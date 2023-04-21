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Евгений Пригожин: Сын пресс-секретаря президента России служил артиллеристом в ЧВК «Вагнер»

57
Евгений Пригожин: Сын пресс-секретаря президента России служил артиллеристом в ЧВК «Вагнер»

Некоторые дети представителей российской элиты уже получили опыт участия в реальных боевых действиях в зоне специальной военной операции. Например, сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, служил простым артиллеристом в одном из подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин в интервью военному корреспонденту Александру Симонову, которое опубликовано в Telegram-канале «Позывной Брюс».


Что повлияло на молодого человека, неизвестно. Но, как рассказывает Пригожин, отслужил сын Пескова в артиллерийском подразделении «вагнеровцев» абсолютно нормально.

Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: «забери его простым артиллеристом»

- рассказал Пригожин.

Основатель ЧВК подчеркнул, что сын Пескова служил на РСЗО «Ураган», «по колено в грязи». Других подробностей о службе сына официального представителя главы российского государства Евгений Пригожин не сообщил.

Мало кто об этом знает

- подчеркнул Пригожин.

Из опубликованных ранее в СМИ материалов известно, что сын Пескова Николай в свое время проходил срочную военную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Затем ряд оппозиционных пабликов сообщал, что он якобы отказался приходить в военкомат во время мобилизации, но тогда под видом сотрудника военкомата ему звонили пранкеры.
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57 комментариев
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  1. sedoj
    sedoj Вчера, 22:18
    +18
    сын Пескова служил на РСЗО «Ураган», «по колено в грязи».

    Ну что сказать - молодец!
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 22:20
      +8
      Цитата: sedoj
      сын Пескова служил на РСЗО «Ураган», «по колено в грязи».

      Ну что сказать - молодец!

      Сыну плюс, и бате тоже yes
      1. dnestr74
        dnestr74 Вчера, 22:26
        -9
        Да ну...батя то и в СВО уже сгонял?,,,,,,,,,
        1. dnestr74
          dnestr74 Вчера, 22:50
          -4
          Ну что за минусует? За таракана обидно?
          1. Egeny
            Egeny Вчера, 23:20
            +1
            ...ну не знаю, "свежо предание, но верится с трудом"

            Папа Карло... какой-то..
      2. RealPilot
        RealPilot Вчера, 23:18
        +2
        Например, британский принц Гарри летал на "Апаче" в боевой обстановке множество раз, стрелял и уничтожал противника. Естественно, его берегли, в рискованные места не бросали. Опытный экипаж, особая эскадрилья.
        Аналогично, вероятно, и с сыном Пескова. На "Урагане" - это не штурм.

        При этом парня можно похвалить! И отца за это тоже. Боевой опыт получен, мужчина показал себя, не прятался в московских барах и клубах...
        Служил без нареканий. Похвально! Все бы так.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Вчера, 22:28
      +1
      Скажите, вы серьезно верите в эту сказку?))) Серьезно считаете,что он хоть как то рядом от передовой был, ну честно?!
      Как там 4 депутата Госдумы рвавших на себе тельняшки и обещавшие отправиться на фронт ?
      А как там суперартиллерист Милонов, рассказывающий о том, как его заставляли ежедневно уничтожать противника?
      Губернатор какой то грозился уйти в СВО...долетел до Москвы и сразу обратно через сутки )))
      Кстати, а как понять "служил"? Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))
      - а что, так можно было????
      laughing laughing laughing
      1. Тарелка
        Тарелка Вчера, 22:34
        +12
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Кстати, а как понять "служил"? Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))

        Там же на полгода вроде контракты заключали. Уже 2 раза по полгода с начала СВО прошло и уже третий раз идёт. Все возможности были.
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Вчера, 22:43
          -5
          Коллега, вы уж извините, но:
          1. Просто ржу....как "новости" так и аргументации секты свидетелей детей властных родителей в СВО.
          2. Думал, что после "Каскада" эту тему перестанут разыгрывать, но нет, реально так и пытаются сову на глобус натянуть.
          3. И, кстати,а почему ЧВК, а не мобилизация...
          Ну да то такое. Верить или нет - дело каждого. И право каждого.
        2. kulinar
          kulinar Вчера, 22:51
          -3
          Цитата: Тарелка
          Цитата: ЦитатаЛаврова
          Кстати, а как понять "служил"? Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))

          Там же на полгода вроде контракты заключали. Уже 2 раза по полгода с начала СВО прошло и уже третий раз идёт. Все возможности были.

          Возможности были.
          А Станиславский вечен!
          Пиар для кремлёвского таракана. Не более.
          Вагнер это профессионалы. И даже ЗК набирали выборочно. А это что? Какой он действующей специалист?
      2. -Paul-
        -Paul- Вчера, 22:36
        +6
        Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))
        - а что, так можно было?

        ЧВК вроде не армия. Контракт закончился - свободен.
        1. kulinar
          kulinar Вчера, 22:53
          -5
          Цитата: -Paul-
          Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))
          - а что, так можно было?

          ЧВК вроде не армия. Контракт закончился - свободен.

          А контракт захотел,подписал?
          Может нужно соответствие?
      3. Bingo
        Bingo Вчера, 22:39
        +3
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Кстати, а как понять "служил"? Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))

        Про добровольцев не слышали? В т.ч. на контрактной основе, причем не обязательно от Минобороны?
      4. Светлан
        Светлан Вчера, 22:44
        +7
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Скажите, вы серьезно верите в эту сказку?))) Серьезно считаете,что он хоть как то рядом от передовой был, ну честно?!


        Из этих двоих как Пригожин и ЦитатаЛаврова, я больше доверяю Пригожину.

        А его интервью или скажем ролик с ним, появилось часа полтора назад. Всем рекомендую посмотреть его вначале целиком, и лишь после участвовать в его обсуждении.
        В телеграм каналах оно есть.
      5. topol717
        topol717 Вчера, 22:44
        +3
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Кстати, а как понять "служил"? Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))
        ЧВК - это заключаешь контракт, хоть на месяц хоть на 3 хоть одну неделю.
        Я не знаю что там предлагет Вагнер ,но у меня очень дальний родственник, пошел добровольцем ровно на 3 месяца. Все 3 месяца ремонтировал БТРы не далеко от передовой. Сейчас вернулся, был зимой, говорит летом пробыл бы и 9 месяцев ,но зимой уже не может ему 50 в этом году будет. Скорее всего в июне до октября опять пойдет добровольцем.
      6. kapitan92
        kapitan92 Вчера, 22:50
        -5
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Скажите, вы серьезно верите в эту сказку?)))

        good laughing
        Действительно похоже на "сказку."
        Пескову "очки" нужны, метит в МИД , вместо Лаврова.
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Кстати, а как понять "служил"? Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))

        Минимальный срок контракта у "музыкантов" 6 месяцев.
        Все это было в "страшной тайне"! lol
        Скоро узнаем, что сын "димона" тоже в артиллеристах был, да и детишки депутатов все там "отметились".
        В инете "куча" фото и видео принца Гарри в Афганистане, я уж не знаю, как он там воевал, но фото материала из Афгана достаточно.
        Будем ждать от Пригожина документального подтверждения его слов.
        1. mann
          mann Вчера, 23:40
          -1
          В инете "куча" фото и видео принца Гарри в Афганистане, я уж не знаю, как он там воевал, но фото материала из Афгана достаточно.
          А было хоть одно фото опубликовано во время службы?
          Просто вопрос.
      7. Aleksandre
        Aleksandre Вчера, 22:55
        -3
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Скажите, вы серьезно верите в эту сказку?))) Серьезно считаете,что он хоть как то рядом от передовой был, ну честно?!

        Не тот ли это "господин Письков", которого пранкеры натянули в период мобилизации ?
        Впрочем, тот момент уже забыт всеми хомячками, им выдана новая версия, красивая, вон как восторженно минусуют...
      8. mann
        mann Вчера, 23:03
        +3
        Кстати, а как понять "служил"? Захотел - пришел, захотел - дембельнулся?))
        Даже,если он на экскурсию к "музыкантам" приезжал,все равно "уважуха"! И отцу и сыну!
        Вижу,тех,кто это одобрил,нещадно минусуют.Мне не привыкать против течения и на минусы плевать,но хотелось бы логику минусаторов понять.Вы не верите или что-то другое? По мне Пригожин не будет позориться подобным враньем,не такой человек...
        И вообще,в кои то веки человек из власти совершил достойный поступок,сыном рискнул...давайте будем справедливы...
      9. Маркони41
        Маркони41 Вчера, 23:09
        +6
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Скажите, вы серьезно верите в эту сказку?

        Пока ещё никто не ловил Пригожина на лжи.
      10. MinskFox
        MinskFox Вчера, 23:29
        +1
        А вам с дивана видней кто где "служил"? Тут на сайте много критиков/нытиков с дивана, на деле вы ноли без палочки. И, да, Пригожину я верю, тому который не продюсер.
      11. al3x
        al3x Вчера, 23:33
        0
        Милонов, как истинный воин разбомбил вейпшоп, даже обещал, что его собака заминирует все подходы в данное заведение. Фрик с депутатским мандатом это просто жесть.
      12. Юра
        Юра Вчера, 23:42
        0
        media=https://dzen.ru/b/ZELimxQdwHh_aL10?share_to=link Тут прямая речь.
      13. GUSAR
        GUSAR Вчера, 23:51
        0
        Ты проснулось? Здравствуй, короткий комментарий
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:53
      +7
      Мне снился нынче страшный сон,
      И в нём я видел очень ярко,
      Сын Жириновского солдат,
      А дочь Лаврова санитарка.

      Вот с автоматами бегут,
      Две дочки Путина в атаку,
      И нажимая на курки,
      Кричат:"За Родину и папу!"

      Тут танк горящий на боку,
      А в нём Медведева сынок,
      И дочь отважного Шойгу,
      Его достав несёт в медблок.

      Зюганов внук, Зюганов сын,
      Наследник Матвиенко Вали,
      Всё как один пошли на фронт,
      Чтоб братья в НАТО не вступали.

      Бегут в строю Ковальчуки,
      И Ротенберги с ними рядом,
      И рвется Миллер на прорыв,
      Во фланг с газпромовским отрядом.

      Открыл глаза, потом закрыл,
      Что за фантастика творится?
      Наверно зря смотрел ТВ,
      Вот мне подобное и снится.
  2. ЛМН
    ЛМН Вчера, 22:19
    +2
    Вот это уже интересно. Ждём комментариев с обвинениями Пригожина.
    1. Тарелка
      Тарелка Вчера, 22:31
      +2
      Да, будет интересно почитать завтра комментарии. Имею предположение, сгенерируется их тут в ближайшие сутки О-О-ОЧЕНЬ много! laughing
      Впрочем, спустя секунду после отправки комментария добавлю, что на момент написания тенденция вялая. Даже удивительно.
      1. ЛМН
        ЛМН Вчера, 23:13
        +1
        Цитата: Тарелка
        Да, будет интересно почитать завтра комментарии. Имею предположение, сгенерируется их тут в ближайшие сутки О-О-ОЧЕНЬ много! laughing
        Впрочем, спустя секунду после отправки комментария добавлю, что на момент написания тенденция вялая. Даже удивительно.

        Так разрыв шаблона..в себя приходят.
    2. fif21
      fif21 Вчера, 22:45
      +2
      Цитата: ЛМН
      Вот это уже интересно. Ждём комментариев с обвинениями Пригожина.

      В чем его обвинять ? Во вранье не замечен . Поэтому и уважают бойцы . И Песков красавчик - сын срочную служил , у "Вагнеров" работал , правильный отец . hi
      1. ЛМН
        ЛМН Вчера, 23:24
        +2
        Цитата: fif21
        Цитата: ЛМН
        Вот это уже интересно. Ждём комментариев с обвинениями Пригожина.

        В чем его обвинять ? Во вранье не замечен . Поэтому и уважают бойцы . И Песков красавчик - сын срочную служил , у "Вагнеров" работал , правильный отец . hi

        Как в чём?В любой статье где упоминается Песков и где не упоминается тоже,тебе расскажут ,что это продавшийся Западу человек,разрушающий РФ,со всеми детьми которые проживают там же.А тут такая новость,сын на СВО..определённо такого быть не может.А значит,Пригожин тоже продался..
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 22:25
    +3
    Уй... Прямо слышу бой свиной головой в литавры и эхо "вывсевретиииии"
  4. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Вчера, 22:27
    +7
    На данный момент Пригожин пользуется лично у меня самым большим доверием к сказанным им словам. От кого то другого я бы усомнился, но ему верю. Тем более Песков не тот человек от которого что то зависит. Так, говорящая голова и реальной власти у него нет. А Пригожин в лизоблюдстве к власть имущим замечен не был.
    1. dnestr74
      dnestr74 Вчера, 22:55
      0
      А что зависит от Пескова? Насколько он так успешен ,что может себе позволить такие расходы?
      1. Юра
        Юра Вчера, 23:14
        0
        Цитата: dnestr74
        А что зависит от Пескова? Насколько он так успешен ,что может себе позволить такие расходы?
        Расходы? Какие и на что?
    2. Замира
      Замира Вчера, 23:41
      -1
      Цитата: Сергей Образцов
      А Пригожин в лизоблюдстве к власть имущим замечен не был.

      Цитата: Neo-9947
      Пригожин во лжи замечен не был.

      Цитата: Маркони41
      Пока ещё никто не ловил Пригожина на лжи.

      Цитата: fif21
      Во вранье не замечен .


      Всё когда-то бывает в первый раз... wink
      Или:
      Сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. wink
      И почему бы с такой-то безупречной репутацией не открыть"прачечную" для ургантообразных "патриотов"?. laughing
      Ведь наверняка дело прибыльное...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:27
    +2
    Что деятся! Такой козырь у противников команды Путина В.В выбили ,а у Пригожина может ещё не один такой чей-то сын Родину защищает.Молодец ,значит человек определился с кем он и за кого.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 00:01
      -1
      Цитата: tralflot1832
      у Пригожина может ещё не один такой чей-то сын Родину защищает.

      Угу... Мы имеем шанс увидеть воочию, как будут со скоростью звука размножаться "дети лейтенанта Шмидта" с известными всем фамилиями.
  6. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 22:31
    +4
    если это так я забираю свои не хорошие слова в этот адрес ,для меня это шок
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 22:34
    -1
    Вы меня конечно извините, но ведь Рогозин тоже воевал на передке, а ранение получил при приеме пищи в ресторане. Ой, сори, у полевой кухни.
    1. fif21
      fif21 Вчера, 22:54
      0
      Цитата: Старый Хрен
      Вы меня конечно извините, но ведь Рогозин тоже воевал на передке, а ранение получил при приеме пищи в ресторане.

      Вот Вы язва laughing Ранение можно получить и при падении в туалете laughing Работа на " передке" это поступок достойный уважения , но оценка человека , это баланс слов и поступков . hi
    2. МБРШБ
      МБРШБ Вчера, 23:19
      0
      но ведь Рогозин тоже воевал на передке

      Интересно, что канал Рогозина в телеге называется РОГОЗИН НА ФРОНТЕ -- именно крупными буквами :)
  8. Комментарий был удален.
    1. Светлан
      Светлан Вчера, 22:46
      -2
      Вот именно. Сказать можно всё что угодно, и этим ты тут и занимаешься
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Вчера, 22:49
      +5
      Цитата: AlexKruglov1976
      А сказать можно всё, что угодно.

      Точно. Кто сказал, что Земля круглая? Врут. Я лично не видел, на мой взгляд она плоская. wassat
      А серьезно, при любом высказывании в первую очередь смотришь на личность сказавшего, заслуживают его слова доверия или нет.
      Пригожин во лжи замечен не был.
      Вроде под Новый Год он говорил, что Артемовск в апреле примерно возьмут.
      Не верилось. Слишком долго.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 22:55
        +2
        Цитата: Neo-9947
        Пригожин во лжи замечен не был.

        Вот это точно. А то, что сын Пескова пошел к Пригожину, а не в армию...видать к Вагнеру больше доверия у него.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 22:57
      +2
      Доказательств нет, но и на вранье Пригожина до сего дня вроде не ловили. И если говорит "по колено в грязи", то наверное в курсе службы пацана. Да и странно было бы на его месте не интересоваться, как там проходит служба у сына не самого рядового пресс-секретаря.
  9. spirit
    spirit Вчера, 22:38
    -2
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  10. dfg
    dfg Вчера, 22:40
    +3
    В комментариях написать можно все что угодно но Пригожин руководитель чвк а местные комментаторы нет )) и уж конечно куда уж слову Пригожина против слов комментаторов))
  11. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:40
    -1
    Круто! Уважение сыну Пескова! И комментарий коротковат.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:54
    +3
    Пригорает у некоторых от слов Пригожина. Недоверчивые вы наши. Конечно, кто такой Пригожин? То ли дело анонимные пеЙ сатели на ВО, у этих каждое слово гранитная глыба. Бу-га-га. Особенно веришь м ра з.те цип сош ной, потихоньку набрасывающей на сайте.
  13. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Вчера, 22:56
    +3
    А с какой целью сделано это сообщение?
    1. spirit
      spirit Вчера, 23:05
      0
      Вип клиент,оглашение входит в услугу)Это бурда для внутренней публики.Напомню Вагнер в той же США признан террористической организацией со всеми вытекающими.И сыночек Пескова любитель Теслы и всего заподного вряд ли планирует куковать всю жизнь в России и откреститься от этого заявления сразу при пересечении границы.Думаю его "хитрый" папаня это прекрасно понимает.
  14. Bulrumeb
    Bulrumeb Вчера, 22:56
    +3
    Это тот самый, который при мобилизации сказал, что будет решать вопрос с призывом на другом уровне? Хучь убейте, ну не верю чтобы он участвовал в боевых действиях. Где-нибудь на полигоне может быть и числился.
    ЗЫ: Пранкеры, мол из военкомата, звонили ему в конце сентября. Ни в какую армию он тогда не собирался. С того момента он резко успел заделаться артиллеристом и "честно" отслужить свои полгода в ЧВК? Ага, конечно верю...
  15. Комментарий был удален.
  16. _Ugene_
    _Ugene_ Вчера, 23:19
    0
    Пригожину поддержка власти очень нужна, т.е. лицо заинтересованное, стало быть верить ему в этом вопросе наслово я бы не стал, но каждый сам решает чему верить
  17. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 23:25
    -1
    Я так понял, что сына готовят на руководящие посты? Это называется- отбыл номер.
  18. Welldone
    Welldone Вчера, 23:29
    +1
    Что то много "говорящих голов" и "экспертов" развелось. Всех из телика на передовую пора. А про сына Пескова... Служил и служил, ничего особенного, значит не неумный человек и не больной, и не из этих). Дочери царствующих особ в 1 мировую, служили санитарками, не брезговали пятые точки подтирать раненым солдатам. И это считалось нормой. Ну вы поняли намек)
  19. Dizel200
    Dizel200 Вчера, 23:46
    0
    То ли служил,то ли не служил , хто это знает? А язык то он без костей laughing
  20. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:53
    0
    Что служил срочную - верю. Что в Вагнере был - не верю.
    Потому, что не пустят туда. Слишком именит, что бы рисковать. Не сам по себе, а тем, что определённое значение имеет для страны. Хотя бы и благодаря отцу.