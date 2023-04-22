Украинская пресса: Ночью самолет ВКС РФ сбросил управляемую авиабомбу на объект в Черниговской области

В ночь на 22 апреля самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации сбросил управляемую авиабомбу на территорию Черниговской области. Об этом сообщает командование ВСУ «Север», чью информацию приводит украинская пресса.Как утверждается в сообщении, один взрыв был зафиксирован около 01:35 в районе населенного пункта Орловка Черниговской области, недалеко от границы с Российской Федерацией. По мнению военных, вероятно, самолет Су-35 ВКС РФ сбросил управляемую авиабомбу.О последствиях взрыва не сообщается. Пока неизвестно, есть ли потери среди военных или гражданских, и какая инфраструктура повреждена. Ранее украинские власти ввели жесткую цензуру на любые сообщения о последствиях российских ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. В Киеве считают, что такая информация играет на руку российским вооруженным силам.Между тем, ранее в Офисе президента Украины уже обращали внимание на сложность борьбы с ударами посредством управляемых авиабомб. Представители киевского режима утверждают, что сейчас ПВО ВСУ практически не может сбивать такие бомбы.Поэтому украинское руководство требует у Запада срочно передать Украине современные истребители американского производства F-16. Их называют единственным эффективным средством борьбы с российскими самолетами, сбрасывающими управляемые авиабомбы на украинскую территорию.Однако США вплоть до настоящего времени заявляли, что пока не собираются передавать Украине истребители F-16, но допускали передачу самолетов советского производства, которые еще могут находиться в авиапарках военно-воздушных сил ряда стран Восточной Европы и развивающихся государств.