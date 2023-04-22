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Западная пресса сообщила об отказе Франции передать Украине цифровые карты для полетов над Белоруссией

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Западная пресса сообщила об отказе Франции передать Украине цифровые карты для полетов над Белоруссией

Власти Франции отказались передавать Украине цифровые карты территории Белоруссии, которые могли бы использоваться для управления полетами боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на собственные источники во французских правительственных кругах.


Ранее киевский режим обратился к Парижу, запросив у него цифровые карты белорусской территории. На таких картах детально отображается рельеф местности, указываются препятствия для полетов в виде линий высокого напряжения. Подобные карты используются для управления полетами авиации, в том числе и беспилотной, на очень малой высоте, в ночных условиях или при плохой погоде.

Однако министерство вооруженных сил Франции не стало передавать такие карты киевскому режиму. Согласно изданию, Париж отметил, что поддерживает Украину в защите территорий, но речь об участии Франции в планировании операций на чужой территории идти не может.

Издание Le Monde обращает внимание и на еще одну интересную деталь. Несмотря на активную поддержку Украины со стороны Франции, все же Париж нельзя назвать столь же близким союзником Киева как Вашингтон, Лондон или Варшаву.

К Франции украинское руководство обратилось бы за цифровой картой во вторую очередь, а сначала пыталось бы ее получить у более близких союзников. Поэтому, считает издание, украинские власти уже могли обращаться с аналогичной просьбой к другим членам НАТО, но получили несколько отказов, и после этого решили обратиться к Франции.

С другой стороны, не исключено, что сначала Украина как раз обращается к более отдаленным союзникам, а при их отказе уже будет просить карты у Польши, Великобритании или США.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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10 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 08:54
    0
    Прям затягивают Беларусь в войну и не скрывают уже... нацисты, одно слово
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:55
    0
    Только бизнес.
    Китай не согласился на разорение своих инвест проеетов в рб.
    Френчи взяли под козырек. И др также
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:58
    -1
    А как это проверить что не передали?Верить джентельменам наслово?Извиняюсь французы не англичане значит не джентельмены а месьё,да какая разница - пока в пятак не дашь ,будут врать!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:03
      +1
      Батько озлится дюже если узнает что френчи всё-таки передали втихушку
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:25
        0
        А они так боятся его гнева, так боятся, аж кушать не могут...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:31
          +2
          Конечно боятся. Особенно теперь, когда на территории Белоруси есть наше ЯО. А чего они свергнуть его хотели, раз Батьку незачем бояться? Батько - суров.

          Вот и пусть не кушают теперь....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    0
    Власти Франции отказались передавать Украине цифровые карты территории Белоруссии
    Французы отказали, а англосаксы даже раздумывать не будут. Все в западном мире относительно, особенно если касается России и ее союзника.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:39
    0
    Интересно... дело даже не в том, дали или нет. Дело в том, что у кого-то такие карты есть! Карты, которых в принципе не должны быть ни у кого за рубежом. Со спутника таких карт не сделать
    Откуда они у французов? И у кого ещё есть?
    И, самое главное, у кого есть аналогичные карты России?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:41
      0
      Таки из космоса всё видать. И им и нам.
      Им, конечно, получше и намного, бо спутников всяких у них там больше болтается.....
  6. monetam
    monetam Сегодня, 09:41
    0
    странный подход какой-то: искать во Франции(1) цифровые карты Белоруссии (!) для полётов(!).
    ВСУ никогда территорию Белоруссии не не обстреливало, и "Повитряны силы" туда не залетали , дроны не в счет. И потом, если приспичило цифровую карту получить, так запросто можно в Британии или Штатах получить, те ломаться не будут.
    Новость какая-то сырая совсем, оставляет в недоумении, как это всё понимать.