Сегодня утром со стороны Украины были обстреляны населенные пункты в Курской области

Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилётов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения

Сегодня утром со стороны Украины были обстреляны населенные пункты приграничного Рыльского района в Курской области. Всего ВСУ выпустили по населенным пунктам на территории региона более двадцати снарядов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.— написал глава региона.В результате террористической атаки украинских националистов без электроснабжения оказались жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка. Ремонтно-восстановительные работы на поврежденных сетях начнутся как только станет безопасно, заявил Старовойт.Рыльский район граничит с Сумской областью Украины и после начала спецоперации неоднократно подвергался обстрелам. В конце января были повреждены два дома в деревне Поповка, а в начале марта сообщалось об одиннадцати прилетах в селе Бегоща.Вчера в Суджанском районе Курской области российские пограничники из стрелкового оружия сбили украинский беспилотник самолетного типа на окраине села Гуево в 500 метрах от российско-украинской границы. В результате падения БПЛА никто не пострадал, незначительные повреждения получил трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях.В настоящее время в приграничных с Украиной Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму, продолжает действовать повышенный («желтый») уровень террористической опасности, который регулярно продлевается местными властями.