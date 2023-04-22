Украинский генштаб сообщил о штурме российскими войсками Григоровки и Богдановки под Артемовском ....

В районе Артемовска (Бахмута) продолжаются ожесточенные боевые действия сил ЧВК «Вагнер» против украинских формирований. Это признает и командование ВСУ в очередной утренней сводке.Согласно информации украинского генерального штаба, в течение минувших суток российские вооруженные силы атаковали позиции ВСУ в Артемовске. Кроме того, российские подразделения штурмовали соседние населенные пункты Григоровка и Богдановка.Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» ведут бои с украинскими формированиями и у автомобильной дороги О-0506, которая связывает Артемовск с городом Часов Яр и проходит через населенный пункт Хромово (Артемовское).Украинские СМИ называют эту трассу «дорогой жизни» для ВСУ, намекая на ее ключевую роль в снабжении обороняющей Артемовск украинской группировки. Именно по этой дороге в Артемовск доставляются боеприпасы, вооружения, подкрепления личного состава, а также вывозятся раненые в городе военнослужащие ВСУ.Кроме того, российские войска атаковали украинские позиции на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Новокалиновое, Степное, Первомайское и Невельское. Наблюдается активизация боевых действий на Угледарском направлении, сообщает генштаб ВСУ.В Марьинке российские войска продолжают теснить украинские формирования, которые все еще удерживают часть населенного пункта. Также активные боевые действия в минувшие сутки фиксировались на Купянском направлении. Украинский генштаб пишет о 53 атаках, проведенных российскими войсками на различных направлениях.