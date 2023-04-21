Генсек НАТО назвал условия для «победоносного» контрнаступления ВСУ

Украинские войска могут добиться успеха в контрнаступлении в том случае, если командование найдет подходящий момент для его проведения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой прессе.
На вопросы журналистов руководитель Североатлантического альянса ответил после прошедшей сегодня на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ очередной встречи министров обороны стран-участниц Контактной группы по вопросам военной помощи Украине. Как заявил Столтенберг, если украинские войска перейдут в контрнаступление в «подходящий момент», то оно может стать «победоносным».
Также генсек НАТО заявил, что в альянсе многие страны верят в способность Украины добиться успехов в боевых действиях. Важнейшим условием успеха он назвал «невероятную» по своим масштабам военную помощь со стороны западных государств, в первую очередь – членов Североатлантического альянса.
Поскольку Столтенберг общался с немецкими журналистами, он отметил, что Германия играла ключевую роль в оказании военной помощи Украине, включая передачу танков, боевых машин пехоты, артиллерийских орудий и средств противовоздушной обороны.
Между тем, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, характеризуя поставки танков на Украину, отметил, что даже американские танки Abrams не в состоянии кардинальным образом изменить ход боевых действий, хотя и могут оказать определенное влияние на оперативную обстановку на отдельных участках фронта.