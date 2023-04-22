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Американские аналитики: Силы ЧВК «Вагнер» заняли железнодорожную станцию «Бахмут-2» в Артемовске

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Американские аналитики: Силы ЧВК «Вагнер» заняли железнодорожную станцию «Бахмут-2» в Артемовске

В настоящее время штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер», вероятно, захватили территорию железнодорожной станции «Бахмут-2» в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в очередной сводке Института изучения войны США.


Американские аналитики ссылаются на кадры с подтвержденной геолокацией. Согласно данным Института, «вагнеровцы» смогли продвинуться к западу от железнодорожной линии в районе станции и подошли к линии железной дороги, уходящей на юг от территории станции. Напомним, что станция «Бахмут-2» находится примерно в центре Артемовска, в последнее время здесь шли ожесточенные бои. И вот теперь силы ЧВК «Вагнер» заняли железнодорожную станцию.

Кроме того, наблюдается продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в окрестностях Артемовска. Институт изучения войны США отмечает успешное продвижение российских войск в районе к западу от Дубово-Василевки, откуда до Артемовска – шесть километров.


Также российские подразделения приближаются к так называемой «дороге жизни» - автомобильной магистрали О-0506, которая связывает города Артемовск и Часов Яр. Сейчас «вагнеровцы» ведут бои в районе населенного пункта Хромово (Артемовское), который расположен прямо у автотрассы.

Напомним, что в сводке генерального штаба украинских вооруженных сил, которая также была опубликована сегодня утром, утверждается, что российские войска атаковали украинские позиции в районе населенных пунктов Григоровка и Богдановка, которые также находятся несколько северо-западнее Артемовска. О том, насколько успешными были эти атаки, не сообщается.
Использованы фотографии:
ТГ-канал ЧВК "Вагнер"
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14 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:08
    +1
    Ну, пока Пригожин не подтвердит - лучше не радоваться раньше времени...
    1. El123
      El123 Сегодня, 10:44
      -11
      А когда подтвердит и скажет, что сын Пескова лично один все сделал, поверим?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:02
        +2
        Цитата: El123
        А когда подтвердит и скажет, что сын Пескова лично один все сделал, поверим?

        Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова отслужил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом.
        «Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом"», — поделился глава ЧВК.
        По словам Пригожина, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе «абсолютно нормально». «По колено в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает», — заявил он.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:12
          0
          Цитата: carpenter
          По словам Пригожина, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе «абсолютно нормально». «По колено в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает», — заявил он.

          Было в сети пару недель назад, только фамилия у него по отчиму, Николай Чоулз.
      2. 72jora72
        72jora72 Сегодня, 12:39
        0
        А когда подтвердит и скажет, что сын Пескова лично один все сделал, поверим?
        Это в Вас комплексы говорят?) Не комплексуйте,кому то хватает смелости пойти в окопы, кому то нет.....
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:00
      +2
      Цитата: monetam
      пока Пригожин не подтвердит

      Военкор Ярем на территорию жд вокзала попал, репортаж снимает. Территория в районе вокзала стала доступной для журналистов.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:15
        0
        Про освобождение вокзала и самой станции "Бахмут2" стало известно несколько дней назад.А вот чуть дальше на запад-многоэтажная застройка-там пока тяжело
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:57
      0
      запрос от редакции издания LIVE24 и ответ:
      Уважаемый Евгений Викторович, сегодня на Рамштайне в ФРГ прошла встреча представителей Контактной группы по оказанию военной поддержки Украине, после нее были подведены следующие итоги:
      — Приоритетом для Украины сейчас являются наземные системы ПВО для обеспечения защиты от российских ракетных атак.
      — Союзники будут проводить тренинги для танкистов и операторов ПВО.
      — Около 25 тысяч украинских военных уже проходят обучение в Германии, порядка 8 тысяч уже завершили его и вернулись домой.
      — Запад передал Украине более 230 танков и 1500 других бронемашин для оснащения 9 бронетанковых бригад.
      — Украина получила "зеленый свет" для сотрудничества с закупочным агентством НАТО, - NSPA.
      — Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
      Евгений Викторович, как Вы оцениваете итоги «Рамштайн-11» и когда, по Вашему мнению, начнется украинское контрнаступление?

      комментарий Евгения Пригожина:
      «Давайте по «Рамштайну-11»: поставка систем ПВО — первое. Да, действительно, это для Украины важно, чтобы защитить свои стратегические объекты, в том числе, внутри страны, куда мы наносим удары. Эффективность этих ударов надо оценить, но, тем не менее, они будут защищать. Второе: союзники проводят тренинги и будут проводить, а значит, что, как заявила Германия, 25 тысяч украинских военных проводят прямо сейчас. Это говорит о том, что у них есть 25 тысяч мест. Значит, это может быть просто поток, и они, скорее всего, легко смогут мультиплицировать в 3-4 раза. Значит, одновременная подготовка будет 100 тысяч. 3-4 месяца по 100 тысяч — это много. Восемь тысяч завершили и вернулись домой — это тоже неплохо, хотя и не очень большое количество. Их потери сегодня значительные. Но мы сегодня убиваем тех, кто готовился в Украине, а эти придут из Германии, они будут технологично образованны. Запад передал 230 танков и 1500 других бронемашин. Это тоже достаточное количество, чтобы оказывать серьезное противодействие. «Зеленый свет» на закупку через NSPA — это значит, они будут брать в долг у кого сколько хотят, за все Америка будет платить. И последнее — что американцы, европейцы и блок НАТО готовы их поддерживать, тоже для нас ничего хорошего не несет. Заявление, что все члены НАТО ждут Украину в НАТО, тоже ничего хорошего не несет, а значит, надо ощетиниваться. Шутки закончились. Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника. Второй момент: когда будет наступление Украины? Украина постоянно нас будоражит, что вот-вот начнет наступление. Эта фишка называется «Мальчик в озере». Мальчик кричал-кричал, кричал-кричал о том, что он скоро утонет, разыгрывал маму с папой, а когда начал тонуть, они не пришли. Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они — неумные люди, и не реагировали на их крики. Сегодня наступление не начинается по вполне понятным причинам: это чудовищная слякоть. На территории сегодня даже «пикапы» не проезжают нормально по полям, не говоря уже про «Уралы», тяжелую технику, вплоть до танков. Просохнуть почве еще надо дней десять. Когда они будут наступать? Они, наверное, сами примут решение, меня об этом в известность не ставят. Но факт, что наступать они будут. Поэтому мы должны быть готовы десятикратно, чтобы не повторилось так, как было в 1941-м году, когда жевали сопли и докладывали Сталину о том, что всё в порядке, с Германией договор. Никакого договора нет и не будет. Они придут и будут пытаться нас порвать, а мы должны упираться. Мама не придет, мама умерла, поэтому теперь сами, как в детдоме, сами за себя».
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 10:09
    -2
    Кто ни будь помнит когда началась данная "эпопея с взятием Бахмута-Артемовска?Началось по моему еще в августе того года-для уездного города многовато. hi
    1. monetam
      monetam Сегодня, 10:17
      +5
      нет такого понятия в России - "уездный город" :-)
      Есть города районные.
      Так что, шановне паньство, кращще размовляйте на державнои мови ! :-)
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: фа2998
      Кто ни будь помнит когда началась данная "эпопея с взятием Бахмута-Артемовска?Началось по моему еще в августе того года-для уездного города многовато.


      А Марьинку сколько берут ? Авдеевку ? Там по срокам гораздо дольше Бахмута (если мне память не изменяет)... а темпы продвижения да, оставляют желать лучшего). Если всё и дальше будет продолжаться такими темпами то к концу года мы увидим, выход к Славянску и начало штурма...пока это одно из перспективных направлении, где можно ожидать наибольших успехов после истории с взятием Артемовска/Бахмута.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:19
    +3
    Цитата: фа2998
    Кто ни будь помнит когда началась данная "эпопея с взятием Бахмута-Артемовска?Началось по моему еще в августе того года-для уездного города многовато. hi

    Ну сейчас не времена Суворова или Семена Буденного со своей 1 Конной Армии РККА... smile
    Противник быстро ударит по флангам и загонит в огневой мешок с печальным концом.Укрепрайоны бандеровцев оборудованы по всем правилам военной науки и на ура их не взять...придется долго и нудно метр за метром прогрызать эти орешки...это надолго.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    +3
    вероятно, захватили территорию железнодорожной станции «Бахмут-2»
    Как осторожненько Институт изучения войны США подает информацию. Это при том, что еще совсем недавно грудью стояли за ВСУ, которые по их убеждению побеждают и изматывают российскую армию. Намедни уже с сомнением говорили об успехе украинского наступления, правда при этом жаловались на погоду и нехватку тяжелой техники. Характер подачи информации начал меняться и это заметно.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:55
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Как осторожненько Институт изучения войны США подает информацию.

    Ну это понятно ...можно ведь в дураках на весь мир оказаться...репутация сливного бачка понимаете ли...плохо пахнет дерьмом. smile