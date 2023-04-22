Илон Маск возмутился организованным госсекретарем США обманом с ложными обвинениями в адрес России

История с организованным государственным секретарем США Энтони Блинкеном обманом, когда 51 чиновник администрации ложно обвинил Россию в дезинформации ради сокрытия коррупционных схем семейства Байденов, встретила негативную оценку со стороны американского бизнесмена Илона Маска.
Все началось с того, что другой американский предприниматель, Дэвид Сакс, опубликовал соответствующий пост в социальной сети, в которой раскритиковал действия Энтони Блинкена и других американских чиновников.
Стоит ли удивляться, что американская дипломатия пользуется таким низким уважением? Было время, когда подобное откровение заставило бы его немедленно уйти в отставку
- написал Дэвид Сакс.
Затем бизнесмен посетовал, что сейчас американская пресса даже не интересуется, как отразится участие Блинкена в глобальном обмане на его способности выступать на мирных переговорах с Россией и вообще делать заявления относительно политики Москвы.
За это должна быть какая-то ответственность!
- прокомментировал пост Сакса богатейший американский предприниматель Илон Маск.
Собственник Tesla и SpaceX давно известен своими критическими заявлениями в адрес политики действующей администрации США. В частности, Маск подвергает критике финансовую и военную помощь киевскому режиму в таких масштабах, а ранее даже заявлял о том, что Крым является исторически российской территорией.