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Илон Маск возмутился организованным госсекретарем США обманом с ложными обвинениями в адрес России

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Илон Маск возмутился организованным госсекретарем США обманом с ложными обвинениями в адрес России

История с организованным государственным секретарем США Энтони Блинкеном обманом, когда 51 чиновник администрации ложно обвинил Россию в дезинформации ради сокрытия коррупционных схем семейства Байденов, встретила негативную оценку со стороны американского бизнесмена Илона Маска.


Все началось с того, что другой американский предприниматель, Дэвид Сакс, опубликовал соответствующий пост в социальной сети, в которой раскритиковал действия Энтони Блинкена и других американских чиновников.

Стоит ли удивляться, что американская дипломатия пользуется таким низким уважением? Было время, когда подобное откровение заставило бы его немедленно уйти в отставку

- написал Дэвид Сакс.

Затем бизнесмен посетовал, что сейчас американская пресса даже не интересуется, как отразится участие Блинкена в глобальном обмане на его способности выступать на мирных переговорах с Россией и вообще делать заявления относительно политики Москвы.

За это должна быть какая-то ответственность!

- прокомментировал пост Сакса богатейший американский предприниматель Илон Маск.

Собственник Tesla и SpaceX давно известен своими критическими заявлениями в адрес политики действующей администрации США. В частности, Маск подвергает критике финансовую и военную помощь киевскому режиму в таких масштабах, а ранее даже заявлял о том, что Крым является исторически российской территорией.
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:51
    +6
    И что - это откровение что-ли? Они врут как дышат. И всегда это делали. Особенно Блинкен. Неудивительно.
    1. Комментарий был удален.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:25
      +5
      Блинкен профессиональный лжец am достойный представитель страны которой верить нельзя от слова совсем. Этот поц умудрился в Японии лить слезы и рассуждать об ужасах ядерных бомбардировок ни намеком не сказав, а кто это сделал.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:46
        +1
        Блинкен профессиональный лжец

        нет, Сильвер, не лжец, а профессионал в этой области, как и плакса Кирби.
        А верх деликатной дипломатии - Столтенберг. Это надо же додуматься сказать, что все члены альянса за присоединение нашей окраины в блок... потом, помолчав, добавил... ну после победы над Россией, разумеется.)
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:52
    +1
    51 чиновник администрации ложно обвинил Россию в дезинформации ради сокрытия коррупционных схем семейства Байденов. Стоит ли удивляться, что американская дипломатия пользуется таким низким уважением?
    Конечно не стоит удивляться. Выродились в Сша дипломаты в прямом смысле этого слова и очевидно навсегда. Даже во времена "Холодной войны" американские дипломаты не позволяли себе многое из того, что позволяют нынешние. Ложь, угрозы, шантаж, цинизм стали нормой американской и европейской дипломатии. А коль это норма, то о какой ответственности может идти речь?
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 08:22
      0
      rotmistr 60 , разрешите дополнить .
      Настоящие дипломаты и политики выродились не только в США , но и в Европе .
      Безответственная и непродуманная политика довела до нынешней ситуации .
      Если послушать Борреля , Фон дер Леин и Анну Ленку , волосы дыбом встают . И не только от них , есть еще масса других .
      Тогда лучше иметь дело со старыми , которые наверное в большинстве ушли в мир иной .
      У них было хоть какое то понятие чести , хотя и они были недругами России.

      Сегодня ДР Ильича . Может на ВО и упомянут , хотя и он натворил много ошибок . Но кто их не делает ?
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 09:03
        -2
        Цитата: Кузнец 55
        Сегодня ДР Ильича . Может на ВО и упомянут , хотя и он натворил много ошибок

        И какие же ошибки "натворил" Ильич, поделитесь пожалуйста, будьте так любезны, мне интересно именно ВАШЕ мнение и анализ (а не мнение какого нибудь великого стратега из серии советских галош). hi
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 09:47
          0
          Доброе утро .
          Каждый из нас делает в жизни ошибки , но хотя все (или почти все) позже сами понимают это , но признаются единицы .
          Я считаю , одна , главная , ошибка Ленина в том что создал государство по национальному признаку . С правом выхода республик из Союза .
          Если бы не этот пункт , то вероятно Союз сохранился бы .
          И на равне с компартией надо было разрешить еще какие то партии .
          И наверху должна быть какая то "конкуренция" . Всегда надо иметь возможность критиковать .
          А в позднем Союзе (а я помню еще немного конец правления Хруща) , критика была только на словах , но не на деле . Тогда и в газетах писали , что партия ВСЕГДА права .
          Вот как то так . Естественно у каждого свое мнение .
    2. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 09:41
      0
      Они не выродились, их так уже обучают. Окна Овертона в действии.
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 07:59
    +1
    Понятно что они врут.
    Но о чем конкретно в этот раз идёт речь?
    Из статьи совершенно не понятно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:00
      +1
      А стоит ли ковырятся в сортах вранья?
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:03
    +1
    Маск вообще производит впечатление достойного человека.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:26
      0
      предприниматель Илон Маск.
      Это жеж Илья Москвин ! wink
  5. 76СССР
    76СССР Сегодня, 08:04
    +4
    Не надо это записывать нам в актив, там свои разборки... Враг останется врагом. особенно это касается моей "любимицы" - Британии...
  6. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 08:06
    -1
    У Маска, по слухам, БАР. Говорит одно, а делает ну совершенно противоположное. Один Старлинк чего стоит.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 08:56
    0
    — А он попросту соврал! — звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: — Поздравляю вас, гражданин, соврамши!

    В очередной, дохреналионный раз