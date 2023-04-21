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Западная пресса перечислила недостающее для контрнаступления ВСУ вооружение

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Западная пресса перечислила недостающее для контрнаступления ВСУ вооружение

Украина в настоящее время не располагает достаточным количеством вооружений и военной техники, необходимым для контрнаступления ВСУ. Такой вывод делает американское издание The New York Times, ссылаясь на появившиеся в открытом доступе якобы «секретные документы» американского министерства обороны.


Например, танки Abrams, даже если они прибудут к осени 2023 года на Украину, не успеют к началу контрнаступления. Американские военные считают, что для успешного контрнаступления Украина нуждается в 253 танках.

Но по состоянию на конец февраля 2023 года Украине обещали лишь 200 танков, из которых лишь 60 танков западного производства. Большая часть танков представляет собой советские машины, отремонтированные в Польше и других странах Восточной Европы.

Еще хуже ситуация с боеприпасами. Уже 1 марта 2023 года Украина располагала менее чем 10 тысячами американских 155-миллиметровых снарядов. Но такой запас снарядов закончится при интенсивном контрнаступлении за несколько дней. Компании, производящие боеприпасы в США и Европе, утверждают, что для удовлетворения потребностей Украины в снарядах потребуются многие годы работы.

Тем временем, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что танки Abrams, даже если они появятся на фронте, не смогут переломить ход боевых действий. По мнению генерала, появление танков американского производства окажет определенное влияние на ход боевых действий там, где они будут использоваться, но не изменит ситуацию в корне.

Таким образом, более всего Украине сейчас не хватает танков и артиллерийских снарядов. Но Запад покрыть ее потребности в этих видах военной техники и боеприпасов пока не в состоянии.
Использованы фотографии:
Министерство армии США / https://www.army.mil
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21 комментарий
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 20:08
    +11
    не стоит в это верить, только на свою разведку надо полагаться..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:12
    +2
    Абрамс уже на фото без нашлёпок на лбу башни .На нём уже радиоэлектронная система свой чужой ,сопряжённая с последним СУО- явно всу такой не поставят.Пришлось выполнить домашнее задание .Такая же штука стоит и на Бредлях.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:12
    +3
    Верить нельзя. Но всё же вопрос: 253 танка не маловато, чтобы дойти аж до Крыма?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:37
      +1
      возможо больше танков будет + были у укрров танки 250+ может быть деза может 500+ будет танков главное что бы у РФ разведка работала !
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:46
      0
      Тут наверно надо ставить вопрос по каким мостам и дорогам могут пройти эти тяжеловесы. Область применения наверно будет ограничена руслами рек. За них они как волки за красные флажки, не зайдут.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 21:36
      -1
      Танковая дивизия времён ВОВ, насколько её хватало??
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:20
    +5
    "Американские военные считают, что для успешного контрнаступления Украина нуждается в 253 танках."
    А ежели будет 252 танка, то успешного контрнаступления не состоится. Отменно пошутили! Куда там Петросяну.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:01
      -2
      Просто они подсчитали, что на ка-52 ставят по 12 вихрей, прикинули что за 20 вертолетовылетов танков станет на 240 меньше, но оставшиеся 13 доедут до Крыма и будет перемога
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 20:21
    +3
    Почти по Ильфу и Петрову: "Скажите Шура, честно, сколько вам нужно танков для полного счастья?". Важно лишь помнить, что получение Шурой на руки суммы, почти на порядок большей, ровным счетом ничего не изменило в его жизни! laughing
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:27
    +2
    Лучше бы баланс свели.... сколько отправили и сколько в действительности дошло.... или не дошло... а дошло и изчезло..... wassat и где деньги Зин??? wassat
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:51
      0
      Тут скорее идёт другая игра. Им надо вложится на столько, чтобы мы потратили больше. Стоит задача вогнать противника в большие траты чем ты. Ну и конечно разорить своих союзников которые фактически являюся конкурентами. ВПК США кажется уже начал получать космические прибыли!
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 21:42
      0
      Где танки, , зель?? [quote][/quote]
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:31
    +1
    Страны-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили ВСУ более 230 танков, а также тысячи единиц другой боевой техники и боеприпасов.

    Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин по итогам 11-й встречи формата "Рамштайн".

    "Всего за несколько месяцев эта Контактная группа поставила более 230 танков, более 1550 бронированных машин, а также другого оборудования и боеприпасов для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад", - отметил глава Пентагона.

    Он также подчеркнул, что, в частности, Соединенные Штаты ускорили сроки поставок в Украину танков Abrams, чтобы обеспечить ей большее количество бронетехники в ближайшие месяцы.


    Участники встречи в формате Рамштайн (более 50 стран) решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя".

    Об этом на брифинге по итогам встречи сказал министр обороны США Ллойд Остин.

    "В последующие месяцы мы будем увеличивать военную мощь Украины, а также мы будем проводить тренинги для украинских военных... Я уверен, что оборудование, которое в скором будущем в следующие месяцы, поступит в Украину, действительно даст ВСУ преимущество на поле боя", – сказал он.

    "Многие участники сегодняшнего заседания также поддержали предложение предоставления боеприпасов к ПВО и другому тяжелому вооружению", – сказал глава Пентагона.

    По его словам, представители Евросоюза выдвинули предложение по ускорению производства и поставок боеприпасов для Украины.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:41
    +1
    Кто то что то начинает понимать, поэтому заранее идут жалобные крики: они не готовы!
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:02
      0
      А может тут другое? Типа, сил у нас нет и мы готовы на мирные переговоры! На каких условиях? Да согласны на границу по линии фронта или по границам новых областей России! Это Победа России или её поражение? Что это даёт? Прекращение боевых действий. Вроде хорошо. Украина остаётся как государство без территориальных претензий. Тоже вроде неплохо. И что это даёт? Украина как мирное государство без территориальных претензий может подать заявку на вступление в НАТО. А нам это надо? В случае конфликта у нас тогда будет конфликт со всеми странами НАТО. По сути будет заложен фугас под будущее. Как такой взгляд на события?
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:42
    +5
    Танков у чубатых полно, Польша, Чехия, Словакия сплавили всё свои 72-ки и похожие на них, Чехи даже чужие отдали, Румыны свои 55-е, плюс неизвестно сколько из других стран, о чем не говорят, БМП у них хоть попой ешь + Броневики и колёсные танки от лягушатников.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:00
      -1
      Цитата: 75Сергей
      Танков у чубатых полно, Польша, Чехия, Словакия сплавили всё свои 72-ки и похожие на них, Чехи даже чужие отдали, Румыны свои 55-е, плюс неизвестно сколько из других стран, о чем не говорят, БМП у них хоть попой ешь + Броневики и колёсные танки от лягушатников.

      Ну и что? Толку все равно нет. А все потому что сало не привязали к каждому танку! Вот тогда бы пошли в наступление! За салом! )))
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 21:44
        0
        Цитата: Егоза
        За салом! )))

        Сало без горилки и соленых огурцов - деньги на ветер . wassat Но им видно скажут , что всего этого много в Крыму . laughing
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:03
      +1
      Немало польских и чешских танков уже сгорели
  10. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:49
    +1
    Все для фронта, все для победы....
    Банкиров сити и уолстрит.
    Чем отвеьит сингапур и гонконг? А шанхайские банкиры?
  11. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:05
    +1
    Странно, что больше двух тысяч танков когда было, то были отступления и потерьнеты. А теперь надо 250 танков чтоб перемочь. Наверно аналитики использовали данные независимых британских ориксов, которые посчитали что у РФ танков вообще не осталось по их данным.