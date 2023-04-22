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Украинская пресса: Ночью самолет ВКС РФ сбросил управляемую авиабомбу на объект в Черниговской области

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Украинская пресса: Ночью самолет ВКС РФ сбросил управляемую авиабомбу на объект в Черниговской области

В ночь на 22 апреля самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации сбросил управляемую авиабомбу на территорию Черниговской области. Об этом сообщает командование ВСУ «Север», чью информацию приводит украинская пресса.


Как утверждается в сообщении, один взрыв был зафиксирован около 01:35 в районе населенного пункта Орловка Черниговской области, недалеко от границы с Российской Федерацией. По мнению военных, вероятно, самолет Су-35 ВКС РФ сбросил управляемую авиабомбу.

О последствиях взрыва не сообщается. Пока неизвестно, есть ли потери среди военных или гражданских, и какая инфраструктура повреждена. Ранее украинские власти ввели жесткую цензуру на любые сообщения о последствиях российских ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. В Киеве считают, что такая информация играет на руку российским вооруженным силам.

Между тем, ранее в Офисе президента Украины уже обращали внимание на сложность борьбы с ударами посредством управляемых авиабомб. Представители киевского режима утверждают, что сейчас ПВО ВСУ практически не может сбивать такие бомбы.

Поэтому украинское руководство требует у Запада срочно передать Украине современные истребители американского производства F-16. Их называют единственным эффективным средством борьбы с российскими самолетами, сбрасывающими управляемые авиабомбы на украинскую территорию.

Однако США вплоть до настоящего времени заявляли, что пока не собираются передавать Украине истребители F-16, но допускали передачу самолетов советского производства, которые еще могут находиться в авиапарках военно-воздушных сил ряда стран Восточной Европы и развивающихся государств.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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3 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:41
    0
    Какая хорошая новость, побольше бы таких...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:44
    0
    Скорее всего там какой лагерь с скоплением живой силы был...посмотрел по карте ничего примечательного там нет.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:48
    0
    Ещё недавно ВСУ и Ко, за любую информацию подобного рода плющило без зазрения и со всей сознательностью, а сами молчали до упора а сейчас ПРОРВАЛО прямо и фоточки выкладывают и официально подтверждают. Странно как то.