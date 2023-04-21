Военное обозрение
Войти Регистрация

Генсек НАТО назвал условия для «победоносного» контрнаступления ВСУ

7
Генсек НАТО назвал условия для «победоносного» контрнаступления ВСУ

Украинские войска могут добиться успеха в контрнаступлении в том случае, если командование найдет подходящий момент для его проведения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой прессе.


На вопросы журналистов руководитель Североатлантического альянса ответил после прошедшей сегодня на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ очередной встречи министров обороны стран-участниц Контактной группы по вопросам военной помощи Украине. Как заявил Столтенберг, если украинские войска перейдут в контрнаступление в «подходящий момент», то оно может стать «победоносным».

Также генсек НАТО заявил, что в альянсе многие страны верят в способность Украины добиться успехов в боевых действиях. Важнейшим условием успеха он назвал «невероятную» по своим масштабам военную помощь со стороны западных государств, в первую очередь – членов Североатлантического альянса.

Поскольку Столтенберг общался с немецкими журналистами, он отметил, что Германия играла ключевую роль в оказании военной помощи Украине, включая передачу танков, боевых машин пехоты, артиллерийских орудий и средств противовоздушной обороны.

Между тем, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, характеризуя поставки танков на Украину, отметил, что даже американские танки Abrams не в состоянии кардинальным образом изменить ход боевых действий, хотя и могут оказать определенное влияние на оперативную обстановку на отдельных участках фронта.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. MaikCG
    MaikCG Сегодня, 21:36
    +4
    Армия Венка готова, осталось подобрать момент... ага-ага.
    А если ошибутся с временем, то шо? Мушку спилили.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 21:52
      +1
      Та они уже в интернете наступают вовсю, без всяких условий.
  2. литий17
    литий17 Сегодня, 21:45
    +1
    Тяжковато моим земам! Смысл всех этих призывов-приказов один, вперед и сдохните! Как обычно мы будем виноваты, фюреры уже начали смываться.... Ну а для нас только победа, выбора нет!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:47
    +1
    Украинские войска могут добиться успеха в контрнаступлении в том случае, если командование найдет подходящий момент для его проведения.
    . Вот это МЫСЛЬ, выдал, вот это мыслитель!!!
    Слов нет, только... вот они ТУПЫЕ!
  4. Roust
    Roust Сегодня, 21:47
    +1
    Особого часа нацистам ждать не треба, ибо ворота в ад, в вотчину бандеры, всегда открыты.
  5. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 21:48
    0
    Украинские войска могут добиться успеха в контрнаступлении в том случае, если командование найдет подходящий момент для его проведения.


    НАТО планирует поставить ещё и Хрустальные шары для нужд ГенШтаба ВСУ?..
  6. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 21:48
    0
    Да уж по тому как распиарили это контрнаступление это будет нечто из ряда вон. Или пан или пропал. Если всукам удастся развить успех то запад ещё больше и ещё смертоноснее поставит оружие, а если наступление не удастся дни всего "квартала 95" сочтены кураторы им этого не простят.