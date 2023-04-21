Губернатор Курской области показал фотографии остатков сбитого пограничниками украинского беспилотника

На территорию Российской Федерации опять залетел украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
БПЛА ВСУ был обнаружен военнослужащими Пограничной службы ФСБ России в Курской области, на окраине населенного пункта Гуево. Расстояние до российско-украинской границы от места обнаружения беспилотника составляет всего 500 метров.
Пограничники открыли стрельбу по летательному аппарату из стрелкового оружия и вскоре сбили его. В результате падения фрагментов беспилотника пострадавших и разрушений не зафиксировано.
На фотографиях, опубликованных губернатором региона, мы видим «жалкие остатки» украинского беспилотника. Глава региона также подчеркнул, что это – «все, что осталось от беспилотника».
Между тем, утром губернатор Старовойт сообщил, что в районе села Гуево в Суджанском районе Курской области украинский беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал гражданский трактор-погрузчик, который работал на строительстве фортификационных сооружений. Беспилотник повредил строительную машину, водитель трактора, к счастью, не пострадал.
Отметим, что украинские формирования осуществляют регулярные провокации в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областей России с использованием беспилотных летательных аппаратов. Например, в Брянской области с их помощью пытались неоднократно атаковать здания районных военных комиссариатов и отделений внутренних дел.