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Глава СБУ отчитался о борьбе с канонической православной церковью и арестах священнослужителей на Украине

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Глава СБУ отчитался о борьбе с канонической православной церковью и арестах священнослужителей на Украине

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, подводя итоги деятельности своего ведомства в 2022 году отчитался о проведении комплекса "контрразведывательных мероприятияй в церковной среде, направленных на прекращение деструктивной деятельности пророссийски настроенных представителей духовенства", в ходе которых заведено 61 уголовное дело против священнослужителей канонической православной церкви.


Украинские суды вынесли семь приговоров священникам, еще 19 служителей церкви были лишены украинского гражданства. СБУ инициировала применение разного рода санкций в отношении 17 членов Украинской православной церкви, 250 священникам запретили въезд на украинскую территорию.

В 2022 году киевский режим организовал масштабнейшие в истории Украины репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви. Обвиняя священников и саму церковь в связях с российскими властями, представители местных властей в значительной части регионов Украины приняли указы, запрещающие какую-либо деятельность канонической православной церкви.

В украинском парламенте внесли законопроект, предполагающий фактический запрет УПЦ на всей территории страны. Вводятся санкции и заводятся уголовные дела против представителей духовенства, в домах священнослужителей, в монастырях и храмах проводятся обыски, в ходе которых сотрудники СБУ ищут доказательства "антиукраинской деятельности".

Вместе с этим, Баканов утверждает, что СБУ якобы придерживается принципов беспристрастности к деятельности представителей всех религиозных конфессии, а также "соблюдает положения украинской конституции, касающиеся равных прав всех граждан страны на свободу мировоззрения и вероисповедания".
Использованы фотографии:
Служба безопасности Украины
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10 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:33
    +2
    .отчитался о проведении комплекса "контрразведывательных мероприятияй в церковной среде,

    Я так и не понял... план выполнили, перевыполнили? what досрочно???? Душу дьяволу давно продали.......
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:52
      +1
      Цитата: Mouse
      Душу дьяволу давно продали.......

      С декабря 1991 года, по наши дни.
    2. Юра
      Юра Сегодня, 21:07
      0
      Передают церкви вот этим https://rutube.ru/video/b61b43130781b0c7703ce18356b7a9b8/
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 20:39
    0
    Вот ерундой какой-то занимаются. Делать что ль больше нечего? Кому от этих дурацких действий будет плохо в России или хорошо на Украине или Западе?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:06
      0
      Цитата: Тарелка
      Кому от этих дурацких действий будет плохо в России или хорошо на Украине или Западе?

      Не скажите. На Украине церковь имеет огромное влияние, придает людям стойкости, веру в победу. А что получит "Украина? ". Додумались выселенным монахам повестки в армию вручать. Только они ж и там молчать не будут. До конца. В этом СБУ просчиталось.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:20
        0
        Цитата: Егоза
        На Украине церковь имеет огромное влияние, придает людям стойкости, веру в победу.

        Если это так, то разгром церкви только им в минус и пойдёт. Ещё больше не понимаю смысла тогда. А повестки, наверняка, и так есть кому раздавать.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:43
    +4
    Желание грешников погибнет.
    Христос воскресе.

    Киев-русский, православный город.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:46
    +1
    Пора признать СБУ преступной организацией, каковыми были признаны гестапо, СД и СС.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:51
    +1
    За всю историю православия на Руси, церковь ещё никогда не знала такого гонения. Половцы,татары, турки, поляки, гитлеровцы и те так не рвали на куски православие, как это делает режим Зеленского, наследника Троцкого и Бандеры.
  6. El Barto
    El Barto Сегодня, 21:21
    0
    Им бы радоваться надо, что лишили hohляцкого гражданства - значит в ВСУ не загребут и в Артемовск не отправят