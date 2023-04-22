ВКС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО ВСУ в районе Сергеевки

Российские вооруженные силы нанесли авиационные удары по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на оккупированной части территории Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова начальника пресс-центра группировки войск ВС РФ «Юг» Ивана Бигмы.
Склад боеприпасов располагался в районе Сергеевки, здесь хранились реактивные снаряды для РСЗО ВСУ. В результате авиаудара были уничтожены до 600 снарядов систем залпового огня, что неизбежно скажется на боеспособности сил противника на данном направлении.
Кроме того, российские войска нанесли ряд ударов по позициям противника в районе Марьинки, сообщает РИА Новости. Там были поражены пункты 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, которая размещается в районе населенного пункта Горняк, и сил специальных операций ВСУ под Галициновкой.
Под Авдеевкой ВС РФ нанесли удары по позициям 110-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.
В пресс-центре группировки войск «Юг» осветили и потери ВСУ в вооружениях на данном направлении. В районе населенного пункта Острое российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-20, в районе Горняка – 152-мм самоходную гаубицу.
Кроме того, ожесточенные бои продолжаются в Артемовске. Здесь штурмовые группы ЧВК «Вагнер» теснят украинские формирования, одновременно они пытаются взять под контроль автомобильную дорогу, идущую через населенный пункт Хромово (Артемовское) на Часов Яр. По этой дороге осуществляется снабжение украинских формирований, засевших в Артемовске.
По утверждению бойцов ЧВК, на многих участках в Артемовске военнослужащие сил противника бросают свое оружие на позициях при отступлении.