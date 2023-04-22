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В Запорожской области уничтожили участвовавшего в разведке боем подполковника спецназа Госпогранслужбы Украины

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В Запорожской области уничтожили участвовавшего в разведке боем подполковника спецназа Госпогранслужбы Украины

На территории Запорожской области РФ был ликвидирован старший офицер спецподразделения Государственной пограничной службы Украины – подполковник Александр Очеретнюк. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.


Как отмечается, Очеретнюка уничтожили еще 15 марта. Но о ликвидации высокопоставленного пограничника стало известно только сейчас. Бронированную машину, в которой находился офицер, подбили из ПТРК.

Российские военкоры предполагают, что подполковник участвовал в разведке боем, которую проводили ВСУ на одном из участков на линии боевого соприкосновения сторон. На данном участке занимают оборону российские военнослужащие из 22-й бригады спецназа и 291-го мотострелкового полка.


Попытка украинских формирований провести разведку боем относительно крупными силами привела к тому, что противник потерял несколько бронированных машин и десятки военнослужащих убитыми. Вероятно, среди погибших в этой операции был и подполковник Очеретнюк.

Что делал пограничник, да еще в немаленьком звании, в разведке боем на позиции российских войск? Дело в том, что дефицит подготовленных кадров заставляет киевский режим бросать в бой спецподразделения любых силовых структур, включая и пограничную службу, и полицейские формирования.

Относительно операции, предпринятой ВСУ на данном направлении, некоторые эксперты высказывали мысль, что это могла быть своеобразная «репетиция» контрнаступления в Запорожской области.
Использованы фотографии:
Украина.ру
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16 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:06
    0
    Зачем погранслужбе спецназ? Штурмовать и захватывать нарушителей границы, пересекающих её на автобусах и самолётах?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:14
      0
      Зачем погранслужбе спецназ?

      Спецназ есть у каждого рода войск даже у МЧС. Это силовое прикрытие тех кто несёт службу от посягательств из вне.
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 08:28
        +6
        Цитата: частное лицо
        Спецназ есть у каждого рода войск даже у МЧС. Это силовое прикрытие тех кто несёт службу от посягательств из вне

        Позволю себе Вас поправить:
        - МЧС это не род войск,
        - У МЧС есть Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», который раньше называли спецназ МЧС, но никакого силового прикрытия, он не осуществляет, участвует в спасательных операциях особого риска hi
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:46
        +1
        Цитата: частное лицо
        из вне

        А "вне" - это что такое? what Из которого посягательства могут быть... feel
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:17
      +2
      Спецназ Государственной Пограничной Службы: - "10-й мобильный пограничный отряд" - Войсковая часть №-1496. Дислоцируется в районе Борты, Киев. Структурно - аэромобильный полк, находящийся в составе Государственной пограничной службы Украины.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 08:31
        0
        Очеретнюк
        Многоговорящая фамилия: То-ли очередной к Бандере, то-ли повязанный с чертом... feel
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:52
          +1
          Вообще то это позавчерашняя новость из телег.Ну,сдох Максим,да и фиг с ним..
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:50
        +1
        Что делал пограничник, да еще в немаленьком звании, в разведке боем на позиции российских войск?
        Странное заявление что делал... то же, что и все другие пограничники во всех войнах. По автору выходит, что нашим пограничникам после захвата территорий немцами, нечего было делать на войне? belay
  2. РОССИЯНКА_Ксюша
    РОССИЯНКА_Ксюша Сегодня, 08:14
    0
    Там у них и полковники давно уже одноразовые,так сказать,расходный материал!
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:24
      -7
      Там у них и полковники давно уже одноразовые,так сказать,расходный материал!

      Зато наши редко посещают даже свои вверенные подразделения, не говоря о ЛБС.
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 08:30
      -2
      Звездочки можно взамен кому угодно нарисовать. Полковником больше, полковником меньше...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 08:23
    +3
    шутки шутками, а это вот характерный показатель, когда для военной службы, и даже для формирований "бригад прорыва" привлекают кадры из самых подготовленных частей всяких правоохранителей, типа погранцов и полиции. Это очень важный показатель - и говорит о том, что обычного моб. резерва явно не хватает, а наемников очень немного.
    Самые активные, но бесполезные в жизни идут тер.баты, и их в основном сейчас прокручивает Вагнер... Так что если наши бойцы устоят против предстоящего наступления и уничтожат атакующих, то для ВСУ наступят кислые времена- годные для службы кадры попросту закончатся...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +1
    Бронированную машину, в которой находился офицер, подбили из ПТРК
    На одного профессионала да к тому же старшего офицера ГПС Украины стало меньше, а с ним еще несколько. И это хорошо.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:04
    0
    Зачем полковнику лично участвовать в разведке боем?
  6. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:15
    0
    Очередной Говнюк и любитель селфи.
  7. Cannon
    Cannon Сегодня, 09:38
    0
    Одной собакой стало меньше.Админ!.А какая может быть полезная информация от смерти фашиста кроме самого факта смерти?