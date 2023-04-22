Западная пресса сообщила об отказе Франции передать Украине цифровые карты для полетов над Белоруссией

Власти Франции отказались передавать Украине цифровые карты территории Белоруссии, которые могли бы использоваться для управления полетами боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на собственные источники во французских правительственных кругах.
Ранее киевский режим обратился к Парижу, запросив у него цифровые карты белорусской территории. На таких картах детально отображается рельеф местности, указываются препятствия для полетов в виде линий высокого напряжения. Подобные карты используются для управления полетами авиации, в том числе и беспилотной, на очень малой высоте, в ночных условиях или при плохой погоде.
Однако министерство вооруженных сил Франции не стало передавать такие карты киевскому режиму. Согласно изданию, Париж отметил, что поддерживает Украину в защите территорий, но речь об участии Франции в планировании операций на чужой территории идти не может.
Издание Le Monde обращает внимание и на еще одну интересную деталь. Несмотря на активную поддержку Украины со стороны Франции, все же Париж нельзя назвать столь же близким союзником Киева как Вашингтон, Лондон или Варшаву.
К Франции украинское руководство обратилось бы за цифровой картой во вторую очередь, а сначала пыталось бы ее получить у более близких союзников. Поэтому, считает издание, украинские власти уже могли обращаться с аналогичной просьбой к другим членам НАТО, но получили несколько отказов, и после этого решили обратиться к Франции.
С другой стороны, не исключено, что сначала Украина как раз обращается к более отдаленным союзникам, а при их отказе уже будет просить карты у Польши, Великобритании или США.