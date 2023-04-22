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Немецкая пресса обеспокоена идеей Медведева провести в Берлине парад победы

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Немецкая пресса обеспокоена идеей Медведева провести в Берлине парад победы

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил министру обороны Германии Борису Писториусу парадом победы в Берлине, опубликовав в соцсетях соответствующий пост. Это было сделано в ответ на заявление чиновника из ФРГ о том, что он считает приемлемыми действия украинских военных на территории РФ.

На слова российского политика обратили внимание в немецкой газете Bild.

Немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине

- такое его заявление не могло остаться незамеченным в ФРГ.

Немецкая пресса обеспокоена идеей Медведева провести парад в Берлине. В материале Bild было даже заявлено, что он «взбесился».

Журналисты из ФРГ обратили внимание, что ни одна фраза Писториуса якобы не говорит о намерении Берлина совершить нападение на Россию. А вот в словах Медведева они усмотрели прямую угрозу в адрес Германии, причем подобные заявления от российского чиновника, некогда занимавшего самый высокий пост в стране, звучат не впервые. В частности, ранее он рассуждал о бомбардировке Берлина.

Немецких журналистов несколько удивляет подобная риторика от политика, который ранее якобы придерживался более либеральных взглядов и даже считался почти «прозападным».

Можно понять беспокойство прессы ФРГ, а вот Писториусу, как и другим западным чиновникам, следует воздержаться от безответственных заявлений. Им стоит помнить, что каждое слово или действие может вызвать ответную реакцию.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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24 комментария
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:19
    0
    Грызуны к параду привезут нынешней политической элите Боржоми. Может русская поговорка ошибочна и Боржоми все таки поможет после того как все уже случилось?
    1. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 09:39
      -1
      Ладно,, это мы воспринимаем Димона как айфончика и недалекого балабола (..денег нет, но вы держитесь)))
      А для запада он бывший президент России и председатель Совета Безопасности России, чай не мелкая сошка.
      И его теперешняя манера говорить и перлы выдавать, как нельзя более подходит для уровня общения и понимания всех этих Бербок, Бореля, Писториуса этого.
      ДАМ как раз говорит на их языке и это до них доходит быстрее.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:20
    +3
    © (С.Лавров)
    А нас то за что?
    (Вопрос, который задают сами себе немецкие политики, ныне находящиеся у власти)
    1. ААК
      ААК Сегодня, 09:25
      +2
      Более актуально последнее предложение в статье будет выглядеть так: "...им стоить помнить , что каждое их слово или действие вызовет ответное ещё более грозное слово от ДАМа..."... был такой стары советский фильм "Антон Иванович сердится", теперь его российская кавер-версия вполне себе может пойти с новым именем-отчеством...
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:26
      0
      Украинцы просочились в политику Германии
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:20
    +5
    А чем они обеспокоены? Это традиция русского народа. Берлин мы брали и не раз.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:28
      +1
      1760, 1813, 1945....?
      _______________
    2. Deck
      Deck Сегодня, 09:29
      -1
      Так и Москву брали, и не раз. Это тоже повод погордится своими традициями например полякам и французам?
      1. Menshoff_D_V
        Menshoff_D_V Сегодня, 09:36
        0
        Тулу не разу, умойся парень. Там у нас одни овраги и болота) Просим))
      2. NAF-NAF
        NAF-NAF Сегодня, 09:39
        0
        Тут нюанс есть. Не "Москву брали", а в Москву заманивали чтобы невешать люлей. Никакого поражения России при этом, разумеется, не было. Ну а падший к ногам победителя Берлин - совсем другое дело....
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:22
    +4
    3,14сториус wink заявил. что считает совершенно нормальными - боевые действия на территории России. Медведев абсолютно спокойно отметил, что все, кто так раньше считал - внезапно видели парад победы.
    То, что Бильд резко поумнел и все воспринял серьезно - говорит о том, что как раз Медведев донес до них прекрасно последствия подобных заявлений от еврочинариков. А то насчет того, что они уже воюют с Россией - они там заявляли, кстати, как раз министр иностранных дел Германии ляпнула. Ну наконец им ответили так, что они сраз поняли
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:22
    +1
    Ну так как не использовать такую инфу в своих интересах(я про немецкие СМИ) Счас в голос запоють о том что злая презлая Москва мечтает поработить бедных дойче, а мы (СМИ) и Правительство ВАС предупреждали, так что бегом ненавидить всех россиян и за денежки что мы Украине выделяем не вздумайте спращивать.
  6. nikon7717
    nikon7717 Сегодня, 09:24
    +1
    Медведев конечно не Жириновский в своих заявлениях, но от зам. Председателя сов.безопасноти это предупреждение (сейчас снова комментаторы набегут...да что им наши предупреждения...в ответ сразу скажу, очень быстро расклад сил меняется). А его долго как "айфончик" воспринимали и оценка его деятельности как и у Сердюкова была не положительная для РФ в массах.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:24
    0
    А тут говорят некоторые ,что Дмитрия Анатольевича Медведева не цитируют,он только в России популярен.Ага счаз ,всякий раз когда целями удара обозначается запад - там сразу раздаётся возглас а нас за ШО?Потому что знают что их мысль ,что они не сторона конфликта понятие очень эфимерное,на это надо согласие двух сторон.Мы пока согласны ,они же не лезут напрямую НАТОвсктми войсками через Российскую границу.
  8. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 09:24
    +3
    Весь запад, и тем более страны соцлагеря- конченные и продажные мрази. Пока на их бошку фаб 1500 или 2700 не свалиться, они будут лицемерить и поддерживать нацистов.
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:24
    -1
    Дешёвый популизм никак не приближает нас к победе, а в устах ДАМа вообще лучше всего горох.
  10. Deck
    Deck Сегодня, 09:25
    +2
    Наверное их беспокоит состояние здоровья Дмитрия Анатольевича. А так же коварство русской водки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:38
      0
      Ну ещё по 200 грамм и в Вашингтоне тоже можно планировать Парад Победы.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:25
    -2
    вот в словах Медведева они усмотрели прямую угрозу в адрес Германии, причем подобные заявления от российского чиновника, некогда занимавшего самый высокий пост в стране, звучат не впервые. В частности, ранее он рассуждал о бомбардировке Берлина.

    Германия за ХХ век ничему не научилась, раз немецкие танки с крестами снова ползут по русской земле Украины.
    Немцы подливают масла в огонь рядом идущей с ними войны, надеясь в нем не сгореть.
    Гитлеры приходят и уходят, а немецкий нацизм остаётся.
    На этот раз, если Германия своей политикой Drang nach Osten снова развяжет новую мировую войну в Европе - от Германии в целом должна остаться лишь горстка пепла.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:31
    0
    Цитата: Игорь_Божко
    Это традиция русского народа. Берлин мы брали и не раз

    Чувствую, нынешнее поколение болтунов просто забыло, что в последний раз, перед исполнением этой, как Вы называете, "традиции", наша страна потеряла более 25 миллионов своих граждан.
    Слишком высокая цена, чтобы делать её "традицией"!
  13. Cannon
    Cannon Сегодня, 09:32
    +1
    Пока это только слова , а хочется увидеть дела.
  14. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 09:36
    0
    Хочу в ГДР. Войсковая стажировка была прекрасна.
  15. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:37
    0
    Цитата: Deck
    Так и Москву брали, и не раз. Это тоже повод погордится своими традициями например полякам и французам?

    Так и Варшаву с Парижем русские и советские войска брали не раз...есть и такая традиция.
  16. фа2998
    фа2998 Сегодня, 09:39
    0
    Цитата: Игорь_Божко
    А чем они обеспокоены?

    Немцев могу успокоить. Что,этот "вояка" завтра будет "брать" очередной Браззавиль- всю Африку на уши ставить?Нет не сил и средств.До сих пор "крутимся" возле Донецка. hi