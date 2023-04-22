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Западное издание: В кулуарах Киева опасаются, что оружия у ВСУ мало и всё слишком поздно

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Западное издание: В кулуарах Киева опасаются, что оружия у ВСУ мало и всё слишком поздно

В издании Foreign Policy вышла статья, которая повествует о готовящемся украинском контрнаступлении и проблемах с ним. В статье говорится, что Украина продолжает ожидать оружие и при этом надеется на то, что его будет достаточно.


Из материала:

На Украину прибыли первоклассные немецкие танки «Леопард». Далее украинцы ждут американские танки «Абрамс». Однако в кулуарах Киева опасаются, что оружия мало и вообще всё слишком поздно.

Как пишет издание, в Соединенных Штатах признают, что американские танки появятся на Украине в лучшем случае осенью
При этом Пентагон вроде как, изучает свои собственные арсеналы, чтобы сделать вывод, что именно он может отправить для нужд ВСУ без особых проблем для боеспособности армии. США.

Также отмечено, что есть проблема малых пакетов поступащего оружия из стран НАТО и слишком большой калейдоскопичности таких поставок.

Из материала:

Танки «Леопард» поставляются из восьми стран, и они стреляют разными снарядами. Украинцы, получается, не могут закупать боеприпасы оптом.

Издание ссылается на нардепа ВРУ по фамилии Устинова, указывая на то, что Украине приходится переносить сроки контрнаступления на неопределённый срок. Якобы всему виной именно малые объёмы поставляем ого вооружения.

Издание добавляет, что США могут и не поставить Украине истребители F-16 до окончания конфликта, а передадут эти самолёты после его окончания в качестве сдерживающего фактора.

Депутат ВРУ:

Украине приходится использовать старое оружие, а Россия применяет более точное и современное вооружение.

Приводится и заявление экс-сотрудника Пентагона Джима Таунсенда. По его словам, украинская армия ежедневно истощается и не может начать контрнаступление.

А русские ежедневно усиливаются
.
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9 комментариев
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  1. Русь
    Русь Сегодня, 07:10
    +6
    . и вообще всё слишком поздно.

    Врач сказал- в морг! Значит в морг!!! yes
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 07:46
      +3
      Цитата: Русь
      . и вообще всё слишком поздно.


      "Шеф, всё пропало, всё пропало!" yes
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:00
      +3
      Меня терзают смутные сомнения...

      Стоны раздаются в стане укробандеровцев: снарядов мало, оружия мало, не готовы....

      Не может ли это быть дезинформацией?

      В любом случае, Русская Армия должна действовать согласно своим планам.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:25
    +2
    Украине приходится использовать старое оружие, а Россия применяет более точное и современное вооружение.

    А кто ж вам доктор? Столько лет готовились, столько лет Донбасс обстреливали, столько воровали, В НАТО готовились, а теперь "караул"?
    Сами кашу заварили, самим и хлебать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    +3
    в кулуарах Киева опасаются, что оружия мало и вообще всё слишком поздно
    Сколько бы не давли Киеву оружия все будет мало. Про слишком поздно заговорили в связи с торможением десятки раз анонсированного наступления (ноу-хау ВСУ - анонсировать наступление заранее). И вот наконец в Сша заговорили о том, что это оказывается
    украинская армия ежедневно истощается и не может начать контрнаступление. А русские ежедневно усиливаются
    Неужели нежданчик для НАТОвских стратегов?
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:42
    +3
    Тыловики-снабженцы у всушников повесятся из-за "разнобоя" по боеприпасам и запчастям. Туда им и дорога.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:50
    +3
    В победе Украины не заинтересован никто.
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 07:58
    +4
    Да. Вооружения и боеприпасов Украине действительно не хватает на полноценную наступательную операцию с решительными целями. Но это не значит, что она не может одержать победу, ведь есть ещё фактор организованного договорнячка и слива со стороны российского "глубинного государства". Россию проблемно победить на поле боя, но вот путём внутреннего предательства - уже не раз в истории бывало.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:08
    0
    Есть позитивные моменты. Но расслабляться нельзя.
    Сегодняшняя стабилизация достигнута за счёт того, что уменьшилось количество ударов высокоточным оружием и ослабло ПВО противника.
    Мы не знаем, что этому является причиной:
    1. Финансовые проблемы. (Это вопрос решаемый, и партнёры могут допечатать денег).
    2. Технологические проблемы. (Это уже лучше, ибо клан финансистов в США душит клан производственников, и ради Украины они власть инженерам не передадут).
    3. Это обман, ВСУ просто накапливают запас для массового применения. (Без детальной спутниковой разведки эту информацию не получить).

    Кроме того, даже и без дальнобойного высокоточного оружия, у ВСУ:
    - преимущество в связи и беспилотниках, комплексной разведке,
    - в наличии мотивированные бойцы,
    - получена бронетехника.

    Так что эти средства будут использованы, как только сложатся условия.
    Из ограничений сейчас только два:
    - влажность почвы,
    - удары ВКС России.

    Почва может просохнуть к маю, удары ВКС России не прекратятся.
    Так что, начало мая оптимально по срокам.

    Направления тоже не поменяются.

    Основное на Крым, отвлекающее на север.

    На Крым будет, скорее всего, мощный удар с поддержкой высокоточного дальнобойного оружия, больших масс пехоты и артиллерии.

    В броске на север задействуют наиболее мобильные бронемашины, лучшие по скорости и надёжности хода.


    Соответственно, на Мелитопольском направлении придется держать широкий фронт, защищать узловые точки и бить по площадям наступающих войск.

    А на Белгородско - Курском направлении нужны мобильные группы обнаружения и уничтожения бронетехники. Хоть РСЗО, хоть ПТУР, хоть авиация.