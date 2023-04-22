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Украинский генштаб сообщил о штурме российскими войсками Григоровки и Богдановки под Артемовском

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Украинский генштаб сообщил о штурме российскими войсками Григоровки и Богдановки под Артемовском

В районе Артемовска (Бахмута) продолжаются ожесточенные боевые действия сил ЧВК «Вагнер» против украинских формирований. Это признает и командование ВСУ в очередной утренней сводке.


Согласно информации украинского генерального штаба, в течение минувших суток российские вооруженные силы атаковали позиции ВСУ в Артемовске. Кроме того, российские подразделения штурмовали соседние населенные пункты Григоровка и Богдановка.

Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» ведут бои с украинскими формированиями и у автомобильной дороги О-0506, которая связывает Артемовск с городом Часов Яр и проходит через населенный пункт Хромово (Артемовское).


Украинские СМИ называют эту трассу «дорогой жизни» для ВСУ, намекая на ее ключевую роль в снабжении обороняющей Артемовск украинской группировки. Именно по этой дороге в Артемовск доставляются боеприпасы, вооружения, подкрепления личного состава, а также вывозятся раненые в городе военнослужащие ВСУ.

Кроме того, российские войска атаковали украинские позиции на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Новокалиновое, Степное, Первомайское и Невельское. Наблюдается активизация боевых действий на Угледарском направлении, сообщает генштаб ВСУ.

В Марьинке российские войска продолжают теснить украинские формирования, которые все еще удерживают часть населенного пункта. Также активные боевые действия в минувшие сутки фиксировались на Купянском направлении. Украинский генштаб пишет о 53 атаках, проведенных российскими войсками на различных направлениях.
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10 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:31
    +5
    Богдановка и Григоровка - это трамплин для "прыжка" на Часов Яр, своеобразная база для атаки. И, кстати, результатом станет распыление резервов ВСУ по всей линии соприкосновения, и недопущения возможности их крупной концентрации для контрнаступления.
    Так что дай Бог нашим бойцам удачи ! Остается надеяться, что под этими селами оборона противника будет не такая сильная, как на трассе у Красного и в Бахмуте.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:32
    +4
    Да сколько можно в российских СМИ называть дорогу по которой везут боеприпасы для разрушения и убийства "дорогой жизни" am Да пусть хоть что пишут в украинских СМИ, мало ли что в общественных сортирах пишут. Уважайте память защитников Ленинграда не опускайтесь до их формулировок.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:54
      +3
      Цитата: Silver99
      Да сколько можно в российских СМИ

      Все СМИ одинаковы, всегда пытаются применять выразительные и броские эпитеты к месту и не к месту. Особенно в заголовках. Ну, это примерно как проститутка, которая ярко красится, вызывающе одевается, чтоб обратили внимание и купили её. Так и журналюги. yes
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:54
      +1
      Да сколько можно в российских СМИ называть дорогу по которой везут боеприпасы для разрушения и убийства "дорогой жизни"
      Согласен с вами. Приравнивать действительно "дорогу жизни" в осажденный Ленинград с дорогой позволяющей ВСУ подвозить б/п и подтягивать резервы в лучшем случае не корректно.
  3. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:51
    0
    Вся власть Советам!

    Украинский генштаб сообщил о штурме российскими войсками Григоровки и Богдановки под Артемовском ....
    ....Украинский генштаб пишет о 53 атаках, проведенных российскими войсками на различных направлениях.

    И только "наши" блогеры продолжают бредить о позиционной войне образца первой Мировой...
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:58
    -5
    За год СВО мы в РФ ничему почти не научились, кроме штурма в лоб укрепрайонов врага - продолжаем ползти с большими потерями вперёд по Донбассу.

    Нет дополнительной мобилизации в РФ, чтобы открыть ещё 4 - 5 главных направлений наступления на Украине - на Киев, на Харьков, на Запорожье, Екатеринослав, на Херсон, Николаев и Одессу.

    Прекратились на полпути попытки уничтожить энергосистему Украины (она осталась недобитой), коммуникации врага, прежде всего его железные дороги и мосты через Днепр так и пальцем не тронули, не говоря уже о центрах принятия решений в Киеве и главарях Украины.

    Высшее руководство России все ждёт от врагов вожделенного нового временного договорняка - перемирия, а его всё нет и быть не может, вместо этого США и НАТО накачивают ВСУ современным оружием, дальнобойность которого постоянно повышается.
    Удары уже не только по Донбассу, но и по всем приграничным регионам РФ стали обыденностью.

    К новому 2024 году укропы перейдут очередную бедно-розовую линию и начнут бомбить уже Москву, Санкт-Петербург и прочие города европейской части РФ и тогда мы увидим насколько упадёт рейтинг Верховного перед его выборами.
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 09:08
      +5
      уже на первом предложении спалился, хлопец. Неуд, расстрелять
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:18
        0
        Hellcos hi, да и аватарка палит конторку.
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 09:19
        -3
        А что неправда? Армия РФ уже освободила Киев и Одессу?
        РККА только за один год - с 1943 по 1944 уже вышла к границам Польши и Румынии.
        А РФ?
  5. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 09:32
    -1
    "сообщает Генштаб ВСУ" ПОЧЕМУ об этом сообщает противник?
    В ВОВ НИКТО не ждал сообщений Гальдера! А почему сейчас ссылаемся на противника?