Я глубоко озабочен в связи с ситуацией на станции

В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Энергодаре (Россия, Запорожская область), были зафиксированы военные приготовления. Об этом заявил в своем комментарии в ежедневной сводке МАГАТЭ генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.Как сообщает Гросси, он лично видел военные приготовления еще более трех недель назад, когда посещал атомную электростанцию. Сейчас сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, рассказывают о военных приготовлениях.По словам представителей агентства, в районе атомной электростанции часто слышатся взрывы и звуки выстрелов. Иногда они слышатся совсем рядом со станцией, рассказывают сотрудники МАГАТЭ.- заявил Гросси.Руководитель МАГАТЭ отметил, что его подчиненным один раз предлагали спуститься в бомбоубежище. Эта ситуация не может не настораживать, считает глава агентства по атомной энергетике. Гросси обратил внимание и на тот факт, что на Запорожской АЭС остается лишь четверть персонала, необходимого для обеспечения нормальной работы атомной электростанции. Администрация объекта занята поиском и наймом новых сотрудников, однако их подготовка потребует определенного времени, отмечает Гросси.Отметим, что Россия неоднократно сообщала, в том числе и МАГАТЭ, о недопустимости провокаций ВСУ против столь важного и опасного объекта. Но украинские формирования продолжают обстрелы района АЭС, не считаясь с возможными рисками.