Глава СБУ отчитался о борьбе с канонической православной церковью и арестах священнослужителей на Украине

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, подводя итоги деятельности своего ведомства в 2022 году отчитался о проведении комплекса "контрразведывательных мероприятияй в церковной среде, направленных на прекращение деструктивной деятельности пророссийски настроенных представителей духовенства", в ходе которых заведено 61 уголовное дело против священнослужителей канонической православной церкви.
Украинские суды вынесли семь приговоров священникам, еще 19 служителей церкви были лишены украинского гражданства. СБУ инициировала применение разного рода санкций в отношении 17 членов Украинской православной церкви, 250 священникам запретили въезд на украинскую территорию.
В 2022 году киевский режим организовал масштабнейшие в истории Украины репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви. Обвиняя священников и саму церковь в связях с российскими властями, представители местных властей в значительной части регионов Украины приняли указы, запрещающие какую-либо деятельность канонической православной церкви.
В украинском парламенте внесли законопроект, предполагающий фактический запрет УПЦ на всей территории страны. Вводятся санкции и заводятся уголовные дела против представителей духовенства, в домах священнослужителей, в монастырях и храмах проводятся обыски, в ходе которых сотрудники СБУ ищут доказательства "антиукраинской деятельности".
Вместе с этим, Баканов утверждает, что СБУ якобы придерживается принципов беспристрастности к деятельности представителей всех религиозных конфессии, а также "соблюдает положения украинской конституции, касающиеся равных прав всех граждан страны на свободу мировоззрения и вероисповедания".