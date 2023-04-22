Западное издание: В кулуарах Киева опасаются, что оружия у ВСУ мало и всё слишком поздно

В издании Foreign Policy вышла статья, которая повествует о готовящемся украинском контрнаступлении и проблемах с ним. В статье говорится, что Украина продолжает ожидать оружие и при этом надеется на то, что его будет достаточно.
Из материала:
На Украину прибыли первоклассные немецкие танки «Леопард». Далее украинцы ждут американские танки «Абрамс». Однако в кулуарах Киева опасаются, что оружия мало и вообще всё слишком поздно.
Как пишет издание, в Соединенных Штатах признают, что американские танки появятся на Украине в лучшем случае осенью
При этом Пентагон вроде как, изучает свои собственные арсеналы, чтобы сделать вывод, что именно он может отправить для нужд ВСУ без особых проблем для боеспособности армии. США.
Также отмечено, что есть проблема малых пакетов поступащего оружия из стран НАТО и слишком большой калейдоскопичности таких поставок.
Из материала:
Танки «Леопард» поставляются из восьми стран, и они стреляют разными снарядами. Украинцы, получается, не могут закупать боеприпасы оптом.
Издание ссылается на нардепа ВРУ по фамилии Устинова, указывая на то, что Украине приходится переносить сроки контрнаступления на неопределённый срок. Якобы всему виной именно малые объёмы поставляем ого вооружения.
Издание добавляет, что США могут и не поставить Украине истребители F-16 до окончания конфликта, а передадут эти самолёты после его окончания в качестве сдерживающего фактора.
Депутат ВРУ:
Украине приходится использовать старое оружие, а Россия применяет более точное и современное вооружение.
Приводится и заявление экс-сотрудника Пентагона Джима Таунсенда. По его словам, украинская армия ежедневно истощается и не может начать контрнаступление.
А русские ежедневно усиливаются.