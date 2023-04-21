Певица Лайма Вайкуле обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка

Россия приватизировала День Победы и все на свете, все им принадлежит

Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет

С очередным скандальным заявлением выступила латвийская певица Лайма Вайкуле. На своем YouTube-канале она сделала ряд оскорбительных заявлений в адрес России и ее прошлого.Во-первых, Вайкуле заявила, что Россия дескать «приватизировала» День Победы и русский язык. Латвийская певица отметила, что русский язык якобы принадлежит всему миру, а не России и ее населению.- заявила Вайкуле, вспомнив, что ее родственник «был по другую сторону» в годы войны.Во-вторых, Вайкуле назвала памятники советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, «не имеющими художественной ценности». Как отметила Вайкуле, она не понимает «людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату».- сказала Вайкуле.Интересно, что Лайма Вайкуле родилась в далеком 1954 году, более половины ее жизни (37 лет) прошли в Советском Союзе. Именно в СССР, и именно благодаря русскому языку, Лайма Вайкуле получила известность, состоялась как певица и обрела то благосостояние, которое у нее сейчас есть.Ряд российских политиков уже высказался с критикой в адрес заявлений певицы. Например, член комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что граждане России еще дадут свой ответ певице. Заявление Вайкуле он назвал «глупостью».Некоторые общественные деятели уже призывают проверить, не нарушают ли подобные высказывания законодательство Российской Федерации и какие могут быть правовые последствия подобных слов, например, с точки зрения посещения нашей страны с концертами или продажи в ней альбомов, получения доходов от имущества при его наличии в российской юрисдикции.