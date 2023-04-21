Евгений Пригожин: Сын пресс-секретаря президента России служил артиллеристом в ЧВК «Вагнер»

Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: «забери его простым артиллеристом»

Мало кто об этом знает

Некоторые дети представителей российской элиты уже получили опыт участия в реальных боевых действиях в зоне специальной военной операции. Например, сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, служил простым артиллеристом в одном из подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин в интервью военному корреспонденту Александру Симонову, которое опубликовано в Telegram-канале «Позывной Брюс».Что повлияло на молодого человека, неизвестно. Но, как рассказывает Пригожин, отслужил сын Пескова в артиллерийском подразделении «вагнеровцев» абсолютно нормально.- рассказал Пригожин.Основатель ЧВК подчеркнул, что сын Пескова служил на РСЗО «Ураган», «по колено в грязи». Других подробностей о службе сына официального представителя главы российского государства Евгений Пригожин не сообщил.- подчеркнул Пригожин.Из опубликованных ранее в СМИ материалов известно, что сын Пескова Николай в свое время проходил срочную военную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Затем ряд оппозиционных пабликов сообщал, что он якобы отказался приходить в военкомат во время мобилизации, но тогда под видом сотрудника военкомата ему звонили пранкеры.