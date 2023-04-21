Военное обозрение
Войти Регистрация

Руководитель МАГАТЭ зафиксировал военные приготовления в районе Запорожской АЭС

14
Руководитель МАГАТЭ зафиксировал военные приготовления в районе Запорожской АЭС

В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Энергодаре (Россия, Запорожская область), были зафиксированы военные приготовления. Об этом заявил в своем комментарии в ежедневной сводке МАГАТЭ генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.


Как сообщает Гросси, он лично видел военные приготовления еще более трех недель назад, когда посещал атомную электростанцию. Сейчас сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, рассказывают о военных приготовлениях.

По словам представителей агентства, в районе атомной электростанции часто слышатся взрывы и звуки выстрелов. Иногда они слышатся совсем рядом со станцией, рассказывают сотрудники МАГАТЭ.

Я глубоко озабочен в связи с ситуацией на станции

- заявил Гросси.

Руководитель МАГАТЭ отметил, что его подчиненным один раз предлагали спуститься в бомбоубежище. Эта ситуация не может не настораживать, считает глава агентства по атомной энергетике. Гросси обратил внимание и на тот факт, что на Запорожской АЭС остается лишь четверть персонала, необходимого для обеспечения нормальной работы атомной электростанции. Администрация объекта занята поиском и наймом новых сотрудников, однако их подготовка потребует определенного времени, отмечает Гросси.

Отметим, что Россия неоднократно сообщала, в том числе и МАГАТЭ, о недопустимости провокаций ВСУ против столь важного и опасного объекта. Но украинские формирования продолжают обстрелы района АЭС, не считаясь с возможными рисками.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Maxim Gavrilyuk
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:45
    +2
    Пусть уж лучше занимается возвращением мальвинских ов-в в роднкю гавань.
    Слухач.
    Или... АлкаЧ?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:22
      +2
      Цитата: антивирус
      Слухач.
      Или... АлкаЧ?

      Я что-то пропустил?
      У нас Мессия на Землю спустился - калек исцеляет? Глава МАГАТЭ ВДРУГ прозрел и слух к нему вернулся.
      Мне до слепоты и глухоты пока далеко, но телефончик целителя можно? На старости лет вдруг пригодится.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 21:27
        +3
        Всё верно- приготовления есть! Иначе станцию захватят фашисты окраины!
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 21:46
        0
        Не стоит прибегать к таким целителям, нечисто там что-то
  2. Gado
    Gado Сегодня, 20:49
    +2
    Очередной шпион на большой должности. Ничего нового.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:57
    +4
    А кто стреляет он не понял? Или как обычно - непонятно кто, русские сами себя обстреляли, разместив свои войска неподалеку от АЭС?
  4. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 21:13
    +3
    Типичная политическая проститутка этот Гросси... Никак не может выговорить, кто ж именно производит обстрелы АЭС.
    Как там в "Поле чудес" было? Играл, угадал все буквы, но не смог назвать слово...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:25
      +2
      Цитата: NAF-NAF
      Как там в "Поле чудес" было? Играл, угадал все буквы, но не смог назвать слово...

      Сегодня весь день в новостях крутят, что министр образования США не смог дать определение, кто такая женщина, а Вы, Владимир, о сложном...
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:13
    -1
    "Я глубоко озабочен в связи с ситуацией на станции" (с)

    Господин Гросси явно проходил стажировку в российском МИДе )
  6. Napayz
    Napayz Сегодня, 21:17
    0
    Какие именно "военные приготовления", гросси_у_пиHдо0c0B_на_подсосИ?
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:19
    +1
    Гросси, когда я приезжал на аэм, то все сопровождавшие меня
    люди ходили там с оружием. Это однозначно приготавления к чему то. И я увидел там ба-ла-ла-йка, а это явный знак что военные чтото там уже приготовили, как увижу медведя, скажу что точно у них всё готово!)))
  8. МДП
    МДП Сегодня, 21:28
    +1
    У нас уже последний понял, что эти все международные организации работают против нас. Мало было работы ОБСЕ на Донбассе? Сколько людей погибло из-за их присутствия. Нет же, мы не такие, мы исполняем свои международные обязательства перед странами-врагами. Маразм конечно в решениях у нас не просто окреп, но стал основой внешней политики. Брежневская политика была куда грамотнее
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:40
    0
    Кто будет саркофаг строить? Уже решили?
    Днепр впадает в Черное море, а Черное море в Средиземное- бахнет и никому мало не покажется. Это не Тихий Океан на пол планеты, где Фукусима растворилась почти без последствий.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:45
    0
    Руководитель МАГАТЭ зафиксировал военные приготовления в районе Запорожской АЭС
    . Ничего не меняется... есть, есть в мире что то вечное, стабильное!!! Хочешь, что б было сделано как надо, ДЕЛАЙ САМ, ТОЛЬКО САМ!!!