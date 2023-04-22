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Показаны кадры боя ЧВК «Вагнер» с ВСУ за «дорогу жизни» в районе Хромово под Артемовском

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Показаны кадры боя ЧВК «Вагнер» с ВСУ за «дорогу жизни» в районе Хромово под Артемовском

В окрестностях населенного пункта Хромово (Артемовское), через который проходит автомобильная дорога, связывающая Часов Яр с Артемовском (Бахмутом), продолжаются ожесточенные бои. Военные корреспонденты «Русской весны» выложили видеокадры боя за «дорогу жизни», отснятого украинскими военными.


Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались вглубь укрепленного района ВСУ, перерезав автомобильную дорогу О-0506. Именно эта дорога долгое время использовалась для подвоза боеприпасов и вооружений, эвакуации раненых, подвода подкреплений украинскому гарнизону, обороняющемуся в Артемовске.

Как сообщают военкоры, прилегающие к «дороге жизни» участки были превращены украинскими военными в мощный укрепленный район с множеством окопов и блиндажей. Однако и эти меры не помогли ВСУ выстоять против лучшей штурмовой пехоты мира, как давно называют подразделения ЧВК «Вагнер».


На опубликованных украинскими военными кадрах видно, что в окопах, которые ранее были вырыты для формирований ВСУ, находятся бойцы российской ЧВК «Вагнер». По «музыкантам» ведут огонь украинские формирования, пытаясь остановить их продвижение. Но, судя по всему, реализовать эту задачу у ВСУ уже не выйдет.

Между тем, вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить о котле для ВСУ в Артемовске пока преждевременно. Но украинские формирования уже находятся в оперативном окружении, отметил куратор «музыкантов», поскольку все дороги, по которым подвозятся боеприпасы и подкрепления, простреливаются российскими подразделениями.

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22 комментария
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 07:38
    +1
    в окопах, которые ранее были вырыты для формирований ВСУ, находятся бойцы российской ЧВК «Вагнер»

    "На себя! Под себя! От себя!" (с) yes
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:26
      +1
      Пригожин заявил, что говорить о котле для ВСУ в Артемовске пока преждевременно.

      World of Warcraft - дожили.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:28
      +6
      Авторы давайте не будем юродствовать и называть дорогу по которой подвозят боеприпасы убийцам из ВСУ "дорогой жизни" am Все таки в сознании и памяти советского народа эта дорога связана с блокадой Ленинграда, по которой вывозили детей и доставляли продукты мирному населению города.
      1. kulinar
        kulinar Сегодня, 08:44
        0
        Цитата: Silver99
        Авторы давайте не будем юродствовать и называть дорогу по которой подвозят боеприпасы убийцам из ВСУ "дорогой жизни" am Все таки в сознании и памяти советского народа эта дорога связана с блокадой Ленинграда, по которой вывозили детей и доставляли продукты мирному населению города.

        Та же мысль сразу пришла, после прочтения заголовка.
        Это всё равно что так назвать путь снабжения армии Паулюса в Сталинграде.
        Мерзоты от пера,ни больше ни меньше.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:39
    +2
    Кассетными бьют.Сегодня пока не известно,какая ситуация.Вчера сообщалось,что в районе дороги идет сильный бой
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:27
      0
      подождем новостей ! Дай Бог, что бы закрепились на этом участке. Там, я уверен, не менее сложно чем в самом Бахмуте, потому что направление возможных атак можно достаточно просто заранее рассчитать.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:33
      0
      Кассетными бьют.

      Это обычный "Град", если Вы про кадры на 50 секунде. Хотя и возможно из АГС, далековато снято.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:45
        0
        Разрывы в воздухе,забрасывают кассетами.В окопах будет хреново..Видел яэто,правда не на войне ,а на полигоне в 80-х..Потом ходили на эти окопы смотреть.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 07:40
    +8
    Да, Музыканты ЧВК Вагнер это лучшая в мире штурмовая пехота. Наша штурмовая пехота. Храни Вас Господь парни. Слава живым! Память богибшим-да упокоит Господь Вас в Царствии Своем.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:46
      +1
      Музыканты ЧВК Вагнер это лучшая в мире штурмовая пехота.

      Там не только пехота, но и артиллерия и авиация. Иначе нельзя.
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 09:06
        +1
        Речь идет о штурмовых действиях и Музыканты доказали, что являются лучшей в мире штурмовой пехотой. К вашим словам добавлю,что там еще и подразделения эвакуации и танкисты и спецы РЭБ и снайперы и ...
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 09:38
      0
      Принижаете способности и заслуги Морпехов и ДШБ.
      Да и как на войне и в жизни все держится на обычных солдатах и работягах.
  4. ankir13
    ankir13 Сегодня, 07:58
    -6
    Если это музыкантов так накрыли, по видео, то хана им, между разрывами долго не помечешься... Мясорубка однако.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:12
      +1
      Если это музыкантов так накрыли, по видео, то хана им, между разрывами долго не помечешься... Мясорубка однако.

      Судя по тому как вагнеровцы быстро передвигаются, это было провоцирование с целью засечь позиции артиллеристов ВСУ.
    2. Игорь_Божко
      Игорь_Божко Сегодня, 08:31
      -1
      Цитата: ankir13
      Если это музыкантов так накрыли, по видео, то хана им, между разрывами долго не помечешься... Мясорубка однако.

      А вы видели,чтобы Музыканты метались?! Это очень грамотные и главное быстрые целезообразные действия настоящих штурмовиков.
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:10
    0
    Военные корреспонденты «Русской весны» выложили видеокадры боя за «дорогу жизни», отснятого украинскими военными.

    А таких своих видео нет у военкоров "Русской весны". Только с Ютуба могут сдирать. Если посмотрите ролики этого "военкора" , то ужаснетесь уровнем нашей типа "пропаганды". Неужели нет более адекватных авторов. Эти горе-военкоры уже стали посмешищем у украинцев, благодаря таким талантам.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:31
      +1
      Это точно, Ник, хочется напомнить басню дедушки Крылова:"...а вы, друзья, как не садитесь, но в музыканты не годитесь".)
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:49
      0
      Это видео от всук.Корректировка ударов артиллерии по музыкантам..
  6. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 08:13
    +9
    "Дорога Жизни" есть в Ленинграде, в Великую отечественную по ней эвакуировали женщин и детей, а обратно везли груза в основном питание, есть памятник на шоссе Жизни, д.15, в Ленинградской области Всеволожского района. Мне кажется не корректно называть под Артёмовском "дорогу жизни", ее надо назвать "дорогой смерти"для тех нелюдей возомнившие себя "великими украми" устроившие геноцид людей Донбасса, по указке их кураторов из Европы и Америке, пусть для укрофашисты всех мастей эта дорога будет последней дорогой в ад, к их любимому бандере и шухевичу....
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:29
      +3
      Мне кажется не корректно называть под Артёмовском "дорогу жизни", ее надо назвать "дорогой смерти"для тех нелюдей возомнившие себя "великими украми


      Вам не кажется.

      В ВСУ показали бой за «дорогу жизни»: бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались вглубь мощнейшего укрепрайона

      Это фактическое название ролика этого позорящего нашу армию "военкора". Там вообще понятно кто, где и как... Похоже многие забыли , что такое " Дорога Жизни" и ее написание с больших букв.
    2. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:06
      -1
      Да уж, пропаганда у нас неумелая и местами вредная, вообще как можно было назвать дорогу противника "дорогой жизни", это же дадуматься надо было.
  7. Комментарий был удален.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:14
    -2
    ЧВК Вагнер - безусловно молодцы. Но зачем такой острый и весьма дорогой инструмент войны так тупо использовать для штурма городских укрепрайонов в лоб?

    Ну возьмут вагнеровцы к лету 2023 года Артёмовск, а сразу за ним - куда более мощный городской укрепрайон Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка, который войска РФ будут брать ещё год до лета 2024 года.

    За время этих штурмов враг сделает крепости из Харькова, Екатеринослава, Запорожья, Херсона, Чернигова, Сум, Полтавы, Черкасс, Одессы, Николаева, Киева.
    За взятие каждого из этих городов армия РФ заплатит столько же жизней, сколько положил в апреле - мае 1945 года Г. К. Жуков за штурм Берлина.

    Неужели искусство глубоких стратегических, маневренных прорывов на глубину 100 - 300 километров осталось глубоко в истории, 80 лет назад?

    Если бы Путин действительно вёл войну, а не специальную торговую операцию, и силы СВО в целом насчитывали бы около 2 миллионов человек, то вся группировка СВО ещё в прошлом году оказалась бы в окружении как 6-я армия Вермахта под Сталинградом в результате операции "Уран".