Западное издание: В кулуарах Киева опасаются, что оружия у ВСУ мало и всё слишком поздно

На Украину прибыли первоклассные немецкие танки «Леопард». Далее украинцы ждут американские танки «Абрамс». Однако в кулуарах Киева опасаются, что оружия мало и вообще всё слишком поздно.

Танки «Леопард» поставляются из восьми стран, и они стреляют разными снарядами. Украинцы, получается, не могут закупать боеприпасы оптом.

Украине приходится использовать старое оружие, а Россия применяет более точное и современное вооружение.

А русские ежедневно усиливаются