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Губернатор Курской области показал фотографии остатков сбитого пограничниками украинского беспилотника

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Губернатор Курской области показал фотографии остатков сбитого пограничниками украинского беспилотника

На территорию Российской Федерации опять залетел украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.


БПЛА ВСУ был обнаружен военнослужащими Пограничной службы ФСБ России в Курской области, на окраине населенного пункта Гуево. Расстояние до российско-украинской границы от места обнаружения беспилотника составляет всего 500 метров.

Пограничники открыли стрельбу по летательному аппарату из стрелкового оружия и вскоре сбили его. В результате падения фрагментов беспилотника пострадавших и разрушений не зафиксировано.


На фотографиях, опубликованных губернатором региона, мы видим «жалкие остатки» украинского беспилотника. Глава региона также подчеркнул, что это – «все, что осталось от беспилотника».


Между тем, утром губернатор Старовойт сообщил, что в районе села Гуево в Суджанском районе Курской области украинский беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал гражданский трактор-погрузчик, который работал на строительстве фортификационных сооружений. Беспилотник повредил строительную машину, водитель трактора, к счастью, не пострадал.


Отметим, что украинские формирования осуществляют регулярные провокации в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областей России с использованием беспилотных летательных аппаратов. Например, в Брянской области с их помощью пытались неоднократно атаковать здания районных военных комиссариатов и отделений внутренних дел.
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3 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:15
    0
    Молча развожу руки.
    Знаю что коротко, но что тут скажешь...
  2. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 21:24
    0
    Странная новость. Они десятками летают и их регулярно сбивают. Новостей других что ли нет? Вон Стрелков свой список интересных вопросов опубликовал.
  3. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 21:26
    0
    Глава компании Е. Пригожин сообщил что сын Д. Пескова 33-летний Николай Песков отслужил рядовым артиллеристом.
    «Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек - Д.С. Песков, в своё время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришёл и сказал - "забери его простым артиллеристом".
    Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на "Урагане"»
    Часть жизни он провел на Западе, ранее служил «срочку» в РВСН.

    Интересная инфа однако