Американские аналитики: Силы ЧВК «Вагнер» заняли железнодорожную станцию «Бахмут-2» в Артемовске

В настоящее время штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер», вероятно, захватили территорию железнодорожной станции «Бахмут-2» в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в очередной сводке Института изучения войны США.Американские аналитики ссылаются на кадры с подтвержденной геолокацией. Согласно данным Института, «вагнеровцы» смогли продвинуться к западу от железнодорожной линии в районе станции и подошли к линии железной дороги, уходящей на юг от территории станции. Напомним, что станция «Бахмут-2» находится примерно в центре Артемовска, в последнее время здесь шли ожесточенные бои. И вот теперь силы ЧВК «Вагнер» заняли железнодорожную станцию.Кроме того, наблюдается продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в окрестностях Артемовска. Институт изучения войны США отмечает успешное продвижение российских войск в районе к западу от Дубово-Василевки, откуда до Артемовска – шесть километров.Также российские подразделения приближаются к так называемой «дороге жизни» - автомобильной магистрали О-0506, которая связывает города Артемовск и Часов Яр. Сейчас «вагнеровцы» ведут бои в районе населенного пункта Хромово (Артемовское), который расположен прямо у автотрассы.Напомним, что в сводке генерального штаба украинских вооруженных сил, которая также была опубликована сегодня утром, утверждается, что российские войска атаковали украинские позиции в районе населенных пунктов Григоровка и Богдановка, которые также находятся несколько северо-западнее Артемовска. О том, насколько успешными были эти атаки, не сообщается.