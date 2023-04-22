Немецкая пресса обеспокоена идеей Медведева провести в Берлине парад победы

Немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил министру обороны Германии Борису Писториусу парадом победы в Берлине, опубликовав в соцсетях соответствующий пост. Это было сделано в ответ на заявление чиновника из ФРГ о том, что он считает приемлемыми действия украинских военных на территории РФ.На слова российского политика обратили внимание в немецкой газете Bild.- такое его заявление не могло остаться незамеченным в ФРГ.Немецкая пресса обеспокоена идеей Медведева провести парад в Берлине. В материале Bild было даже заявлено, что он «взбесился».Журналисты из ФРГ обратили внимание, что ни одна фраза Писториуса якобы не говорит о намерении Берлина совершить нападение на Россию. А вот в словах Медведева они усмотрели прямую угрозу в адрес Германии, причем подобные заявления от российского чиновника, некогда занимавшего самый высокий пост в стране, звучат не впервые. В частности, ранее он рассуждал о бомбардировке Берлина.Немецких журналистов несколько удивляет подобная риторика от политика, который ранее якобы придерживался более либеральных взглядов и даже считался почти «прозападным».Можно понять беспокойство прессы ФРГ, а вот Писториусу, как и другим западным чиновникам, следует воздержаться от безответственных заявлений. Им стоит помнить, что каждое слово или действие может вызвать ответную реакцию.