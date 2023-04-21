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Певица Лайма Вайкуле обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка

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Певица Лайма Вайкуле обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка

С очередным скандальным заявлением выступила латвийская певица Лайма Вайкуле. На своем YouTube-канале она сделала ряд оскорбительных заявлений в адрес России и ее прошлого.


Во-первых, Вайкуле заявила, что Россия дескать «приватизировала» День Победы и русский язык. Латвийская певица отметила, что русский язык якобы принадлежит всему миру, а не России и ее населению.

Россия приватизировала День Победы и все на свете, все им принадлежит

- заявила Вайкуле, вспомнив, что ее родственник «был по другую сторону» в годы войны.

Во-вторых, Вайкуле назвала памятники советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, «не имеющими художественной ценности». Как отметила Вайкуле, она не понимает «людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату».

Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет

- сказала Вайкуле.

Интересно, что Лайма Вайкуле родилась в далеком 1954 году, более половины ее жизни (37 лет) прошли в Советском Союзе. Именно в СССР, и именно благодаря русскому языку, Лайма Вайкуле получила известность, состоялась как певица и обрела то благосостояние, которое у нее сейчас есть.

Ряд российских политиков уже высказался с критикой в адрес заявлений певицы. Например, член комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что граждане России еще дадут свой ответ певице. Заявление Вайкуле он назвал «глупостью».

Некоторые общественные деятели уже призывают проверить, не нарушают ли подобные высказывания законодательство Российской Федерации и какие могут быть правовые последствия подобных слов, например, с точки зрения посещения нашей страны с концертами или продажи в ней альбомов, получения доходов от имущества при его наличии в российской юрисдикции.
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69 комментариев
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  1. senima56
    senima56 Сегодня, 19:59
    +6
    "Россия приватизировала День Победы и все на свете, все им принадлежит..." Лайма, ты не права! request " Всё на свете принадлежит" Америке! fool hi
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 20:22
      +23
      Русский язык действительно принадлежит всему миру! Тогда вопрос!!!
      Почему в Латвии запрещен международный русский язык? Запрещен в школах и госучреждениях!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:54
        +12
        Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет

        Лайма Вайкуле не имеет художественной ценности.
        Зачем нужна Лайма Вайкуле?
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 20:58
          +1
          Да Бог с ней. Время идёт, благосостояние уходит. А вот память за "базар" останется. am
        2. ved_med12
          ved_med12 Сегодня, 21:03
          +1
          Лаиме Ваикуле? что это? очередная порода лаек?
        3. SSR
          SSR Сегодня, 21:28
          0
          Цитата: Shurik70
          Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет

          Лайма Вайкуле не имеет художественной ценности.
          Зачем нужна Лайма Вайкуле?

          Просто перестать перечислять ей деньги за прокат с её участием.
          Оно не имеет ценности.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:18
        +1

        Так то на фото весь интерьер в правильных цветах.(Сарказм)Только вот упущение в одежде.Где жёлтый и синий?Прямо зрада какая то.Как агент Кремля завуалированный.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:25
      +8
      Цитата: senima56
      "Россия приватизировала День Победы и все на свете, все им принадлежит..." Лайма, ты не права!

      Вот кто, а Трибалты про Победу и русский язык заткнулись бы...
      От истории, от Победы они сами отказались - какая им Победа, если они вопят, что после Победы их "оккупировали"? Героизация тех, кто делал всё против этой Победы тоже ничего хорошего не добавляет.

      А русский язык сами запретили, а теперь ей в Риге не разрешают по-русски псевдоглубокомысленные глупости про "Пикадилли" петь? Жлоба грызёт, что латвийский язык не является официальным языком ООН, а её песни на латвийском только моя овчарка оценить в состоянии - подвывать начнёт?

      Вобщем, обычный бред уходящей в закат кривляки, которую "тесная стая сбежавших товарищей" пыталась всей стране навязать в качестве эталона стиля и глубокомысленности. Эдакая Рената Литвинова 80-90-х. Обёртку развернуть - а конфетки-то и нету. Пусто внутри.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 21:34
        +1
        Обёртку развернуть - а конфетки-то и нету. Пусто внутри.
        Если бы пусто. Там коричневая пахучая субстанция. Что-то лабусов ныне прорвало. Вот и Калныньш тоже из себя извергает подобное. Удивительно, но актёр Масюлис (1931 - 2008). вечно игравший нацистов в советских фильмах, ничего плохого про СССР не говорил, просто белая ворона среди них.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:59
    +19
    Это мнение старой маразматички.Вот все,что надо знать о этом.Про неё стали забывать,вот и решила напомнить о себе
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:09
      +12
      Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет

      Я вот тоже не понимаю, какую ценность как певица имеет Лайма. Лучше бы продолжала и дальше своими конечностями дрыгать в "Юрас Перле"
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:13
      0
      Где же тут маразм? Вполне осознанное мнение, продиктованное собственными интересами, которые требуют отмежеваться от России и русских.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:24
        +3
        belay Где маразм?Я не буду напоминать про её заявление-мол,содержала весь Союз
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 20:41
          +3
          Не путайте маразм с манией величия.
          1. El Barto
            El Barto Сегодня, 21:18
            0
            Какая там мания величия? Просто очередная престарелая куннус стулта вылезла за денюжку Россию обкакать.
            Заплатили бы наши - хвалила бы
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:43
        +5
        Цитата: Андрей Москвин
        Вполне осознанное мнение, продиктованное собственными интересами, которые требуют отмежеваться от России и русских.

        Но деньги, зарабатывать в России. Где едим, там и какаем.
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 20:13
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Это мнение старой маразматички.Вот все,что надо знать о этом.Про неё стали забывать,вот и решила напомнить о себе

      Напомнила и... ?
      Некоторые общественные деятели уже призывают проверить, не нарушают ли подобные высказывания законодательство Российской Федерации и какие могут быть правовые последствия подобных слов, например, с точки зрения посещения нашей страны с концертами или продажи в ней альбомов, получения доходов от имущества при его наличии в российской юрисдикции.

      Обложить её доходы и её имущество персональными, десятикратными налогами и сама уберётся на свою истерическую родину !
    4. Labrador
      Labrador Сегодня, 20:23
      +5
      Вообще кто эта старая обезьяна?
      Помнится на старых фотах была похожая на нее мамочка латышского барделя...
      laughing
      1. sifgame
        sifgame Сегодня, 21:00
        +1
        Примерно так и есть вихляла задницей в варьете
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:31
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      Это мнение старой маразматички.Вот все,что надо знать о этом.Про неё стали забывать,вот и решила напомнить о себе

      Вспомнил слова Петра Краснова:
      "Вы можете оскорблять и издеваться в газетах над русским делом, над русским правительством, над русской армией — он смолчит. Но затроньте еврея — и посыпятся громы небесные — «погромная литература», «зоологические понятия», «гнет царского режима», и чего только не скажут в защиту гонимой расы..
      Я прошу извинения у читателя за употребление неудобопонятных слов, но наша интеллигенция так засорила ими чистый русский язык, что без них никак не обойдешься. Русский интеллигент, прежде всего сторонник своей партии. Он социалист-революционер, социалист-демократ, монархист, или, как принято говорить, сокращенно по буквам: эсэр, эсдэк, кадет и т.д., только потом, и то далеко не всякий интеллигент — он русский."
    6. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 20:59
      +1
      Современная(да то же самое было и при царе) российская ЛИБЕРАЛЬНАЯ богема, как слизняки - ползут туда, где теплее. Было выгодно - сидели в Москве и получали всевозможные гранты на: спектакли и кино, фестивали и тусовки. Как запахло жареным - дёрнули за бугор: там тоже грантов много. Теперь вот - соревнуются: кто круче выдаст НЕГАТИВНУЮ информацию о нашей стране, которая является их родиной. Хотя, РОДИНА для них - это слишком круто, правильнее сказать: страна, в которой они родились. crying
      Кстати, помнится, на старых фотах была похожая на неё мамочка - из дешёвого латышского борделя... lol

      Изменники, которые называют себя пацифистами - предают всё время. Начали они - с оправдания Власова, продолжили - сожалениями, что не сдали Ленинград и Москву, а то бы - "сейчас все жили в раю". Теперь, они за подачку, как и ранее(гранты от ВРАГОВ) - готовы продать и Родину целиком и даже мать родную, если и она - против. negative

      Свобода мнений должна быть. Но и должна быть - СОВЕСТЬ: не выступай против воюющих солдат, а если выступаешь - вон за пределы Родины НАВСЕГДА и - отказ от гонораров. По-моему, это просто... stop

      Ещё, избалованный БЛАТНОЙ СЫНОК Макаревич - плакался, что не повезло им, сумасшедшим сионистикам - с русским народом. "Люди со светлыми лицами", что с них взять!? angry
  3. Зефр
    Зефр Сегодня, 19:59
    +4
    А тыквы у нее на заднем плане имеют художественную ценность? И вообще, какая от них польза?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:37
      +3
      Цитата: Зефр
      А тыквы у нее на заднем плане имеют художественную ценность? И вообще, какая от них польза?

      В них можно высокохудожественно свистеть....
      А если гороху насыпать, то они высокохудожественно громыхают.

      Жене кто-то такую много лет назад подарил на 8 Марта (такой себе ещё подарок...). Дети спросили, что это такое и как с ней играть. Я присоветовал тогда малолетним сыну и дочерям насыпать в неё гороха. Они увлечённо громыхали на разные лады до тех пор, пока эта тыква не раскололась.
      Жены дома не было.
      Приехала, увидела - влетело всем... feel
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:00
    +4
    До чего же глупа, певичка.( Лучше бы она, пела. Умней выглядит.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:29
      +4
      Цитата: Андрей Николаевич
      До чего же глупа, певичка.( Лучше бы она, пела. Умней выглядит.

      Даже когда поёт - умнее не выглядит.
      Я как-то пробовал тексты её песен читать вне музыки - бредовая графомания на уровне стихов пятиклассниц, которые они друг другу пишут в специальные тетрадочки.

      Так что там можно говорить о чём угодно, кроме умного вида.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:00
    +10
    Мне лично кажется, что сама эта дамочка уже давным-давно никакой художественной ценности не имеет.. Впрочем - как и любой другой..
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:01
    +7
    Уже десятки лет, когда слышу "Лайма Вайкуле", почему-то в мозгу возникает "Лайка Квакала"... Стойкая такая идиосинкразия...
  7. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 20:01
    +7
    Долго думала как засветится,придумала,капец безмозглая.
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:02
    +7
    с точки зрения посещения нашей страны с концертами или продажи в ней альбомов, получения доходов от имущества при его наличии в российской юрисдикции.

    Какие могут быть концерты при таком отношении? А если есть имущество, то пора его реквизировать в пользу государства. Пусть сидит у себя в Латвии и там квакает. Тоже мне "великая певица"!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:22
      +2
      Егоза .....Какие могут быть концерты при таком отношении?

      Кому она здесь нужна ?. Пусть сидит у себя дома и разговаривает сама с собой.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:02
    +7
    А я считаю, что Вайкуле не имеет ни какой художественной ценности. Будем сносить? А на счет русского языка... пусть говорит, кто ж ей запрещает.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:02
    +6
    Эта старая " гудок" не в курсе что у нас памятники ставят не только в честь нашей Победы, но и в память безвести пропавшим.Кто нибудь возьмётся наконец за её косметические магазины в России ?Не хочет местная власть ,так надо будет сделать так чтоб покупателям было стыдно туда заходить.Законы позволяют.Пока только единицы борятся с этой нечестью облачённые властью.Но и на общественных началах ,народ тоже этих выводит на чистую воду.
    1. ANB
      ANB Сегодня, 20:17
      +4
      . Кто нибудь возьмётся наконец за её косметические магазины в России ?

      Ну так и опубликуйте название.
      Я первый запрещу жене там что-то покупать. Тем более альтернатив ну очень много.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 21:29
        0
        опубликуйте название.
        laimalux.pro Но они предусмотрительно снабжают салоны(b2b), а не торгуют широкой публике(b2c).
  11. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 20:03
    +6
    Лавры Байдена не дают покоя? Решила посоревноваться - у кого маразм крепче?
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:08
    +5
    Мнение престарелой портовой шлюxи конечно очень ценно. Как там у "классика", дамочка с пониженной социальной ответственностью, кажется.
  13. пушкарь
    пушкарь Сегодня, 20:10
    +8
    Вообще-то Вайкуле карьеру начала в ресторане "Юрас перле" (морской жемчуг или жемчужина моря), но не в качествен певицы или официального персонала. Там её и подцепил будущий министр культуры нынешней Латвии кунгс Паулс и вытащил на большую советскую эстраду.
    1. ANB
      ANB Сегодня, 20:19
      +2
      . подцепил будущий министр культуры нынешней Латвии кунгс Паулс и вытащил на большую советскую эстраду.

      Это ж сколько он принял?
      Она так и в молодости была очень нестандартной внешности.
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 20:26
        +2
        только латвийский министр культуры может столько выпить. старая вешалка. все, что не перепевала- бред какой-то. я всегда не выносил алкиных пи...в и прочую шло.....ь. если бы не способность хорошо .... фиг бы кто о ней узнал. не хочу никому навязывать своё мнение, но от этих товарищей нужно держаться подальше. болезни у них больно заразные
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 21:40
      0
      там её и подцепил будущий министр культуры нынешней Латвии кунгс Паулс
      А больше ничего он от неё не подцепил? Всё же группа риска...
  14. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:10
    0
    Латвийский подход нельзя России приватизировать День Победы, надо его запретить, а потом и забыть.
  15. Москаль 55
    Москаль 55 Сегодня, 20:11
    +4
    Сначала мы из артистов и спортсменов кумиров сделали. Типа, они во всем пример. А теперь их мнение даже в ВО приводим. А это мнение не более ценно, чем мнение сантехника или кухарки, т.к. в обсуждаемых вопросах артистоспортсмены также не обязаны разбираться (и не разбираются).
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:54
      +1
      Цитата: Москаль 55
      А это мнение не более ценно, чем мнение сантехника или кухарки

      А вот не надо кухарок и особенно сантехников(работал я некоторое время на этой стезе) сравнивать с "разивателями ротом". Про кулинарное искусство ничего не скажу, а чтобы спроектировать сантехнику в двухэтажном доме, когда заказчик свои хотелки оплачивает, но меняет спонтанно, нужно серьезное высшее инженерное. И чтобы нормально сделать, необходимо среднее специальное и дофига опыта работы.
  16. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 20:11
    +4
    В очередной раз вспомнил как в 90-е плакали о бедных притесняемых артистах.
  17. brodyaga
    brodyaga Сегодня, 20:12
    +3
    Неужели возраст так меняет людей? Нет просто гниль при воспитании вылазиет при критических моментах.
  18. К-50
    К-50 Сегодня, 20:14
    +3
    Певица Лайма Вайкуле обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка

    Вот не малолетка уже, а дура дурой! fool
    Что раньше мочала прои Союзе, когда деньгу зашибала на концертах? Могла бы там вякнуть про "приватизацию Победы". fellow
    Правда тогда бы все концерты были или "за колючкой" или по большим просьбам белых медведей. lol
  19. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:15
    +8
    Не понимаю, чего "тиражировать" подобные "новости" request Что сказала Алла, что думает Лайма - лично мне плевать на мнение как первой, так и второй (думаю и всем остальным тоже). Тоже мне авторитеты. Пусть себе "воняют" за кордоном, лишь бы в Россию их не пускали и кислород им у нас наглухо перекрыли - прекрасно обойдёмся без этого "бомонда"
  20. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:16
    +3
    Россия приватизировала День Победы и все на свете, все им принадлежит

    Можно во всем Россию обвинить, но вот факт запечатленный в мире, ни как нельзя убрать, флаг красный СССР, над поверженным Рейхстагом.
    Мадам, ка стыдно врать, когда вам 70 лет.
  21. mark1
    mark1 Сегодня, 20:16
    +2
    Сбрендила баушка... (знаю,знаю - и про смысловую нагрузку, и про мнение редакции)
  22. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 20:19
    +2
    Эту суку точно вскормили не молоком матери.Понять - память .честь.достоинство этой породии на человека не понять!
  23. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:19
    +4
    Не хотел по этому глупому поводу высказываться. Но...
    Крест на могиле тоже не имеет художественной ценности. Цветы возложенные к памятнику павшего солдата не имеют тоже. Интересно надгробие на её могиле будет иметь эту ценность? Если да, то для кого? Для русских точно не будет, после подобного высказывания.
    Надеюсь её надгробие снесут, могилу затопчут, а имя забудут. И никогда не возложат цветы. Если кто может - донесите ей мои пожелания
  24. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 20:21
    +2
    Вылезла из какой-то дыры-прибалтики и заявляет, что "День победы" вдруг не российский. Тогда ЧЕЙ он? )))
    А в заявлении про памятники - так вообще видится её "дремучесть, не образованность и низкий уровень культуры" - откуда такие "кадры" только берутся, одно слово: "артист", для которой на первом месте бабло.
  25. KLM77
    KLM77 Сегодня, 20:25
    +3
    Лайма, что ты без России? Просто ноль! На западе ты неизвестна, как и твоя страна, и всё твоё благосостояние, это заслуга СССР, который вытащил тебя с хутора и сделал известной певицей, и России, которая даёт тебе возможность зарабатывать и сегодня.
  26. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 20:30
    +3
    У таких людей, как Вайкуле, нет Родины, нет Памяти и нет Истории. Безмозглая личность не понимает, что благодаря этим солдатам она сама живет сейчас. И была бы она вообще, если бы не их героизм и самопожертвование.
  27. Ватервейс 672
    Ватервейс 672 Сегодня, 20:35
    +4
    Есть там и другие певцы, сын Вии Артмане - я отношусь к нему с большим уважением. Раньше в родной Латвии Каспарс Димитерс был очень популярен — его песни звучали на местном радио, концерты собирали залы. Теперь, в новой Латвии, о нём предпочитают не вспоминать. Зато имя Каспарса часто встречается в российских пабликах. Православный латыш, поэт, бард, сын любимой многими зрителями актрисы Вии Артмане, он всей душой с Россией. И за Россию.
  28. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 20:43
    +3
    Таланты некоторых любимцев эстрады советского периода сильно преувеличены. Особенно вокальные данные. Она относится к этой категории. Просто решила о себе напомнить, глупо нагадив тем, кому еще могла нравиться.
  29. космонафт
    космонафт Сегодня, 20:45
    +2
    ой блин,звезда и свет в окошке лайма что то там тявкнула.у меня под окном сейчас в данный момент дворняга Пальма с соседскими собаками на улице гораздо интереснее брешут.лучше бы про них написали,чем про эту лайму.тьфу на неё laughing
  30. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:46
    +2
    Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет

    А какую художественную ценность имеет это чучело? recourse
  31. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:52
    +1
    Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет

    - сказала Вайкуле.

    Это звуки ртом вайкуле не имеют никакой ценности вообще. Грязь одна. sad
  32. C-Real
    C-Real Сегодня, 20:55
    0
    Пусть приватизирует латвийских нацистов и успокоится.
  33. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 21:03
    0
    Скажем так. Все песни, давшие популярность
    этому персонажу, исполнялись по-русски.

    И, уверен, сейчас исполняются под караоке
    и в барах/на свадьбах.

    Убивать чужую историю - это делали неумные люди.
    Это непростительно и преступно.

    Но убивать свою историю, которая насквозь связана с русским
    языком и культурой - у меня в голову не умещается.
    Тебя Лайма, носил на руках весь Союз и эмигранты.

    Если все это стереть, останется Лайма-пенсионерка,
    ползающая на дачной грядке со своей подагрой и слабоумием.
  34. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 21:03
    0
    Ну, сказала, ну выступила. Что дальше-то? Тётка давно из себя ничего не представляет. А представляла ли? Ведь она "сама" всего добилась, по её мнению. Но время уходит. Многое забывается. Забывает и эта старая карга кому обязана.

    Мне очень жаль всех этих клоунов, которые всё ещё пытаются что-то навязать, как-то укусить, оскорбить всё, что связанно с Россией, её гражданами и историей. Никогда, ни у одной прибалтийской страны не было ни великой истории, ни великих деяний. Отдельно. Так, по мелочам... Вот и бесятся.

    Я даже не буду цитировать то, что она наговорила. Банально не интересно думать, что сказала какая-то заштатная певичка, которая до сих пор о себе слишком высокого мнения.

    От того, что кто-то из наших пытается её укусить в ответ ничего хорошего не будет. Просто оставьте "эту" в покое. Она сама захлебнётся собственным ядом.

    Не надо много слов, надо больше дела. Сказала? Пусть отвечает за свои слова. Её можно банально не пускать на территорию России. И всё. А больше в мире она никому не нужна.
  35. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:03
    +1
    В 1988 году у нас на борту корабля снимали очередной выпуск "Утренней почты". Корабль специально вышел в море и весь экипаж обеспечивал съемки. Среди артистов, участвующих в съемках, была и Лайма Вайкуле. Следуя флотскому гостеприимству гостей и в сауне офицерского состава попарили и накормили и налили. Помню как артисты искренне благодарили экипаж и Лайма в том числе.
    А сейчас, некоторые творческие люди, прежде всего в личных "шкурных" интересах, в унисон с нашими западными "партнёрами", высказывают антирусские и антисоветские "кричалки". Поэтому Лайма, проживая в антирусской Латвии, как обычный обыватель-приспособленец, говорит то, что обеспечит ей комфортное существование в этой стране. Всё очень просто, не более и не менее.
  36. михаил3
    михаил3 Сегодня, 21:04
    0
    певица отметила, что русский язык якобы принадлежит всему миру, а не России и ее населению.
    А ведь бабка права. Русский язык принадлежит русским. А у нас в стране ныне живут "россияне", которым он точно не принадлежит. Им ничего такого принадлежать в принципе не может. У "россиян" нет истории, "россияне" никаких побед никогда не одерживали, и ни на что в истории претендовать они не могут. Такая история...
  37. Million
    Million Сегодня, 21:07
    0
    Глупая баба!Да и песни у нее так себе,никогда себе в коллекцию не брал
  38. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:12
    0
    А кто эта дама? Чем заслужила чтоб в рф к её мнению прислушиватся стали?
  39. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 21:13
    -1
    Кобыла жравшая и пившая за счёт русских и благодаря советским солдатам памятники которым теперь не считает ,,художественной,,ценностью добилась в этой жизни чего то!Где б ты была курица ободранная! И где были б все эти,,калнынши,, и остальная блюющая ядом нечисть.Сучары умеющие стрелять только в спину,либо гавкать из за спины своих активов, мерзкая петушня добра не помнящая!
  40. Динго
    Динго Сегодня, 21:22
    +1
    У этой пациентки "Канатчиковой дачи"(с) совсеи "кукушка" улетела? А те, кто «был по другую сторону» и кого не успел утилизировать мой отец-фронтовик и его ребята - празднуют 8 мая "день памяти и скорби"...Памяти - что им очень повезло и их не превратили в навоз (вот пусть и помнят) и скорби - что для них все закончилось так бездарно и позорно...
    А победители празднуют 9 Мая - День Победы! Так что же мы у вас "приватизировали" ? Вот "помни и скорби" о своих "лесных братьях", нацистских бандитах, убожество...
    И памятники не трожь своими лапами...
  41. Стёпа
    Стёпа Сегодня, 21:22
    -1
    Чейто много комментариев о этой выхохули