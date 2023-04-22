Показаны кадры боя ЧВК «Вагнер» с ВСУ за «дорогу жизни» в районе Хромово под Артемовском

В окрестностях населенного пункта Хромово (Артемовское), через который проходит автомобильная дорога, связывающая Часов Яр с Артемовском (Бахмутом), продолжаются ожесточенные бои. Военные корреспонденты «Русской весны» выложили видеокадры боя за «дорогу жизни», отснятого украинскими военными.Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались вглубь укрепленного района ВСУ, перерезав автомобильную дорогу О-0506. Именно эта дорога долгое время использовалась для подвоза боеприпасов и вооружений, эвакуации раненых, подвода подкреплений украинскому гарнизону, обороняющемуся в Артемовске.Как сообщают военкоры, прилегающие к «дороге жизни» участки были превращены украинскими военными в мощный укрепленный район с множеством окопов и блиндажей. Однако и эти меры не помогли ВСУ выстоять против лучшей штурмовой пехоты мира, как давно называют подразделения ЧВК «Вагнер».На опубликованных украинскими военными кадрах видно, что в окопах, которые ранее были вырыты для формирований ВСУ, находятся бойцы российской ЧВК «Вагнер». По «музыкантам» ведут огонь украинские формирования, пытаясь остановить их продвижение. Но, судя по всему, реализовать эту задачу у ВСУ уже не выйдет.Между тем, вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить о котле для ВСУ в Артемовске пока преждевременно. Но украинские формирования уже находятся в оперативном окружении, отметил куратор «музыкантов», поскольку все дороги, по которым подвозятся боеприпасы и подкрепления, простреливаются российскими подразделениями.