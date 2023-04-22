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ВКС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО ВСУ в районе Сергеевки

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ВКС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО ВСУ в районе Сергеевки

Российские вооруженные силы нанесли авиационные удары по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на оккупированной части территории Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова начальника пресс-центра группировки войск ВС РФ «Юг» Ивана Бигмы.


Склад боеприпасов располагался в районе Сергеевки, здесь хранились реактивные снаряды для РСЗО ВСУ. В результате авиаудара были уничтожены до 600 снарядов систем залпового огня, что неизбежно скажется на боеспособности сил противника на данном направлении.

Кроме того, российские войска нанесли ряд ударов по позициям противника в районе Марьинки, сообщает РИА Новости. Там были поражены пункты 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, которая размещается в районе населенного пункта Горняк, и сил специальных операций ВСУ под Галициновкой.

Под Авдеевкой ВС РФ нанесли удары по позициям 110-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.


В пресс-центре группировки войск «Юг» осветили и потери ВСУ в вооружениях на данном направлении. В районе населенного пункта Острое российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-20, в районе Горняка – 152-мм самоходную гаубицу.

Кроме того, ожесточенные бои продолжаются в Артемовске. Здесь штурмовые группы ЧВК «Вагнер» теснят украинские формирования, одновременно они пытаются взять под контроль автомобильную дорогу, идущую через населенный пункт Хромово (Артемовское) на Часов Яр. По этой дороге осуществляется снабжение украинских формирований, засевших в Артемовске.

По утверждению бойцов ЧВК, на многих участках в Артемовске военнослужащие сил противника бросают свое оружие на позициях при отступлении.
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6 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:18
    +2
    Склад боеприпасов располагался в районе Сергеевки, здесь хранились реактивные снаряды для РСЗО ВСУ. В результате авиаудара были уничтожены до 600 снарядов систем залпового огня, что неизбежно скажется на боеспособности сил противника на данном направлении.

    Мало! Хорошо, конечно и это, но лучше бы 80 процентов снарядов для всех имеющихся у Украины РСЗО, в том числе почти все, что доставила западная военщина.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:30
      0
      В результате авиаудара были уничтожены до 600 снарядов систем залпового огня
      У любого человека сразу возникает вопрос: От кого идёт такая информация? У нас настолько много агентов в ВСУ, что буквально в тот же день в СМИ поступают данные о потерях личного состава и количестве уничтоженных боеприпасов на складах? Если так, то любой агент спалится сходу и будет вычислен СБУ. Хотел бы я посмотреть на "высосанные пальцы" наших журналюг, которые не утруждают себя задуматься над тем, что пишут каждый день. Или так надо в пропагандистской войне? winked
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 07:40
        +3
        Цитата: Сабуров_Александр53
        У любого человека сразу возникает вопрос: От кого идёт такая информация?

        Вторичные признаки. Сила взрыва, повторные детонации. Количество снарядов, которые можно разместить на складе. Нет?
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:31
          +1
          Вторичные признаки. Сила взрыва, повторные детонации.
          Вы серьёзно? Кто-то сидел и считал повторные детонации? Неужели можно столь точно оценить по главному взрыву, причем отличить подрыв снарядов РСЗО от обычных? Или тут надо прямо понимать, если до 600 , значит от 1 и до...И уж совсем забавно оценивать количество уничтоженных снарядов по размеру склада. Напомнило мне "от забора и до обеда", чисто армейский подход к заданию. smile
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:29
    0
    на многих участках в Артемовске военнослужащие сил противника бросают свое оружие на позициях при отступлении.

    КонтрОтступление в полной красе! Побольше натовского оружия бросайте. В музей пригодятся.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    +2
    Все закономерно. Удары по позициям противника сочетаются с ударами по тылам - склады, резервы... Чем больший урон будет наноситься тем все дальше вправо будет сдвигаться наступление, о котором столько говорят.