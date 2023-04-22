В Запорожской области уничтожили участвовавшего в разведке боем подполковника спецназа Госпогранслужбы Украины

На территории Запорожской области РФ был ликвидирован старший офицер спецподразделения Государственной пограничной службы Украины – подполковник Александр Очеретнюк. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.Как отмечается, Очеретнюка уничтожили еще 15 марта. Но о ликвидации высокопоставленного пограничника стало известно только сейчас. Бронированную машину, в которой находился офицер, подбили из ПТРК.Российские военкоры предполагают, что подполковник участвовал в разведке боем, которую проводили ВСУ на одном из участков на линии боевого соприкосновения сторон. На данном участке занимают оборону российские военнослужащие из 22-й бригады спецназа и 291-го мотострелкового полка.Попытка украинских формирований провести разведку боем относительно крупными силами привела к тому, что противник потерял несколько бронированных машин и десятки военнослужащих убитыми. Вероятно, среди погибших в этой операции был и подполковник Очеретнюк.Что делал пограничник, да еще в немаленьком звании, в разведке боем на позиции российских войск? Дело в том, что дефицит подготовленных кадров заставляет киевский режим бросать в бой спецподразделения любых силовых структур, включая и пограничную службу, и полицейские формирования.Относительно операции, предпринятой ВСУ на данном направлении, некоторые эксперты высказывали мысль, что это могла быть своеобразная «репетиция» контрнаступления в Запорожской области.