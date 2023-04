Комплекс РЭБ «Тобол» и система Starlink. Реальные испытания или борьба за контракты

Антенна пользовательского терминала системы Starlink. Фото The Washington Post

Последние новости



Секретная разработка



Средство подавления



Тайное и очевидное

Российская промышленность активно занимается разработкой различных средств радиоэлектронной борьбы, и регулярно сообщается о появлении новых образцов такого рода, а также об их боевом применении. По данным зарубежной прессы, еще в прошлом году российская армия начала применять новый комплекс РЭБ 14Ц227 «Тобол». Утверждается, что с его помощью подавляют каналы спутниковой связи, используемые украинскими формированиями.О новой российской разработке и ее применении в рамках текущей Спецоперации 18 апреля сообщило американское издание The Washington Post. Информацию о «Тоболе» получили из секретных документов американского разведывательного сообщества, присутствующих в недавнем «сливе». Бумаги, на которые ссылается издание, датируются мартом 2023 г. Насколько правдивы эти данные, неизвестно. Однако утечка в целом и информация из нее закономерно привлекли внимание.Ссылаясь на документы Пентагона, TWP пишет, что в течение нескольких месяцев российская армия вела эксперименты с комплексом «Тобол». Их целью было нарушение работы системы спутниковой связи Starlink, используемой украинскими формированиями.За рубежом считается, что к настоящему времени в разных частях России построено семь стационарных комплексов «Тобол». Ближе всего к Украине расположены объекты в Подмосковье, Краснодарском крае и Калининградской области. Предполагается, что именно они были задействованы в Спецоперации.Как сообщается, эксперимент начался в сентябре 2022 г. Основной задачей являлось подавление спутниковой связи в районе г. Артемовск (укр. Бахмут). По плану, на опыты выделялось 25 дней. Однако фактически мероприятия продолжаются несколько месяцев. Какие результаты показал комплекс «Тобол», как идет эксперимент и почему его продлили, американская разведка не знает.Получив новые сведения, TWP обратилось к компании SpaceX, разработавшей систему Starlink, но та отказалась от комментариев. Впрочем, издание напоминает, что в прошлом году основатель компании Илон Маск неоднократно писал о попытках российский РЭБ воздействовать на каналы спутниковой связи. Угрозу удалось парировать при помощи обновления программного обеспечения средств «Старлинка».Также издание запросило комментарии военных ведомств США и Украины. Представитель Пентагона указал на важную роль спутниковой связи в украинских коммуникациях. Также он напомнил о намерении ведомства предоставлять киевскому режиму необходимые возможности, связанные со спутниками. При этом представитель США не ответил по существу. Украинский представитель, в свою очередь, заявил, что Киеву известно о российских попытках подавлять связь, и в связи с этим принимаются меры.Иностранная пресса пишет о комплексе РЭБ 14Ц227 «Тобол». Такая разработка действительно существует, и несколько подобных изделий даже доведено до эксплуатации. Однако в связи с особыми функциями и ролью комплекс до сих пор является секретным. В свободном доступе имеются лишь единичные упоминания, а также самые общие формулировки. Кроме того, часть доступных сведений происходит из иностранных источников, из-за чего возникают вопросы к их достоверности.Согласно доступным сведениям, опытно-конструкторская работа с шифром «Тобол» стартовала в начале прошлого десятилетия. Головным исполнителем была компания «Российские космические системы» (г. Москва). Также в зарубежных материалах упоминаются некоторые другие участники работ. Разработкой «Тобола» занимались организации ракетно-космической и радиоэлектронной отрасли. Подготовка проекта заняла несколько лет.Изделие 14Ц227 представляет собой сложный полноразмерный комплекс, для развертывания которого требуются капитальные сооружения. По другим данным, возможно контейнерное исполнение с необходимостью длительного и сложного развертывания на позиции. В десятых годах, параллельно с разработкой, шла подготовка строительства будущих объектов. К настоящему времени в разных районах страны построено не менее 6-7 комплексов «Тобол». Возможно, строительство будет продолжаться и в будущем.«Тобол» относится к сфере радиотехнических средств, но точные цели проекта до сих пор остаются неизвестными. Его классификация как комплекса РЭБ является предположительной и основывается только на косвенных доказательствах разной степени убедительности. Также предполагается, что комплекс должен решать задачи оборонительного характера и подавлять наступательные средства противника. Теперь же «секретные документы» американской разведки указывают на его собственные наступательные возможности.Официальная открытая информация о предназначении «Тобола», его возможностях и характеристиках отсутствует. В связи с этим иностранные специалисты высказывают свои оценки и прогнозы, сделанные на основе немногочисленных доступных данных. Предполагается, что комплекс РЭБ 14Ц227 «Тобол» способен решать разные задачи, в т.ч. самые сложные, причем с использованием новых принципов.Самая простая версия подразумевает использование компонентов «Тобола» для радиоэлектронного подавления космических аппаратов противника. В этом случае штатные или сторонние средства должны выявлять орбитальные цели и выдавать целеуказание комплексу 14Ц227. По этим данным комплекс ставит помехи, мешая спутнику-цели принимать сигнал с Земли.Согласно другому предположению, «Тобол» может подавлять не только восходящие сигналы. В этом случае комплекс должен улавливать сигнал спутника, посланный к наземному объекту, и посылать соответствующую помеху. Этот сигнал отражается от тропосферы и уходит к наземной цели, из-за чего она не может принять данные с орбиты.Третий вариант предусматривает использование комплекса РЭБ в качестве средства защиты – на случай радиоэлектронной атаки наших космических аппаратов. В таком режиме комплекс 14Ц227, сам или при помощи сторонних средств, должен ловить и обрабатывать вражескую помеху, направленную на спутник. Затем он посылает к спутнику «обезвреживающий» сигнал, и две помехи взаимоуничтожаются.Вполне возможно, что крупный и тяжелый комплекс в стационарном исполнении имеет все три режима – или даже больше. Кроме того, размещение в капитальных сооружениях позволяет повысить тактико-технические характеристики. Благодаря этому даже ограниченное число развернутых комплексов может контролировать все рубежи страны и прилегающую территорию.Какая из версий соответствует действительности, неизвестно. Официальные сведения такого рода отсутствуют, а зарубежные специалисты не могут точно определить ответ на этот вопрос. Кроме того, могут вызывать сомнения и сами новости о применении в Спецоперации комплекса или комплексов «Тобол».Комплекс 14Ц227 «Тобол» представляет очевидный интерес, но о нем почти ничего неизвестно, а получить информацию не представляется возможным. В то же время, иностранные публикации об этом изделии не менее интересны – как сами по себе, так и с точки зрения содержащегося в них подтекста.Согласно последним сообщениям от издания The Washington Post, ссылающегося на американскую разведку, Россия создала новый комплекс РЭБ. Его решили испытать в рамках Спецоперации на Украине, но такой эксперимент серьезно затянулся, а подавить выбранную цель в виде системы Starlink не удалось. При этом подробности проведенных мероприятий не приводят, но пытаются определить, насколько «Тобол» опасен для иностранных спутников.Похоже, заграничная пресса пытается убедить читателя в том, что Россия придумала и воплощает очередной зловещий план. Так, она создала комплекс РЭБ, способный угрожать спутникам и передовым разработкам в области связи. Однако испытания такого комплекса провалились, а система «Старлинк» после небольшого обновления продолжает работу. Кроме того, на уровне намеков продвигают идею о необходимости защиты космической группировки от угроз наподобие изделия 14Ц227.Особый вид этой ситуации придает тот факт, что она основывается исключительно на неких «секретных документах» сомнительного происхождения. Однако это обстоятельство не мешает продвигать идеи о радиоэлектронной угрозе со стороны России и необходимости принятия мер, а также намекать на превосходство собственных разработок.Вполне вероятно, что недавняя статья в The Washington Post появилась не для информирования читателей, а в качестве замаскированного сигнала определенным лицам и структурам. Если сигналы такого рода станут массовыми и их заметят адресаты, может начаться разработка американского ответа российскому «Тоболу». И тогда станет ясно, кто мог быть инициатором и выгодоприобретателем от новой «сенсации».