечту российского космополитизма» и стать частью Европы. С экранов и со страниц школьных учебников лилась ненависть к собственному прошлому. Запад, само собой, активно потакал таким историям. Вот, например, первый оскароносный фильм современной России – «Утомлённые солнцем». Блестяще снятая драма повествует не о полёте человека в космос, не об индустриальном рывке Советского Союза, не об уникальном проекте «Энергия-Буран» – да мало ли было славных страниц в отечественной истории. Режиссер Михалков старательно и мастерски подсветил феномен Большого террора в 30-е годы прошлого века. И Оскар не заставил себя долго ждать. Это было модно в стране и в мире – имперское прошлое и великодержавие были оскорбительными словами. История СССР в 90-е казалась одним большим преступлением. Сталина сравнивали с Гитлером, большевиков с нацистами, а ГУЛАГ с Освенцимом. Всего за несколько лет разрушили всё до основания и, само собой, любые проявления патриотизма.


Обратите внимание, что впервые объяснять молодежи «что такое хорошо, а что такое плохо» принялись только в 2001 году с появлением Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005». Получилось в итоге или нет, судить сложно, но старт был дан.

Стоит ли после всего вышесказанного удивляться современной России с её Дарьями Треповыми, штурмовиками пограничных переходов и прочей шушере? Совершенно не стоит – и этим отлично пользуются украинские спецслужбы. Так сказать, достали из запасников старые натовские методички.

От восьмого класса и старше


Мягко выражаясь, сложности с воспитанием патриотических чувств и гражданского самосознания усугубляются в России тотальной информационной зависимостью. Человек, в том числе и ребенок, не может прожить и получаса, чтобы не получить новую дозу новостей, общения в чате и другого примитивного контента. Информация настолько разжёвана, что постепенно ведёт к атрофии любого критического мышления. Манипуляции не считываются, и люди охотно идут на контакт со злоумышленниками. И хорошо, если это очередной мошенник, от которого убытки измеряются рублями. А если это реальные человеческие жертвы, как в истории с убийством Владлена Татарского? Когда посеяли зёрна безразличия к собственной стране – сейчас пожинаем истинную бурю.

Идеология неонацизма и терроризма, пусть и активно маскирующихся, к сожалению, глубоко проникли в молодежную среду. По данным российских спецслужб, с начала спецоперации было предотвращено почти 120 преступлений, организованных по заказу украинских спецслужб. Исполнителями во всех случаях должны были стать или подростки, или молодые люди. Сложно даже представить, сколько сейчас в онлайн-пространстве ведётся диалогов украинскими спецслужбами с представителями «целевой группы». Надо признать, карты сейчас в руках киевского режима. На стороне врага мощные вычислительные ресурсы, позволяющие выявлять настроения и тренды в российском обществе. Что бы мы ни говорили, но наличие пронизывающих всё социальных сетей – это конкурентное преимущество Украины. Заменяет ВСУ не одну бронетанковую дивизию, образно выражаясь. Через соцсети удаётся искать жертв, вести диалоги, шантажировать или просто подкупать. Как, например, двух восьмиклассников в Чехове, которые согласились за вознаграждение на диверсию на железнодорожных путях. Представители спецслужб утверждают, что малолетки повредили рельсы и успели даже снять это на камеру.

О масштабах террористической деятельности говорят и частые проколы неонацистов. Набирают, видимо, уже по объявлению в такие структуры, и профессионализмом в ряде случаев даже и не пахнет. Работают с фиксируемых номеров, злоупотребляют дешёвым шантажом и не скрывают свои личности. На Украине сейчас вообще очень легко стать шпионом. Это лет сорок назад объект вербовки необходимо было несколько недель изучать, вести слежку, искать уязвимые места. Сейчас достаточно познакомиться с социальными сетями, чтобы узнать о человеке почти всё, а вездесущие Google, Android и iOS расскажут, где, когда и что делал человек за последние несколько лет.


Источник: pobedarf.ru

Несколько козырей у неонацистов связаны с территориальной и этнической близостью Украины. Родственные связи есть чуть ли не у каждого второго россиянина. Да, совершенно разные по степени важности и близости – но их очень много. И этим не могут не воспользоваться. Родственникам на вражеской стороне могут угрожать физической расправой, а могут и они сами выступать в качестве агентов вербовки – таких случаев предостаточно.

Пленные российские военнослужащие активно используются украинскими террористами для давления на родственников в России. О том, к чему это может привести, говорить излишне. Поэтому вызволять наших ребят из плена нужно. Даже отдавая взамен головорезов из «Азовстали». И не только из человеческого сострадания, но из прагматичных соображений – каждый вернувшийся из плена россиянин отнимает у врага рычаг для организации диверсий внутри страны.

Угрозы, обрушившиеся на российское общество, требуют не только новых методик от спецслужб, но и нового самосознания россиян. В первую очередь, молодых россиян. Помимо раскручивающейся воспитательной работы в школах, необходимы новые предметные области. Настало время не просто объяснить на пальцах «что такое хорошо, а что такое плохо», но и показать, в чём особенности именно украинского терроризма. Об этом сейчас в школах не говорят, а если и говорят, то кулуарно, лишь прибавляя флёр романтизма всей ситуации. Ни на одном уроке в старшей школе не рассказали, каким надо быть идиотом, чтобы пройти по пути Дарьи Треповой. Или как сейчас легко и просто наработать на реальный тюремный срок, просто исполнив пару якобы «невинных» поручений от недобрых украинских друзей. На той стороне давно поняли, что только целенаправленной работой с молодежью можно получить то, что мы видим сейчас на Украине.
Автор:
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29 комментариев
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  1. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 09:28
    +6
    Обратите внимание, что впервые объяснять молодежи «что такое хорошо, а что такое плохо» принялись только в 2001 году с появлением Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005»
    Я в 99 школу закончил, учебники по истории были советскими, учителя, фактически, тоже. Так что тут с автором поспорил бы. А вот к новым "патриотическим" программам отношусь скептически. Интеллект слабо развит, живут в кредит, играют в онлайн игры и тд общество потребления одним словом.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:47
      +2
      Было уже такое - Сурковские Наши Селигерцы.
      Враги клевещут, что из молодёжных вождей-патриотов кто сел, кто давно уже на ПМЖ выехал.
      Впрочем я их не отслеживаю. Всегда презирал. По сравнению с ВЛКСМ это было жалкое подобие левой руки.
      1. futurohunter
        futurohunter Сегодня, 10:31
        +3

        b]Aken[/b]
        По сравнению с ВЛКСМ

        Вы загнули, конечно... В какие годы было Ваше ВЛКСМ? До 70х? В конце 80х этот комсомол прогнил, как трухлявое дерево! О чём думали комсомольские "лидеры" перед развалом СССР? О карьере и хапнуть побольше! Главное слово среди тогдашних комсомольцев - "бабки".
        Среди первых "бизнесменов" и бандитья больше половина - комсомольские вожаки. Сам таких знал. Да, среди бандитов-бизнесменов. Система сгнила изнутри. Сверху донизу. И разрушена была своими же управленцами.
        Поэтому не поминайте комсомол всуе. Он себя изжил ещё тогда и не надо его копировать. Страна должна переродиться. Кто-то хочет валить? Пусть валит! Это всё равно уже не наши люли.
        Оставшимся всё равно жить надо. Вот они и придут к патриотизму в конце-концов
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 11:02
          +1
          Цитата: futurohunter
          Система сгнила изнутри

          Любая система сгниет без переодической чистки.
        2. Aken
          Aken Сегодня, 11:05
          0
          Нашисты - жалкое подобие комсомола конца 80-х. Главное слово среди них - "Большие бабки".
    2. futurohunter
      futurohunter Сегодня, 10:20
      +6
      У знакомой дочка 3 месяца, как начала работать. Попыталась купить айфон в кредит, ибо зарплаты не хватает. Ей отказали. Теперь упорно ищет способ, где взять деньги, и родителям не говорит.
      2 года назад ей родители уже подарили айфон. Так что у неё вполне новый гаджет.
      Что в жизни больше всего волнует человека? Как заполучить дрянной кусочек пластика за бешеные деньги, который через 2 года выкинет! А вы тут о чём? Патриотизм? А что это?
      1. Qas
        Qas Сегодня, 10:26
        +1
        Не нужно по одной девочке судить по всему поколению.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:37
          +1
          Цитата: Qas
          Не нужно по одной девочке судить по всему поколению.

          А разве не так? Сколько гляжу на молодых, постоянно сидят в этих айфонах. Сидит парень с девушкой и оба в айфоны пялются. Под окном качели с турником, на турнике никого, зато на качелях постоянно кто то сидит. С айфоном- смартфоном. Такое впечатление, что все рехнулись поголовно. А реклама либо про кредит, либо про чего то там в смартфоне уже в печенках сидит.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: futurohunter
        Что в жизни больше всего волнует человека? Как заполучить дрянной кусочек пластика за бешеные деньги, который через 2 года выкинет

        О, Вы недооцениваете пропаганду, рекламу. Пиарщики - это профи, они уже давно поставили всё на научную основу. Психология работала и работает... Поэтому не нужно удивляться, что она с легкостью променяет многое за этот "кусочек пластика", ведь на его пиар потрачено много лет и миллиарды долларов...
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:48
      +1
      Цитата: Стирбьорн
      и тд общество потребления одним словом.

      Что с упоением растили тридцать с лишним лет, то и выросло. Очень странно теперь этому удивляться...
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:44
    +5
    Опять 90е виноваты. Да еще 15 лет назад по всему интернету модно было писать про пора валить. Государство на такие заявления внимания не обращало, а теперь вдруг понадобились патриоты.
    Путин который ненавидит все советское. А для молодых все едино, что советское, что федеральное и значит это президент призывает к равнодушию по отношению к Родине.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:49
      0
      На слова Пора валить:
      Либераст спрашивает - куда?
      Ультрапатриот спрашивает - кого?
      Настоящий патриот не спрашивает. Он знает - валить надо либераста.
      1. futurohunter
        futurohunter Сегодня, 10:16
        +1
        Плюсую! Валим либерастов! Валим либерастов! (повтор, чтобы коммент прошёл)
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 10:50
        +1
        Я бы с турбопатриотр начал. А то в кого ни ткни он на славах за Рассею, но шекели вывел за рубеж. Семью обеспечил ин гражданством и у самого по 2-3 паспорта. Эти эффективные манагеры нанесли вреда в 1000 раз больше чем перевозбудившийся юнец с айфоном. Можно хоть 24/7 попить о "любви к родине" но если сам правящий кагал демонстрирует обратное то всю эту патриотичную фигню можно сливать в унитаз. в позденм СССР тоже вроде все были равные, но люди знали кто ровнее остальных. И пока одни по 4 часа в очереди за синющной курицей стояли, другие в "березках" отваривались и в иностранных шмотках дефилировали.
        Зато такие речи толкали о "загнивающем западе" и единстве с народом. Один даже голову на рельсы обещал положить. Жаль не дожил до этого. От бухалова загнулся. Но зато какой памятник ему построили. Кстати там вроде в совете попечителей Шойгу. Он тоже либераст?
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:53
    +6
    Сначала тридцать лет вещали что деньги, свой бизнес, это мерило успеха. Теперь удивляются что молодёжь зарабатывает деньги практически тем же путём, что и наше руководство.
    При этом наше руководство стыдливо замалчивает тот факт, что основная стратегия войны при капитализме, это когда бедные ДОЛЖНЫ воевать за интересы богатых.
    И высший цинизм, это когда человека отправляют на фронт, а если есть кредит, то только "милостиво" отсрочку дают.
    1. Aleksandre
      Aleksandre Сегодня, 10:33
      +2
      Цитата: vovochkarzhevsky
      И высший цинизм, это когда человека отправляют на фронт, а если есть кредит, то только "милостиво" отсрочку дают.

      Почему "только" ? Еще проводят параллели (к счастью неловкие и бездарные) с ВОВ, что как бы должно наполнить каждого отправляемого чувством причастности к чему-то великому, важному для страны и вообще грандиозному, а вовсе не принудительному участию в очередных крысиных терках за чужое бабло. Наркоз - дело гуманное.
  4. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 10:11
    +1
    Ага, 2001 год... блин. У меня дочь году эдак в 2010 вернулась из школы, и рассказала, что учителя им говорили, что в СССР было плохо, преследовали Солженицына и Сахарова и т.д. А Вы говорите про Интернет и соцсети... Рыба гниёт с головы...
  5. Arzt
    Arzt Сегодня, 10:27
    -1
    Не стоит переоценивать пропаганду. Ни сталинскую, ни нынешнюю.

    При Сталине строили общество рабочих и крестьян, пропаганда была запредельной, однако в Великой отечественной на стороне гитлеровцев воевал почти 1 000 000 человек. Рекорд предательства за всю историю России наверное. И это при том, что гитлер планировал оставить тут 30 000 рабов.

    Пропаганда дело вторичное, ключевые моменты - уровень жизни и социальная справедливость.
    1. Aleksandre
      Aleksandre Сегодня, 10:46
      +1
      Цитата: Arzt
      Пропаганда дело вторичное, ключевые моменты - уровень жизни и социальная справедливость.

      Точнее, чем меньше пропаганда соответствует реальности, тем меньшее воздействие имеет, вплоть до обратного ожидаемому.
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:51
      +1
      Цитата: Arzt
      При Сталине строили общество рабочих и крестьян, пропаганда была запредельной, однако в Великой отечественной на стороне гитлеровцев воевал почти 1 000 000 человек.
      Только основа воюющих была прибалты и украинцы западных областей, которые вошли в состав СССР только в 1939. А основная масса из этого миллиона была в вспомогательных (небоевых) частях, которые шли туда, во многом, чтобы не умереть от голода и дезертировали при первом случае
  6. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 10:30
    0
    вербуют слабых, зависимых, недалеких, завистливых.
    вербовка на идеологической основе пока за Россией. сколько из окружения жидоклоуна с банковой работают на нашу спецуру? навалом.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: VoprosNeudobny
      вербовка на идеологической основе пока за Россией

      А идеологическая основа у нас, разве не как можно больше денежек получить?
    2. Aleksandre
      Aleksandre Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: VoprosNeudobny
      сколько из окружения жидоклоуна с банковой работают на нашу спецуру? навалом.

      Судя по смелому заявлению у вас имеются полные агентурные списки ? Так огласите, вместе порадуемся.
  7. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 10:38
    +4
    Ещё один важнейший момент. Кто самый большой авторитет для молодёжи в любые времена? Их сверстники!
    А чем занимаются многие авторитетные сверстники? Читают ВО? Воюют на фронте? Если Вы так думаете, то сами только ВО читаете!
    Львиная доля авторитетных молодых людей, кто "против" и "за ...Навального", "валить надо", "кто не айфон, тот лох", "тусня" и пр. Каша из айфонов, потреблядства, экстремистских лозунгов и пр. А Вы, "лохи", тут "про патриотизм". На самом деле, не очень понятно, что с этим делать
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:54
      0
      Зайти к их родителям и спросить :"А откуда у вас денюжки болезные? Расскажите как ваша мама с пенсией 10К рублей купила внучку "мозератти".. " И у данных "аторитетов" мигом пропадут айфоны с понтами.
  8. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 10:45
    +2
    А что автор предлагает? Одно зомбирование заменить на другое?
    Предки не зря гововорили: своего ума нет - считай калека. Как научить уму пока неизвестно. Аристотель описал лишь самые простые случаи в Формальной Логики.
    Следовательно: при должном финансирование в РФ легко можно навербовать как на любой тип самоубийства так и терроризм в объёме 3-5-ть тысяч человек ежегодно.
  9. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 10:56
    +3
    Здесь еще вот, что важно. Давайте возьмём ту же Дарью Трепову (а подобных неприкаянных душ много, если не большинство)
    Безысходность. Никаких перспектив в жизни. Стать "высокооплачиваемым ИТшником" способны немногие, да и конкуренция среди них большая. Обостренное чувство несправедливости. А тут рядом "добрые друзья", которые покажут пальцем на "виноватых", а ещё "дело" предложат, где можно хоть чуток "поднять". Вот так из маргиналов и формируются радикалы.
    И спецслужбы тут борются со следствиями, в то время, как причина никуда не девается
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: futurohunter
      А тут рядом "добрые друзья", которые покажут пальцем на "виноватых", а ещё "дело" предложат, где можно хоть чуток "поднять". Вот так из маргиналов и формируются радикалы.
      Вспоминается мальцевская "революция" 2017 года. Любому разумному человеку было ясно, что это все бред и провокация, однако же нашлись наивные из провинции, которые что-то пытались изобразить, с последующим естественным винтиловом от силовиков. Аргумент же был - все равно у нас жизнь безпросветная, а так квартиру в Москве Мальцев обещал, после "победы"
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:21
    0
    Все от того что нищета в стране! Замкнутый круг нищеты заставляет искать из него выход. Когда кто то катается на машинах в цену квартиру, а тебе платить вшивенький кредит ещё долгие годы, как тут не приуныть? Поднимите уровень жизни людям, а не олимпиады с парадами устраивайте, тогда и народ довольный будет.